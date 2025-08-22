Nota AI

Nota AI reicht Wertpapier-Registrierungserklärung ein und strebt KOSDAQ-Notierung noch in diesem Jahr an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Schneller Börsengang trotz weltweiter Konjunkturabschwächung – Beweis für bewährte Wettbewerbsfähigkeit

Geschäftsausbau durch firmeneigene Plattform „NetsPresso®" mit 160 % CAGR in den letzten vier Jahren

Nota AI, spezialisiert auf Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, hat heute seine Wertpapierregistrierung bei der südkoreanischen Financial Services Commission eingereicht und damit offiziell den Börsengang an der KOSDAQ eingeläutet.

Im Rahmen dieses Börsengangs plant Nota AI, insgesamt 2 916 000 Aktien zu einer erwarteten Preisspanne von 7.600 bis 9.100 KRW pro Aktie anzubieten und damit etwa 22,2 bis 26,5 Milliarden KRW einzunehmen. Das Bookbuilding für institutionelle Anleger ist für den 12. bis 18. September geplant, gefolgt von der öffentlichen Zeichnungsfrist am 23. und 24. September. Mirae Asset Securities fungiert als Lead Underwriter.

Trotz einer Abschwächung des koreanischen IPO-Marktes und einem starken Rückgang der neuen Börsenzulassungen seit Inkrafttreten der jüngsten regulatorischen Änderungen im Juli zeichnet sich die rechtzeitige Einreichung von Nota AI aus. Dieser Schritt unterstreicht die starke Geschäftsentwicklung und die klare Wachstumsvision des Unternehmens, erfolgt planmäßig und zieht erhebliches Interesse des Marktes auf sich.

Das 2015 gegründete Unternehmen Nota AI hat sein Geschäft rund um seine firmeneigene KI-Optimierungsplattform NetsPresso® aufgebaut. Diese Plattform ermöglicht die effiziente Ausführung leistungsstarker KI-Modelle auf ressourcenbeschränkten Edge-Geräten. Die Plattform automatisiert die komplexen Prozesse der Modelloptimierung und -bereitstellung und senkt so die Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich. Nota AI hat durch Partnerschaften mit weltweit führenden KI-Halbleiterunternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics, Arm, Qualcomm, Sony und Renesas mehrere kommerzielle Einsätze erreicht.

Zusätzlich hat Nota AI erfolgreich NVA (Nota Vision Agent), die erste generative KI-gestützte intelligente Videoüberwachungslösung, in Korea auf den Markt gebracht. NVA geht über die einfache Objekterkennung hinaus und erkennt Beziehungen zwischen Objekten, erfasst Verfahrensverstöße und identifiziert komplexe Risikofaktoren in Echtzeit. NVA wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter industrielle Sicherheit, intelligente Verkehrssysteme (ITS), Einzelhandel und Überwachung. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen ein Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai im April sowie der Einsatz im Gimcheon-Werk 2 von Kolon Industries im Juli.

Neben diesen Erfolgen hat das technologiebasierte Geschäftsmodell von Nota AI auch einen stabilen Wachstumspfad eingeschlagen, der eine rasche Umsatzsteigerung ermöglicht. Das Unternehmen verzeichnete 480 Millionen KRW Umsatz im Jahr 2021, 2,01 Milliarden KRW im Jahr 2022, 3,58 Milliarden KRW im Jahr 2023 und 8,44 Milliarden KRW im Jahr 2024, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 159,7 % entspricht.

Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, sagte: „In einem schwierigen Umfeld für Börsengänge mit verschärften Börsenzulassungsanforderungen unterstreicht die planmäßige Einreichung unserer Wertpapierregistrierung unsere nachgewiesene Rentabilität sowie unsere nachgewiesene Profitabilität und unsere mittel- bis langfristige klare Wachstumsvision. Mit den Erlösen aus diesem Börsengang werden wir unsere Technologie weiter verbessern und unsere globale Expansion beschleunigen, um unsere Führungsposition im Bereich KI-Komprimierung und -Optimierung zu festigen und zugleich die branchenweite Einführung von KI voranzutreiben."

Seit der Gründung von Auslandsniederlassungen in Berlin (2020) und Sunnyvale, Kalifornien (2022), hat Nota AI seine Präsenz schnell auf wichtige globale Märkte ausgeweitet, darunter der Nahe Osten, Japan sowie Südostasien.

Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI wurde auch von CB Insights anerkannt, welches das Unternehmen in die AI 100 aufgenommen hat: Liste der vielversprechendsten KI-Startups im Jahr 2025. Erst letzten Monat, im Juli 2025, wurde Nota AI als eines von fünf Eliteteams im Rahmen des Projekts zur Entwicklung von KI-Grundlagenmodellen des Ministeriums für Wissenschaft und IKT in Zusammenarbeit mit Upstage ausgewählt, um seine Arbeit an eigenen KI-Grundlagenmodellen weiter zu beschleunigen.

