Bodvár Rosé

Bodvár Rosé ist der Pionier auf dem NoLo"-Markt inmitten des branchenweiten Wandels hin zu alkoholfreien und alkoholarmen Getränken

Jupiter, Florida (ots/PRNewswire)

Da die Generation Z und die Millennials einen nachhaltigen Wandel hin zu einem alkoholfreien und alkoholarmen Lebensstil vorantreiben, ist Bodvár Rosé führend in der Branche mit innovativen, hochwertigen NoLo-Angeboten, die den sich wandelnden Anforderungen moderner Verbraucher entsprechen.

JUPITER, Florida, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ - Die Alkoholindustrie durchläuft einen bedeutenden Wandel, da der als "NoLo" bezeichnete alkoholfreie/alkoholarme Trend die Vorlieben und Anforderungen der Verbraucher neu gestaltet. An der Spitze dieses Wandels steht Bodvár Rosé, ein Pionier und Innovator in der Roséweinbranche, der mit seinen erstklassigen NoLo-Angeboten die Führung übernimmt. Mit der erfolgreichen Einführung von Bodvár No. 0, einem alkoholfreien Rosé, setzt die Marke weiterhin neue Maßstäbe und erfüllt die sich wandelnden Bedürfnisse der modernen Verbraucher.

"Die Zukunft der Alkoholindustrie liegt in starken Marken im NoLo-Segment, die den Vorlieben der jüngeren Generationen entsprechen", sagte Bodvar Hafström, Gründer von Bodvár Rosé. "Die Einführung von Bodvár No. 0 ist ein Beweis für unser Engagement, diesen Wandel in der Branche anzuführen und neben unseren preisgekrönten Roséweinen auch eine hochwertige alkoholfreie Option anzubieten."

Die NoLo-Bewegung, die hauptsächlich aus der Generation Z und den Millennials besteht, treibt einen großen Wandel in der Getränkeindustrie voran. Diese jüngeren Verbraucher legen Wert auf Gesundheit, Wellness und achtsames Trinken, was zu einem Anstieg der Beliebtheit von alkoholfreien und alkoholarmen Getränken führt. Dieser Wandel stellt für die Branche sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar, denn er zwingt die Marken dazu, sich von den traditionellen hochprozentigen Spirituosen weg und hin zu innovativen, qualitätsorientierten Produkten zu bewegen. IWSR geht davon aus, dass das Volumen an alkoholfreien Getränken zwischen 2022 und 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von +9% wachsen wird. Bodvár Rosé ist eine der weltweit führenden NoLo-Premiummarken, die zwei Kriterien erfüllt: Sie spricht die wachsende Zahl von Verbrauchern an, die einen alkoholfreien oder alkoholarmen Lebensstil bevorzugen, und entspricht gleichzeitig dem allgemeinen Branchentrend zu gesundheitsbewusstem und achtsamem Trinken.

"Die Alkoholindustrie wurde lange Zeit von Spirituosen mit hohem Alkoholgehalt wie Wodka, Whiskey, Tequila und Gin dominiert, wobei die Verkaufsstrategien auf überzeugende Markengeschichten ausgerichtet waren", so Rolf Cassergren, ehemaliger Vizepräsident von Absolut Vodka und Senior Advisor von Bodvár Rosé. "Die sich ändernden Vorlieben der jüngeren Verbraucher stellen jedoch eine große Herausforderung dar. Die Nachfrage nach Produkten mit hohem Alkoholgehalt bleibt zwar bestehen, aber die Verkaufsteams müssen jetzt von schnellen Markenanpreisungen zu detaillierteren Gesprächen über Produktionsverfahren und Inhaltsstoffe, wie z. B. Rebsorten, übergehen. Dadurch wird der Verkaufsprozess zeitaufwändiger und komplexer. Bodvár Rosé ist gut positioniert, um diese Herausforderung mit einer starken Marke und einem unerschütterlichen Engagement für Qualität zu meistern. Durch unsere Anpassungsfähigkeit und unseren Fokus auf Innovation können wir auf diesem sich entwickelnden Markt erfolgreich sein und neue Standards für die Branche setzen.

Das geschätzte Portfolio von Bodvár Rosé umfasst eine schöne Familie von fünf lachsfarbenen Roséweinen, die sich für alle Gelegenheiten eignen. Diese Roséweine werden in der berühmten südfranzösischen Region Provence hergestellt und profitieren von der perfekten Kombination aus Klima, Terroir, Weinbereitungstechniken und der sorgfältigen Zusammenstellung von Rebsorten. Der Bodvár No. 1 Rosé bietet ein trockenes, frisches und fruchtiges Erlebnis mit eleganten Noten von roten Beeren, während der Côtes de Provence Bodvár No. 5 Rosé eine helle Farbe mit Nuancen von Rosenblättern und ein komplexes Aroma von Zitrusfrüchten und weißen Blüten aufweist, was ihn zu einem Gourmetwein macht, der das ganze Jahr über mit Freunden genossen werden kann.

Bodvár Rosé wurde 2007 in den sonnenverwöhnten Weinbergen der Provence gegründet und hat sich seit jeher der Herstellung außergewöhnlicher Roséweine verschrieben, die die Essenz der französischen Riviera einfangen. Mit seinen preisgekrönten Roséweinen, die für ihren knackigen, frischen Geschmack bekannt sind, setzt Bodvár Rosé auf Innovation und Anpassung an die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und stellt sicher, dass jedes Produkt das Erbe der Marke aufrechterhält. Jede Flasche Bodvár Rosé fängt die Freude und Romantik der französischen Riviera ein und macht jeden Schluck zu einem luxuriösen Erlebnis.

"Wir haben uns schon immer der Herstellung von Roséweinen verschrieben, die die Eleganz und den Geist der Côte d'Azur verkörpern", so Hafström. "Wir nehmen den NoLo-Trend auf und bleiben dabei unseren Wurzeln treu. Unser Ziel ist es, allen Verbrauchern ein anspruchsvolles und angenehmes Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob sie traditionelle oder alkoholfreie Optionen bevorzugen."

Bodvár No. 0 wird ab dem vierten Quartal 2024 in ausgewählten Märkten erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.bodvarrose.com.

Über Bodvár Rosé Bodvár Rosé wurde 2007 in den sonnenverwöhnten Weinbergen der Provence gegründet und ist ein angesehener Hersteller von Premium-Roséweinen. Unsere preisgekrönten Roséweine, die sich der Qualität und Eleganz verschrieben haben, werden für ihren frischen Geschmack und ihre Fähigkeit, die Essenz der Côte d'Azur zu jedem Anlass zu vermitteln, gefeiert. Jede Flasche ist so gestaltet, dass sie die Freude und Romantik Südfrankreichs einfängt und jeder Schluck eine Einladung ist, den Luxus und die Schönheit eines Bodvár-Moments zu erleben. Feiern Sie mit uns die Freuden des Lebens in ausgewählten Restaurants, Hotels und Geschäften weltweit. Entdecken Sie mehr über Bodvár Rosé und unser Engagement, Erinnerungen zu schaffen, unter www.bodvarrose.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456413/Bodvar_Rose_NoLo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456412/Bodvar_Rose_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bodvar-rose-ist-der-pionier-auf-dem-nolo-markt-inmitten-des-branchenweiten-wandels-hin-zu-alkoholfreien-und-alkoholarmen-getranken-302192179.html

Original-Content von: Bodvár Rosé, übermittelt durch news aktuell