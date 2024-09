TCL Europe

TCL stellt auf der IFA 2024 das Inverter-Klimagerät FreshIN 3.0 vor: Neudefinition von Luftqualität und Energieeffizienz

Die Premium-Klimageräte von TCL demonstrieren das Engagement für Nachhaltigkeit und bieten Verbrauchern in ganz Europa die innovativsten Klimageräte

TCL, eine weltweit führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, freut sich, auf der IFA 2024 die FreshIN 3.0 Inverter-Klimaanlage vorzustellen.

Die Klimaanlagenindustrie steht derzeit vor drei großen Herausforderungen: gesundheitliche Bedenken in Bezug auf Atemwegserkrankungen, Energieverbrauch und die Förderung einer gesunden Umwel Die dritte Generation der FreshIN Inverter-Klimageräte von TCL stellt sich diesen Herausforderungen und definiert neu, was die Verbraucher von ihren Hauskühlungslösungen erwarten können, indem sie nicht nur die Temperatur reguliert, sondern auch die Luftqualität verbessert, den Energieverbrauch optimiert und die Geräuschentwicklung reduziert.

Die FreshIN-Technologie stellt die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer in den Vordergrund, indem sie die Luftqualität verbessert

Die TCL-Klimaanlagentechnologie geht weit über die Schaffung eines komfortablen Wohnumfelds hinaus; sie verbessert aktiv die Luftqualität in Innenräumen und macht die Wohnungen in ganz Europa gesünder und entspannter.

Mit dem patentierten Design des anhebbaren Frischlufteinlasses – „FreshIN" – informiert Sie die TCL FreshIN 3.0-Klimaanlage, wenn frische Luft in Ihren Raum gelangt, und leitet sie durch die obere Abdeckung. Ergänzt wird diese innovative Funktion durch das branchenführende TVOC Detection System , mit dem Sie die Luftqualität auf einen Blick überwachen können. Das System ändert seine Farbe in Echtzeit je nach Grad der erkannten Luftschadstoffe, sodass Sie sofort sehen können, wann die Luft sauber und sicher ist oder wann Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität erforderlich sind.

Der FreshIN 3.0 geht mit seinen Quadrupuri-Filtern noch einen Schritt weiter – einem vierlagigen Filtersystem, das Partikel effizient filtert und die Raumluft mit sauberer, frischer Luft auffrischt, sodass Sie auch bei schlechten Außenluftbedingungen frische Luft genießen können. Wenn die Außenluft nicht ideal ist, wird die Innenluft durch die Quadrupuri-Filter geleitet, einschließlich des Vorfilters, der antibakteriellen Silberionenschicht, des EPA-Effizienzfilters und des hochdichten Filters, wodurch eine effektive Luftreinigung gewährleistet wird. So können Allergiker leichter atmen und bei jedem Atemzug höchsten Komfort genießen.

Darüber hinaus verfügt der FreshIN 3.0 AC über die Selbstreinigungsfunktion, die Allergene und Bakterien reduziert, sodass die Wartung mühelos ist und die Luft, die Sie atmen, sauberer bleibt. Um den Komfort der Benutzer weiter zu erhöhen, erreicht das verbesserte vierfache System zur Geräuschreduzierung bei gleicher Luftstromrate eine um mindestens 16 dB leisere Frischluft und reduziert so den branchenüblichen Geräuschpegel um 10 dB(A). Dies sorgt für einen ungestörten Schlaf bei gleichbleibend frischer Raumluft.

Konstante, starke Luftströme von herkömmlichen Klimaanlagen können oft zu Unbehagen oder sogar Reizungen führen und Probleme wie trockene Augen und Halsschmerzen verursachen. TCLs FreshIN 3.0 löst dieses Problem mit seiner innovativen Soft-Airflow-Technologie, die mit über 1.000 Mikrolöchern ausgestattet ist, die kühle Luft sanft verteilen, um eine beruhigende, laminare sanfte Brise zu erzeugen. Dadurch wird sichergestellt, dass starke Zugluft durch eine sanfte, umhüllende Kühle für höchsten Komfort ersetzt wird. Die FreshIN 3.0 ist auch darauf ausgelegt, Hypoxie und Trockenheit zu bekämpfen, indem sie intuitiv den Sauerstoff- und Feuchtigkeitsgehalt erhöht und so ein gesünderes Raumklima fördert.

Maximale Energieeinsparungen durch intelligente Effizienz

Die FreshIN 3.0 Inverter-Klimaanlage von TCL ist mit besonders energiesparenden Funktionen ausgestattet, um den Energieverbrauch zu optimieren und Verschwendung zu reduzieren. Der Smart Big Data Model Algorithmus passt die Kompressoraktivität auf der Grundlage von Echtzeit-Innenraumbedingungen intelligent an und sorgt dafür, dass die Klimaanlage effizient läuft, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Dank dieser fortschrittlichen Technologie erreicht die FreshIN 3.0 die Energiebewertung A+++ und ist damit eine nachhaltige Wahl für Haushalte, die sowohl die Umweltbelastung als auch die Stromkosten minimieren wollen. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Electricity Consumption Monitoring in der TCL Home App den Nutzern, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu verfolgen und so intelligentere Entscheidungen über die Energieeffizienz ihres Hauses zu treffen.

Die TCL AC-Technologie wurde entwickelt, um Ihnen das Leben leichter zu machen. Dank der App-Anbindung können Sie die Klimaanlage auch dann steuern, wenn Sie nicht zu Hause sind. So können Sie bei Ihrer Rückkehr eine perfekte Umgebungstemperatur genießen und müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie vergessen haben, sie vor Ihrer Abreise auszuschalten.

TCL ist ein Vorreiter in Sachen Wohnkomfort und Luftqualität und verbindet Nachhaltigkeit mit modernster Technologie. Die FreshIN-Serie von TCL, die auf modernster Fertigung basiert, wurde entwickelt, um weltweit gesündere, intelligentere und komfortablere Wohnräume zu schaffen.

Durch die Verbesserung der Luftqualität, die Integration intuitiver Bedienelemente und die Reduzierung der Umweltbelastung setzt TCL neue Maßstäbe in der Klimatechnik.

