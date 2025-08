Digital einfach machen: Noliam bringt Klarheit mit monday.com und Intercom

Noliam AG

Für Unternehmen, die genug von digitalen Umwegen und zähen Projektverläufen haben, gibt es ab sofort eine neue Adresse: Die Noliam AG startet mit einer klaren Mission - moderne Workflows und Kundeninteraktionen schneller, einfacher und wirkungsvoller gestalten.

Gegründet von Dmitry Rasin, einem erfahrenen Berater mit 100+ erfolgreich realisierten monday.com-Projekten, setzt Noliam auf schlanke Umsetzung statt schwerfälliger Theorie. Strategischer Partner und Mehrheitseigner ist die Infometis AG, eines der führenden Schweizer IT-Beratungsunternehmen mit starker Verankerung im DACH-Markt.

"Viele Digitalprojekte verlieren sich in Konzepten und Hierarchien. Noliam setzt bewusst auf Geschwindigkeit, Umsetzungsstärke und Seniorität - mit monday.com und Intercom als technologischer Basis," sagt Serge Wolf, CEO der Infometis AG. "Wir glauben an dieses Modell und investieren konsequent in den Erfolg."

Noliam liefert Wirkung - nicht nur Konzepte. Der Fokus:

monday.com CRM & Service : Vertriebsprozesse, Projekte, Ressourcen: alles sauber auf einer Plattform orchestriert.

Vertriebsprozesse, Projekte, Ressourcen: alles sauber auf einer Plattform orchestriert. Intercom für echte Kundenerlebnisse : KI-gestützter Support, der Kunden begeistert, den Umsatz steigert und Supportkosten senkt.

: KI-gestützter Support, der Kunden begeistert, den Umsatz steigert und Supportkosten senkt. Schnelle Implementierung & Onboarding : Startklar in Wochen - nicht in Quartalen.

: Startklar in Wochen - nicht in Quartalen. Lizenzierung & Beratung mit Substanz: Klare Empfehlungen, faires Setup - und keine Lizenz-Falle.

Noliam ist remote-first, konsequent auf Effizienz ausgerichtet und bewusst schlank aufgestellt. Kein Overhead, keine unnötigen Zwischenebenen - stattdessen direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern, die Verantwortung übernehmen.

Über Noliam AG

Noliam AG ist eine spezialisierte Digitalberatung mit Sitz in Zug und Fokus auf die DACH-Region. Mit monday.com und Intercom helfen wir Unternehmen dabei, interne Komplexität abzubauen, Prozesse zu straffen und Kundenbindung zu stärken - schnell, pragmatisch und partnerschaftlich.

