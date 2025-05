Nota AI

Nota AI strebt als erstes Startup für KI-Optimierung eine Notierung an der KOSDAQ an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Strategische Partnerschaften mit NVIDIA, Qualcomm und Samsung Electronics beschleunigen die globale Expansion

Verzehnfachung des Umsatzes in fünf Jahren, Bestätigung des technologiebasierten Geschäftsmodells

Nota AI, ein Pionier im Bereich der On-Device-KI, gab heute die Einreichung seines vorläufigen IPO-Antrags bei der koreanischen Börse bekannt und positioniert sich damit als erstes KI-Optimierungstechnologieunternehmen, das eine KOSDAQ-Notierung anstrebt. Mirae Asset Securities fungiert als Lead Underwriter für den Börsengang, bei dem rund 2.916.000 Aktien von insgesamt 21.161.880 öffentlich angeboten werden.

Im Dezember letzten Jahres wurde Nota AI als erstes Startup für KI-Optimierungstechnologie sowohl vom NICE Information Service als auch von der Korea Technology Finance Corporation mit einem A-Rating ausgezeichnet, was eine offizielle Anerkennung der technologischen Stärke und Geschäftsfähigkeit des Unternehmens darstellt.

Die proprietäre Plattform von Nota AI, NetsPresso®, automatisiert die Optimierung von KI-Modellen und ermöglicht eine effiziente Bereitstellung auf ressourcenbeschränkten Edge-Geräten, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit führenden Halbleiterherstellern wie NVIDIA, Qualcomm, Samsung Electronics, Arm und Sony zusammen und treibt so kontinuierliche technologische Innovation und Marktexpansion voran. Zu den namhaften Kunden von Nota AI gehören mehrere Fortune Global 500-Unternehmen. Kürzlich wurde Nota AI von CB Insights als eines der „100 innovativsten KI-Startups" ausgezeichnet, was die weltweite Anerkennung des Unternehmens unterstreicht.

Die generative KI-basierte Videoüberwachungslösung von Nota AI, Nota Vision Agent (NVA), wurde bereits erfolgreich in verschiedenen Sektoren wie der industriellen Sicherheit, dem Transportwesen und dem Einzelhandel eingesetzt. Kürzlich hat Nota AI als erstes koreanisches Unternehmen einen wegweisenden Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai abgeschlossen und damit seine hohe internationale Marktfähigkeit unter Beweis gestellt.

Der Erlös aus dem Börsengang wird die Rekrutierung von Spitzenkräften unterstützen, die globale Marktexpansion vorantreiben und die Weiterentwicklung des Produktangebots beschleunigen. Nota AI betreibt derzeit internationale Niederlassungen in Berlin (seit 2020) und Sunnyvale, USA (seit 2022) und expandiert aktiv in Schlüsselmärkte wie den Nahen Osten, Japan und Südostasien.

„Unser IPO-Antrag ist ein entscheidender Meilenstein, der unsere Position als weltweit führender Anbieter von KI-Optimierungstechnologie bestätigt", so Myungsu Chae, CEO von Nota AI. „Dieser Börsengang wird unsere Innovationsfähigkeit beschleunigen und unsere globale Marktdurchdringung deutlich erhöhen."

Seit seiner Gründung hat Nota AI 42,6 Millionen US-Dollar an Investitionen von prominenten Investoren wie Samsung, LG, Naver D2SF und Kakao erhalten. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,86 Millionen US-Dollar, was einem beachtlichen Wachstum von 136 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das laufende Jahr wird ein weiteres starkes Wachstum von über 67 % prognostiziert, was die robuste Skalierbarkeit des technologiebasierten Geschäftsmodells widerspiegelt.

