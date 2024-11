apt Holding GmbH

Mengtai Group schließt Übernahme von Alu Menziken ab und stärkt Position in der europäischen Aluminiumindustrie

Düsseldorf (ots)

Die Mengtai Group gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Alu Menziken Extrusion AG bekannt. Durch diese Übernahme, die durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Mengtai Germany GmbH umgesetzt wurde, festigt die Mengtai Group ihr Engagement, als führender Akteur im europäischen Aluminiummarkt aufzutreten und gleichzeitig Innovationen in nachhaltige, leistungsstarke Aluminiumlösungen voranzutreiben.

Hintergrund zur Mengtai Group

Die Mengtai Group wurde 2001 in Ordos, Innere Mongolei, gegründet und hat sich zu einem der führenden privaten Industriekonglomerate Chinas entwickelt. Mit Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Energie und Aluminium legt Mengtai den strategischen Fokus auf die Ausweitung der Aluminiumproduktion mit einer jährlichen Kapazität von 500.000 Tonnen. Diese Übernahme steht im Einklang mit Mengtais langfristigem Ziel eines globalen Wachstums, insbesondere in der Weiterverarbeitung von Aluminium, und unterstützt den geplanten Aufbau hochwertiger, nachhaltiger Lieferketten für kritische Industrien.

Hintergrund zu Alu Menziken und apt Group

Alu Menziken, gegründet im Jahr 1897, ist ein etabliertes Unternehmen für Leichtbaukomponenten aus Aluminium und bekannt für Innovationen in den Bereichen e-Batteriesysteme, Strukturbauteile und Crash-Management-Lösungen. Mit Produktionsstätten in der Schweiz, Österreich und Rumänien beliefert Alu Menziken namhafte Kunden in den Branchen Automobilbau, Bauwesen und Industrie und bietet Expertise in der Extrusion, Oberflächenbehandlung und Präzisionsbearbeitung.

Die seit 2020 ebenfalls zu Mengtai gehörende apt Group hat sich zu einem führenden Aluminium verarbeitenden Unternehmen in Europa entwickelt, mit vier Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik. Bekannt für ihre umfassende Wertschöpfungskette, bietet die apt Group ihren Kunden in den Bereichen Automobil, Bau und Transport sowie Industrie ein integriertes Leistungsspektrum - von der Extrusion bis zur Montage fertiger Komponenten.

Gemeinsam mit Mengtai sind beide Gruppen bestens positioniert, um ihre strategische Reichweite zu verstärken und neue Chancen in Europa und darüber hinaus zu nutzen.

Stellungnahmen der Unternehmensführung

Ao Bo, stellvertretender Vorsitzender der Mengtai Group, sagt: "Die Übernahme von Alu Menziken unterstreicht unser Engagement, der vertrauenswürdigste Partner in der europäischen Aluminiumindustrie zu werden. Diese Vereinigung unserer Ressourcen ermöglicht es uns, robuste, ganzheitliche Aluminiumlösungen anzubieten - von Rohmaterialien bis hin zu komplexen Produktanwendungen. Wir sind allen Mitarbeitern, Partnern und Kunden sehr dankbar für ihr Vertrauen, während wir gemeinsam in dieses neue und vielversprechende Kapitel aufbrechen."

Michael Zint, CEO der apt Group, ergänzt: "Die Integration von Alu Menziken ist für uns ein transformativer Schritt. Wir sind nun in einer noch stärkeren Position, um unseren Kunden innovative und nachhaltige Aluminiumlösungen zu bieten, die höchsten Standards entsprechen. Mit der Unterstützung der Mengtai Group freuen wir uns darauf, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, die von Wachstum, Exzellenz und bedeutungsvollen Partnerschaften geprägt ist."

Markus Adams, CEO der Alu Menziken Group, hierzu: "Durch die Übernahme der Alu Menziken Gruppe durch die Mengtai Group werden die strategischen Möglichkeiten als Teil eines globalen Unternehmens deutlich gesteigert. Unter dem Dach der wachstumsorientierten Mengtai Group können wir zusammen mit apt unsere globale Präsenz erweitern und die Kunden sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas mit Dienstleistungs- und Produktlösungen verstärkt unterstützen."

Über apt:

Die apt Gruppe ist eine der führenden Unternehmensgruppen in der europäischen Aluminiumindustrie. Sie produziert, bearbeitet und vertreibt Profile und Produkte aus Aluminium für die Branchen Bau, Transport, Automotive und Industrie. Dabei ist die Gruppe an vier Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und Tschechien aktiv.

apt deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Aluminiumbearbeitung ab - von der Entwicklung, dem Recycling und Strangpressen, der mechanischen Weiterbearbeitung, der Oberflächenveredelung (Eloxal und Pulverbeschichtung) bis hin zur Montage und Logistik. Mit etwa 1.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet die apt Gruppe einen Umsatz von ca. 300 Millionen Euro pro Jahr.

Original-Content von: apt Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell