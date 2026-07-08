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LOGEX Healthcare Analytics AG erwirbt Tiplu GmbH

Daten als Schlüssel zur besseren Gesundheitsversorgung

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Köln/Hamburg (ots)

LOGEX, Europas führender Anbieter für Healthcare Analytics, wird alleiniger Gesellschafter von Tiplu, einem der führenden deutschen Softwareunternehmen für KI-gestützte Lösungen im Krankenhausbereich. Gemeinsam mit Tiplu wird LOGEX erstmals eine vollständige Grundlage für datenbasierte Entscheidungen auf allen Ebenen in Krankenhäusern und Kliniken schaffen.

Die beiden Unternehmen haben die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Der rechtliche Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird in den kommenden Monaten erwartet. Sobald die Transaktion erfolgreich vollzogen ist, wird Tiplu als "Tiplu - a LOGEX Company" firmieren.

Die Situation im Krankenhausmarkt

Krankenhäuser stehen unter hohem Druck. Steigende Kosten, Fachkräftemangel und wachsende Qualitätsanforderungen prägen den Alltag. Hinzu kommen neue Rahmenbedingungen durch Ambulantisierung, Leistungsgruppenmanagement und strukturelle Konsolidierung in der Versorgung. LOGEX bietet hierfür mit seiner Healthcare Intelligence Platform ein breites Portfolio an digitalen Tools, die strategische Medizinplanung, kaufmännisches und medizinisches Controlling in einer integrierten Lösung zusammenbringen und so faktenbasierte Entscheidungen und nachhaltige Transformation unterstützen.

Vollständige Lösung für mehrdimensionale Transparenz

Tiplu hat sich für LOGEX als Gesellschafter entschieden, weil sich die Fähigkeiten und Lösungen beider Unternehmen optimal ergänzen. Beide Unternehmen eint die Überzeugung, dass Daten der Schlüssel zu einer besseren Gesundheitsversorgung sind: Tiplu ist stark in der Zusammenführung und Strukturierung interoperabler Gesundheitsdaten sowie deren Nutzbarmachung für administrative und klinische Prozesse, während LOGEX über umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Vergleichbarkeit von Gesundheitsdaten verfügt.

"Die LOGEX-Mission 'Turning data into better healthcare' und die Tiplu-Expertise in Daten-Generierung, -Standardisierung und KI-gestützter Krankenhaussteuerung ergänzen einander mit signifikanten Mehrwerten für die Kunden", erklärt Christoph Knaack, CEO, LOGEX Healthcare Analytics AG. "Künftig können wir gemeinsam mehrere hundert Krankenhäuser in Deutschland adressieren und werden über eine der umfangreichsten strukturierten klinischen Datenbasen im deutschsprachigen Gesundheitswesen verfügen."

LOGEX verarbeitet jährlich über 2,5 Mio. Falldaten und Tiplu trainiert auf einem Machine-Learning-Netzwerk aus über 130 Krankenhäusern. Gemeinsam wird so eine der größten strukturierten klinischen Datenbasen für Versorgungsforschung und KI-Training in Deutschland entstehen. Sie wird die Vervollständigung der LOGEX Healthcare Intelligence Platform ermöglichen und mehrdimensionale Transparenz über Kosten, Erlöse, Prozessqualität und klinische Outcomes schaffen - aus einer integrierten Datenperspektive. Dabei wird das Alleinstellungsmerkmal nicht in einzelnen Produkten, sondern in der Tiefe der Integration liegen.

Dr. Lukas Aschenberg, Mitgründer und Geschäftsführer der Tiplu GmbH, der auch künftig gemeinsam mit Dr. Moritz Augustin das operative Geschäft leiten wird, betont: "Mit LOGEX haben wir den idealen neuen Eigentümer für ein vollumfängliches Angebot an deutsche Krankenhausverantwortliche gefunden. Zudem wird Tiplu der nächste logische Entwicklungsschritt ermöglicht werden, den wir - aufbauend auf den Werten, der Kultur und dem Unternehmergeist, die uns ausmachen - gehen möchten". Die beiden Tiplu-Mitgründer Tim Aschenberg und Peter Molitor verlassen das Unternehmen auf eigenen Wunsch. "Wir danken beiden für die spannende und erfolgreiche gemeinsame Reise und freuen uns, dass Matthias Warmuth, aktuell Co-Geschäftsführer, uns künftig als Senior Advisor zur Seite stehen wird", so Dr. Lukas Aschenberg.

Über die Krankenhaussteuerung hinaus

LOGEX und Tiplu teilen die Überzeugung, dass strukturierte und zeitnah verfügbare Daten nicht nur die Krankenhaussteuerung verbessern, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für die Versorgungsforschung liefern können - selbstverständlich im Einklang mit allen Datenschutzanforderungen und unter der Hoheit der Kunden. Die Expertise von LOGEX mit klinischen Registern und Versorgungsforschungsprojekten für Life-Sciences-Kunden wird durch die Verbindung mit den Konnektivitätsfähigkeiten von Tiplu perspektivisch eine neue Dimension erhalten. Damit werden LOGEX und Tiplu den Grundstein für eine neue Generation datengetriebener Lösungen legen, die Krankenhäuser, Forschung und Versorgung gleichermaßen voranbringen.

Weitere Informationen: https://www.logex.com/de-de/logex-und-tiplu

Zitate:

"LOGEX und Tiplu positionieren sich künftig gemeinsam als integrierter Partner für die ganzheitliche Krankenhaussteuerung, der Erlössicherung, Kostenanalyse und klinische Entscheidungsunterstützung auf einer gemeinsamen Datenbasis vereint." - Christoph Knaack, CEO, LOGEX Healthcare Analytics AG

"Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend für die deutsche Krankenhauslandschaft. KHVVG, Spargesetze und strukturelle Veränderungen erfordern proaktive, datenbasierte Steuerung - in Echtzeit und auf allen Ebenen. LOGEX und Tiplu werden genau das liefern." - Dr. Lukas Aschenberg, Geschäftsführer, Tiplu GmbH

Über LOGEX

LOGEX ist Europas führender Anbieter für datenbasierte Analysen im Gesundheitswesen. Mit seinen Lösungen liefert das Unternehmen Entscheidungsträgern belastbare Erkenntnisse, um die komplexen Zielkonflikte zwischen Wirtschaftlichkeit, Zugang und hoher Qualität der Behandlung sicher zu navigieren. Hierfür stellt LOGEX mit der Healthcare Intelligence Platform eine integrierte Lösung für strategische Unternehmenssteuerung sowie kaufmännisches und medizinisches Controlling bereit.

Mit Hauptsitz in Amsterdam und einem internationalen Team von rund 400 Mitarbeitenden unterstützt LOGEX mehr als 1.000 Gesundheitseinrichtungen in 10 europäischen Ländern dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis valider Daten zu treffen. In Deutschland vertrauen rund 400 Kunden auf die Lösungen von LOGEX. Die Benchmark-Datenbank des Unternehmens umfasst mehr als 300 Kliniken und über 2,5 Millionen Falldaten pro Jahr.

Weitere Informationen über LOGEX finden Sie unter https://www.logex.com/de-de/home-germany. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Tiplu

Tiplu entwickelt datenbasierte Lösungen für Krankenhäuser, viele davon KI-gestützt. Das Softwareunternehmen unterstützt Kliniken dabei, Gesundheitsdaten strukturiert nutzbar zu machen. Mit der Tiplu Patientenakte entsteht eine interoperable Datenbasis für drei zentrale Wirkungsbereiche: Steuerung, klinische Unterstützung und Wirtschaftlichkeit.

Gegründet 2016 zählt Tiplu heute über 160 Mitarbeitende an den Standorten Hamburg und Berlin. Mehr als 350 Krankenhäuser in Deutschland nutzen Tiplu-Software. Seit 2019 treibt Tiplu den produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aktiv voran. Die dafür eigenentwickelten KI-Modelle entstehen auf einer der größten strukturierten, repräsentativen Datenbasen im stationären Bereich mit über 10 Millionen anonymisierten Patientenakten aus rund 130 Partnerkliniken.

Weitere Informationen über Tiplu finden Sie unter https://tiplu.de/. Folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und Instagram.

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