TCL Europe feiert europäische Fußballpartnerschaften vor dem Sommer des Sports

TCL, eine führende Unterhaltungselektronikmarke und eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, beglückwünscht seine offiziellen Partner der europäischen Fußballnationalmannschaft, Spanien, Italien, Deutschland, Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei, zu ihrer Reise zu den wichtigsten Fußballspielen in Europa. Bald werden sich die Wohnzimmer verwandeln, wenn sich Familien und Freunde versammeln, um ihre Nationalmannschaften bei dem mit Spannung erwarteten Fußballereignis des Sommers zu sehen – eine Gelegenheit für jeden Spieler und jeden Fan, groß rauszukommen, wenn die Magie des Fußballs in Millionen von Haushalten in ganz Europa zu spüren ist.

Partnerschaften mit Nationalmannschaften feiern

TCL ist bestrebt, seine Präsenz in Europa durch die Unterstützung führender Fußballnationalmannschaften zu stärken. Als Premium-Partner der Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bringt TCL die Leidenschaft und Entschlossenheit von La Roja zu allen Fans. In Italien arbeitet TCL mit der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) zusammen, um das Fernseherlebnis für die Azzurri-Fans zu verbessern. Auch in Deutschland ist TCL als offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) präsent und begeistert alle Fans mit seiner hochmodernen Display-Technologie. Darüber hinaus unterstreicht das TCL-Sponsoring der polnischen Fußballnationalmannschaft das Engagement der Marke im europäischen Fußball. Gleichzeitig spiegeln die Partnerschaften mit den Nationalmannschaften der Tschechischen Republik und der Slowakei die Mission von TCL wider, fesselnde Fußballerlebnisse zu bieten und durch Sport zu Größe zu inspirieren.

Durch Sport zu Großartigkeit inspirieren

Die Mission von TCL, Großartigkeit zu inspirieren, ist in jeder Partnerschaft spürbar und unterstreicht das Engagement von TCL, die Wirkung des Sports in die Herzen und das Leben von Menschen aus allen Teilen der Welt zu bringen. TCL nutzt die Macht der Technologie, um das Sportschauen angenehmer, intensiver und unterhaltsamer als je zuvor zu machen. Das Ziel von TCL ist es, Menschen zusammenzubringen, um bedeutungsvolle Momente zu feiern und die Freude an einem der schönsten Zeitvertreibe des Lebens zu genießen.

„Durch die Partnerschaft mit diesen ikonischen Teams unterstreicht TCL seine Mission, die Technologie zu demokratisieren", sagte Stefan Streit, Marketingleiter von TCL Europe. „Wir freuen uns auf einen tollen Sportsommer und wünschen unseren Teams viel Glück. Unsere Sponsorings sind mehr als nur Partnerschaften; es geht darum, mit unseren Kunden durch die Leidenschaft und Begeisterung des Fußballs in Verbindung zu treten. Wir sind stolz darauf, diese Teams zu unterstützen und freuen uns darauf, den Fans das beste Fernseherlebnis zu bieten und jeden Moment unvergesslich zu machen."

Neben den nationalen Fußballmannschaften unterstützt TCL auch Vereinsmannschaften wie Arsenal in England und den schwedischen Verein Djurgården IF und ist außerdem Partner des französischen Fußballspielers Kingsley Coman. Diese Partnerschaften sind ein weiterer Beweis für das Engagement von TCL für Sportlichkeit und Exzellenz in verschiedenen Sportarten und zeigen das Engagement der Marke, die Fans näher an das Geschehen heranzuführen und ihr Fernseherlebnis zu verbessern. Um dies zu feiern, startet TCL umfangreiche Marketingkampagnen in verschiedenen Märkten mit Werbeaktionen und Angeboten, die die Menschen dazu einladen, ihren Fernseher in diesem Sommer aufzurüsten, um ein besseres Fernseherlebnis zu genießen.

Eine Kombination von Sport und Technologie für beste Leistung und unvergleichliche Emotionen

Als eine Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Großartigkeit zu inspirieren, hat TCL versucht, den Sport zu fördern und zu unterstützen, mit dem das Unternehmen starke Werte wie Teamgeist, Geselligkeit, Leidenschaft und Leistung teilt.

Die Welt des Sports hat sich in den letzten Jahren dank der Technologien und Innovationen, die es uns ermöglichen, immer beeindruckendere Leistungen und außergewöhnliche Sportereignisse auf dem Bildschirm zu zeigen, erheblich weiterentwickelt.

Im Jahr 2024 erweiterte TCL sein TV-Produktportfolio um weitere Mini-LED- und QLED-Fernseher mit neuen Bildleistungstechnologien, die ideal für das Ansehen von Sportveranstaltungen sind. Um das Erlebnis zu verstärken, als wären die Zuschauer im Stadion, hat TCL seinen neuesten 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher vorgestellt, der mit seinen ultragroßen Bildschirmen, leuchtenden Farben und außergewöhnlicher Klarheit einen neuen Standard für Home Entertainment setzt.

„Bei TCL geht unser Engagement über die Entwicklung und Lieferung hochwertiger, technologisch fortschrittlicher Produkte hinaus. Wir sind bestrebt, unseren Nutzern neue Erfahrungen zu bieten, die sie dazu inspirieren, täglich Großartiges zu leisten. Der Sport ist ein ideales Spielfeld für diese Aufgabe. Unser Ziel ist es, die Spannung und die Emotionen des Sports durch unsere hochwertigen und erschwinglichen Technologien in die Wohnzimmer aller Zuschauer zu bringen", fügt Stefan Streit hinzu.

Das Engagement von TCL für Innovationen zeigt sich auch in der breiten Palette an funktionsreichen Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten, die die TCL NXTPAPER-Technologie und die Leistung der 5G-Technologie nutzen und sich vollständig in das umfangreiche Ökosystem von TCL für intelligente Geräte integrieren.

Entdecken Sie weitere Produkte, die Ihr Sporterlebnis in diesem Sommer bereichern: https://www.tcl.com/eu/en

TCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist heute weltweit in mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

