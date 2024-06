Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Intelligente Generatorlösung für erneuerbare Energie, Sicherheit und Digitalisierung: Huawei FusionSolar präsentiert sich auf der Intersolar Europe 2024

Huawei Digital Power stellt auf der Intersolar Europe 2024 seine FusionSolar Smart PV+ESS Solution der nächsten Generation für alle Szenarien vor. Der Stand präsentiert seine innovativen Lösungen und weltweiten Erfolgsgeschichten für die Bereiche Energieversorgung, ESS, C&I und Wohngebäude.

Nützlichkeit: intelligente Generatorlösung für erneuerbare Energie

Huawei hat die intelligente Generatorlösung für erneuerbare Energien entwickelt, die PV-, ESS-, Last-, Netz- und Managementsystem umfasst, um die Solarstromerzeugung von der Netzfolge bis zur Netzbildung zu steuern. Die Lösung zielt darauf ab, die größten Hindernisse bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien zu beseitigen und die globale Herausforderung zu lösen, die Netzintegration erneuerbarer Energien zu verbessern und ein neues Energiesystem mit einer 100%igen Integration und Anwendung erneuerbarer Energien aufzubauen.

Durch den Einsatz innovativer Technologien werden Spannung, Frequenz und Leistungswinkel neu definiert und höhere Erträge, vollständige Integration und stabile Steuerung erreicht. Die Lösung wurde sowohl in starken als auch in schwachen Netzen eingehend getestet und ihre Anpassungsfähigkeit ist in allen Stromnetzumgebungen vollständig nachgewiesen. Im Red Sea Project in Saudi-Arabien läuft das weltweit größte Microgrid seit über acht Monaten stabil. Es versorgt eine neue Stadt mit 100 % erneuerbarer Energie auf der Grundlage Synergie von PV+ESS und setzt einen Maßstab für Mikronetze auf GW-Ebene.

ESS: Die neue Cell-to-Grid Smart String & Grid Forming ESS Plattform

Huawei hat sich für die String-Technologie entschieden, die von Wechselrichtern bis zu ESS reicht und steuerbare Leistungselektronik-Technologien einsetzt, um die Unbeständigkeit und Unsicherheit von Lithiumbatterien zu überwinden.

Die neue Cell-to-Grid Smart String & Grid-Forming ESS Plattform zeichnet sich durch vollständige Sicherheit der Architektur, Netzbildung für alle Szenarien, Kosteneffizienz über den gesamten Lebenszyklus und vollständige Digitalisierung aus. Darüber hinaus baut die Plattform auf einem offenen Ökosystem auf und ist so konzipiert, dass sie die hochwertige und gesunde Entwicklung von Kraftwerken über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit Partnern fördert.

C&I: brandneue OASIS Solution

Im Rahmen der Energiewende kann ein Solarsystem sowohl fruchtbaren Boden wie nährende Fähigkeiten als auch oasenähnliche ökologische Aufschwünge hervorbringen, die es Tausenden von Industrien ermöglichen, flexible und vielfältige Geschäftssprünge auf der Energieoase zu realisieren und Tausende von Industrien mit technologischen Innovationen zu befähigen, sodass grüne Energie in vollem Umfang genutzt werden kann und Elektrizität in vollem Umfang genutzt werden kann. Eine PV-Anlage hilft einem Unternehmen bei der Erzeugung von Ökostrom und ermöglicht vielfältige Geschäftsaktivitäten. Aus diesem Grund hat Huawei die C&I Smart PV Solution auf FusionSolar OASIS Solution aktualisiert, was die folgenden Bedeutungen hat:

„O" steht für One-Stop-Lösung: Mit den umfassendsten Lösungsmöglichkeiten bieten wir unseren Kunden eine Solarenergielösung aus einer Hand.

„A" ist eine Variante der Zahl 4: Es umfasst die vier Kernprodukte Wechselrichter, Optimierer, Energiespeicher und EV-Ladegeräte.

Das erste „S" steht für Solar und ESS: Das allgegenwärtige Sonnenlicht ist die Quelle der Solarenergie, die die Energiewende in verschiedenen Branchen ermöglicht.

„I" steht für intelligent: Unsere intelligente Lösung hilft C&I-Eigentümern bei der einfachen Umstellung auf saubere Energie und intelligentes Energiemanagement.

Das letzte „S" steht für Sicherheit: Sicherheit ist die oberste Priorität für C&I-Produkte und ein technisches Prinzip, das sich durch die Lösung zieht.

Die FusionSolar C&I OASIS Solution von Huawei ist eine Komplettlösung, die Optimierer, Wechselrichter, ESS und Ladegeräte integriert, um verschiedene Branchen bei der Umstellung auf eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Energieversorgung zu unterstützen, indem sie auf Systemebene aktive Sicherheit und stärkere Fähigkeiten für die grüne Energieversorgung und die Unterstützung des Stromnetzes bietet. Der Trend von FusionSolar im C&I-Szenario ist „Ubiquitous Solar" (allgegenwärtige Photovoltaik) und „Ubiquitous ESS" (allgegenwärtiges ESS).

Sicherheit ist vor allem in ESS-Szenarien für C&I entscheidend. Deshalb hat Huawei eine innovative Sicherheitsarchitektur vorgeschlagen und alle Haltepunkte mit der Sicherheitslinie verbunden. Die SUN5000-Serie verbindet beispielsweise RSD mit AFCI, um nicht nur die Sicherheit von Eigentum, sondern auch die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. Der AFCI-Schutz wird ausgelöst, wenn der RSD aktiviert wird. Außerdem kann es auch SSLD plus RSD erreichen, wodurch das Gerät und die persönliche Sicherheit geschützt werden.

Wohnhaus: Energieversorgung für Zuhause

FusionSolar Residential möchte Nachbarn mit VPP durch Energieunabhängigkeit verbinden. Huawei Digital Power hat die FusionSolar Solution für Privathaushalte aktualisiert, die Optimierer, Wechselrichter, ESS, Ladegeräte, SmartGuard, EMMA, Verwaltungssystem und App umfasst. Die Einheitslösung ist für alle Szenarien anwendbar, wobei ein Anbieter alle Produkte liefert und ein Servicekontakt alle Kundendienstanforderungen erfüllt. Diese Lösung ermöglicht es Haushalten, energieunabhängig zu werden, und definiert das Nutzererlebnis durch einen sorgenfreien Betrieb, höchste Sicherheit und hervorragende Qualität neu.

Die Lösung umfasst effiziente Stromerzeugung, langlebige Energiespeicherung, Backup für das gesamte Haus, intelligentes Management und aktive Sicherheit. Es ermöglicht ein Energiemanagement für den gesamten Prozess von der grünen Stromerzeugung bis zum intelligenten Stromverbrauch, vom Null-Kohlenstoff-Haushalt bis zur Null-Kohlenstoff-Gemeinschaft, von der Energieunabhängigkeit bis zum Internet der Energie.

Im nächsten Jahrzehnt kann die Technologie der intelligenten Generatoren für erneuerbare Energien eine bevorzugte Wahl sein, um die Entwicklung sauberer Energie zu beschleunigen. Huawei wird mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die durch den technologischen Wandel entstehenden Entwicklungschancen in der Branche zu nutzen und PV+ESS als Hauptenergiequelle voranzutreiben.

