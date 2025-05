Stuttgarter Nachrichten

Deutliche Mahnung unter Freunden

Die EU fordert Israel auf, in Gaza die Menschenrechte einzuhalten. Einfluss auf den brutalen Krieg hat das nicht.

Brüssel (ots)

Es ist richtig, dass die EU das Partnerschaftsabkommen mit Israel in Frage stellt. Das Massaker vom 7. Oktober war ein einzigartig abscheuliches Verbrechen, das den Krieg gegen die Hamas rechtfertigt. Die Armee hat aber nach Zehntausenden Toten ihre Ziele nicht erreicht. Und die Zahl israelischer Angriffe auf Krankenhäuser und Gebäude von Hilfsorganisationen ist zu groß, um glaubhaft versichern zu können, dass auf die Bevölkerung Rücksicht genommen wird. Längst besteht der Verdacht, dass die rechts-nationalistische Regierung die Palästinenser ganz aus Gaza verdrängen will. Dafür spricht die rücksichtslose Kriegsführung, das Aushungern der Bevölkerung, das Blockieren von Medikamentenlieferungen. Gute Freunde sagen dem Partner, wenn er große Fehler begeht - auch wenn er das nicht hören will. Unwahrscheinlich, dass Israel die Mahnung annimmt.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell