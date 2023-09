Motor Presse Stuttgart

Erster YOUNGTIMER-Katalog: Mehr Durchblick im Dschungel der Modellvielfalt

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Premiere für Youngtimer-Fans und alle, die es werden wollen: Auf 82 Seiten bietet der in diesem Segment erste und bisher einmalige Katalog Orientierungshilfe für die enorme automobile Modellvielfalt, die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist. Er präsentiert 142 Modelle in alphabetischer Reihenfolge der Hersteller. Dazu kommt ein besonderes Kapitel, das exotischen Schmuckstücken gewidmet ist. Der YOUNGTIMER-Katalog ist ab sofort im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).

"Von Alfa bis VW haben wir die Bandbreite weit gefasst und präsentieren gestandene Youngtimer ebenso wie jene, die gerade erst an den Start gehen, um in die Szene einzufahren", sagt Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von YOUNGTIMER.

Die wichtigsten technischen Daten und die auf den Punkt gebrachte Charakteristik der einzelnen Fahrzeuge bieten kompakte Informationen für alle, die sich für Youngtimer begeistern oder vor einer Kaufentscheidung stehen. Ein kritischer Blick auf signifikante Schwachstellen und das abschließende Preisbarometer runden die hoch komprimierten Informationen ab.

Zusätzliche Sicherheit beim Kauf eines Youngtimers bietet die große allgemeine Kaufberatung, die als Checkliste und damit als Entscheidungshilfe genutzt werden kann. Hans-Jörg Götzl: "Wir sind stolz auf dieses exklusive Erstlingswerk. Und wir sind überzeugt, dass der YOUNGTIMER-Katalog mit seinen umfangreichen Daten, Fakten und Kurzbeschreibungen ein wertvoller und hilfreicher Werkzeugkasten für alle langjährigen und neuen Youngtimer-Fans ist."

Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell