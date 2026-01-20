BELECTRIC GmbH

25 Jahre Offizieller Partner der Sonne: BELECTRIC feiert Jubiläum & fünf Jahre mit der Elevion Group

BELECTRIC begeht sein 25-jähriges Jubiläum

Fünf Jahre als Teil der Elevion Group

Vom Pionier im fränkischen Kolitzheim zu einem der führenden Solarunternehmen Europas

BELECTRIC, Mitglied der Elevion Group, feiert 25-jähriges Bestehen und fünf Jahre als Teil der Elevion Group. Das fränkische Unternehmen entwickelte sich seit seinen Ursprüngen im Jahr 2001 zu einem der führenden Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken und Batteriespeichersystemen in Europa.

Der Solarenergie-Spezialist BELECTRIC blickt im Jahr 2026 auf ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte zurück. Den Grundstein legten vor 25 Jahren die drei Gesellschaften Beck Energy GmbH, S&F Umwelttechnik GmbH und Blitzstrom GmbH, die ab 2011 unter der Dachmarke BELECTRIC firmierten. Als erstes Unternehmen weltweit erreichte BELECTRIC im Jahr 2012 den historischen Meilenstein von einem Gigawatt installierter Solarleistung.

Aus einem Gigawatt wurden seither rund sechs. Damit decken die mehr als 530 von BELECTRIC errichteten Photovoltaikanlagen weltweit den Strombedarf von etwa zwei Millionen Haushalten. BELECTRIC zählt heute zu den führenden Dienstleistern in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken und Batteriespeichersystemen in Europa. Doch nicht nur die installierte Leistung ist gewachsen - sondern auch BELECTRIC selbst. Aus dem Pionier im fränkischen Kolitzheim wurde ein international agierendes Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitenden in neun Ländern.

"Dieses Jubiläum verdanken wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Leidenschaft, Fachwissen und Einsatzbereitschaft die Erfolgsgeschichte von BELECTRIC geschrieben haben. Gemeinsam haben wir das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist - ein Garant für bezahlbare und sichere Energie aus erneuerbaren Quellen, naturfreundlich umgesetzt und heute überwiegend ohne staatliche Förderung", erklärt Dr. Thorsten Blanke, CEO von BELECTRIC, Mitglied der Elevion Group.

Seit Dezember 2021 gehört BELECTRIC zur Elevion Group, einem der führenden Anbieter für End-to-End-Lösungen zur Dekarbonisierung und Erhöhung der Energieeffizienz in Europa. Diese Partnerschaft hat die Position der BELECTRIC nachhaltig gefestigt und den Beitrag des Unternehmens zur Energiewende weiter vorangetrieben.

Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group, fügt hinzu: "Wir sind stolz auf die Geschichte von BELECTRIC, dem Photovoltaik- und Batteriespeicher-Experten innerhalb unserer Gruppe. Herzlichen Glückwunsch zu 25 erfolgreichen Jahren! Gemeinsam mit BELECTRIC bauen wir die Energieinfrastruktur der Zukunft - und gehen in die nächsten 25 Jahre."

Über BELECTRIC

BELECTRIC ist einer der führenden Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken und Batteriespeichersystemen in Europa. Der Solarenergie-Spezialist blickt auf stolze 25 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau zurück und hat weltweit rund sechs Gigawatt Leistung installiert. BELECTRIC ist ein Mitglied der Elevion Group.

Über die Elevion Group

Die Elevion Group gehört zu Europas führenden Anbietern für End-to-End-Lösungen zur Dekarbonisierung und Erhöhung der Energieeffizienz. Sie steht für Pioniergeist und eine einzigartige Struktur, dank der sich die Kompetenzen der Gruppe problemlos für verschiedenste Projektgrößen, -umfänge, Anforderungen und Expertisen skalieren lassen. Die Elevion Group ist in mehr als zwölf europäischen Märkten (wie z.B. den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Rumänien und Ungarn) und mit mehr als 60 hochspezialisierten, unabhängigen Unternehmen tätig - welche im Verbund über die Finanzkraft eines internationalen Konzerns verfügen.

