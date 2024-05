WhatAVenture

WhatAVenture wächst und verstärkt sein Team mit weiteren erfahrenen Venture Buildern

WhatAVenture, ein führender Corporate Venture Builder, verstärkt sein Expertenteam, um sich für weitere Projekte im Wachstumsmarkt Corporate Venture Building optimal aufzustellen. Mit Mario Eibl und Georg Horn als Lead Venture Architects und Daniel Senff als Senior Tech Lead gewinnt WhatAVenture drei Top-Berater, die ihre umfassende Expertise in die Entwicklung und Skalierung innovativer Ventures einbringen werden.

Das WhatAVenture-Team: Expertise und Leidenschaft

Der Ausbau des WhatAVenture-Teams ist ein Zeichen für das anhaltende Wachstum und Potenzial, das Corporate Venture Building vielen Unternehmen bietet.

Mario Eibl ist ein erfahrener Ingenieur und hat als Gründer eines internationalen Startups im Bereich E-Mobilität und Neue Mobilität bereits seine Expertise in der Umsetzung neuer Geschäftsideen und der grundlegenden Neuentwicklung von Produkten unter Beweis gestellt. Seine Leidenschaft gilt Startups im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, bei denen er seine langjährige Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen einbringen kann.

Daniel Senff verfügt über weitreichende Expertise im Bereich Corporate IT und Applikationsentwicklung sowie auch als CTO in Startup-Unternehmen. Als Head of Product & Engineering beim Early-Stage-Startup Pluz Care verantwortete er die gesamte Produktentwicklung und deren technische Umsetzung. Als Senior Tech Lead bei WhatAVenture liegt sein Schwerpunkt auf dem Design und der Implementierung von Prototypen sowie Minimum Viable Products (MVPs).

Georg Horn bringt jahrelange Erfahrung als Mitgründer von zwei erfolgreichen Start-Ups mit. Seine Expertise umfasst unter anderem Lösungen im Bereich E-Commerce- und SaaS sowie in der Künstlichen Intelligenz und Digitalen Medien. Er war unter anderem acht Jahre lang als Berater für DAX-Unternehmen und internationale Konzerne tätig. Als Buchautor, Gastredner und TEDx Speaker sind seine Schwerpunktthemen die Entwicklung digitaler Lösungen und innovativer Start-Up-Unternehmen.

Top-Management als klarer Erfolgsfaktor

In der aktuellen Studie von WhatAVenture "The state of corporate venture building" wurden Venture Builder zu den Erfolgsfaktoren eines Ventures befragt. Übergreifend wurde das Engagement und die Unterstützung der am Venture beteiligten Unternehmen als ein Schlüsselfaktor für erfolgreiches Venture Building genannt. 70% der Befragten gaben ebenfalls an, dass die richtigen unternehmerischen Profile ein weiterer wesentlicher Faktor sind. Den richtigen Mix aus Expertise und Seniorität von Anfang an in die Unternehmung einzubeziehen ist häufig die größte Herausforderung und gleichzeitig eine der Kernkompetenzen von WhatAVenture.

"In den letzten zehn Jahren haben wir mehr als 250 Kundenprojekte erfolgreich umgesetzt. Diese Erfolgs-Story konnten wir nur schreiben, weil unser Team über die richtigen Managements-Skills, die passende Expertise und unternehmerische Erfahrung verfügt - Venture Building benötigt Ausdauer und Leidenschaft," kommentiert Max Steindl-Ditzel , CEO, Managing Partner von WhatAVenture GmbH. "Ich freue mich sehr und bin auch etwas stolz, dass wir mit Daniel Senff, Mario Eibl und Georg Horn drei weitere Top-Experten für WhatAVenture gewinnen konnten."

Über WhatAVenture

WhatAVenture ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.

