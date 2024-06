WhatAVenture

WhatAVenture weiter auf Wachstumskurs mit geballter Kommunikationsexpertise

Wien (ots)

WhatAVenture, ein führender Corporate Venture Builder, verstärkt sein Expertenteam auch im Bereich Marketing und Kommunikation. Mit Sascha Knorr als Head of Venture Scaling im Management und Friedemann Lämmel als Senior Marketing Manager gewinnt das Unternehmen zwei Top-Marketing Experten, die ihr umfassendes Know-How und strategisches Gespür in die Entwicklung und Skalierung innovativer Ventures und wirkungsvolle Kommunikationskampagnen einbringen werden. Damit unterstreicht WhatAVenture die zentrale Bedeutung einer präzisen Marktausrichtung für Corporate Ventures und festigt seine Position als führender Partner für Hidden Champions und Konzerne.

Mit 14 Jahren Erfahrung in Marketing und Branding für große Unternehmen und Corporate Start-ups in der Konsumgüter-, Automobil- und Onlinehandelsbranche übernimmt Sascha Knorr die Rolle des Head of Venture Scaling und wird Mitglied des Management-Teams von WhatAVenture. Zuvor war Knorr Head of Global Brand bei Refurbed, dem am schnellsten wachsenden Online-Marktplatz für refurbished Produkte im Haushalt und Alltag. Auch in seiner Funktion als Teamlead Marketing trug er maßgeblich zum Wachstum und zur Markenbekanntheit des Unternehmens, insbesondere in der DACH-Region, bei. Die langjährige Marketing- und Scaling-Expertise von Sascha Knorr sowie seine umfassenden Erfahrungen im Corporate Venture Building sind wichtige Faktoren für die weitere Erfolgsgeschichte von WhatAVenture.

Mit Friedemann Lämmel als Senior Marketing Manager gewinnt WhatAVenture einen sehr erfahrenen Kommunikationsexperten der über umfassendes Wissen in den Schlüsselbereichen Nachhaltigkeit und Innovation verfügt. Zuvor leitete er das Digital Campaigning Team bei Greenpeace Österreich. Beim Zukunftsinstitut, einem führenden Think Tank und Beratungsunternehmen im Bereich Trend- und Zukunftsforschung, verantwortete er die Kampagnen in drei zentralen Geschäftsfeldern - Consulting, Publishing und Events. . Mit seinem langjährigen Know-how in der Markenentwicklung, Kommunikationsstrategie und Content Marketing verstärkt Lämmel nun das Team bei WhatAVenture.

Neue Wachstumschancen für Corporate Ventures und Hidden Champions

"Mit Sascha Knorr und Friedemann Lämmel haben wir zwei top Marketing- und Kommunikations-Experten für unser Unternehmen gewinnen können", sagt Max Steindl-Ditzel , CEO, Managing Partner von WhatAVenture GmbH. "Mit ihrer Expertise in den Bereichen Marketing, Branding und Corporate Venture Building sind sie die ideale Ergänzung zu unserem Team und ein wichtiger Bestandteil in Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsziele. Mit dieser strategischen Erweiterung des Teams unterstreicht WhatAVenture sein Engagement für die Entwicklung und Skalierung innovativer Corporate Ventures durch effektives Growth Marketing."

Bildmaterial zum neuen Team finden Sie unter https://ots.de/JRO4YR

Über WhatAVenture

WhatAVenture ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.

