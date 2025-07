XPLM Solution GmbH

Warum Integrationslösungen die Industrie der Zukunft tragen

Dresden (ots)

Vom Silo zur Synergie - wie XPLM verbindet

In einer Wirtschaft, die sich zunehmend über datengetriebene Prozesse, digitale Ökosysteme und agile Wertschöpfungsketten definiert, sind es nicht nur disruptive Geschäftsmodelle, die den Unterschied machen. Es ist die Fähigkeit, bestehendes Wissen und Technologien intelligent miteinander zu verbinden. Genau hier setzt XPLM an - mit tief integrierten Softwarelösungen, die das Rückgrat der vernetzten Produktentwicklung bilden.

Das Ergebnis:

Reduzierte Schnittstellenkomplexität

Konsistente Datenbasis über alle Systeme hinweg

Gesteigerte Entwicklungs- und Produktqualität

Zukunftsfähige Architekturen für skalierbare Prozesse

XPLM: Engineering Excellence vernetzen. Potenziale entfesseln.

Seit über 20 Jahren entwickelt XPLM Integrationslösungen, die führende CAD-, PLM-, ERP- und Softwareentwicklungssysteme in durchgängige Datenflüsse überführen. Standardisierte Integrationslösungen, tiefes Branchenverständnis und kompromisslose Interoperabilität machen XPLM zum Schlüsselpartner der Industrie 4.0 - von Hidden Champions bis zu globalen Technologieführern.

Warum Integration der Gamechanger ist?

Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor ein Paradox: Spezialsoftware wird immer wichtiger, aber damit wächst auch die Komplexität. Unterschiedliche Systeme sprechen nicht dieselbe Sprache - und blockieren damit Innovationskraft, Effizienz und Agilität.

Im Diskurs rund um Künstliche Intelligenz, Big Data und digitale Plattformökonomien gerät ein zentraler Bereich zunehmend in den Hintergrund: das Engineering. Dabei entstehen gerade in CAD-Systemen seit Jahrzehnten essenzielle Wissensbestände zu Produkten, Prozessen und Innovationen. Dieses Potenzial bleibt jedoch häufig ungenutzt - gefangen in proprietären Formaten und isolierten Anwendungen.

Mehr als IT: Integration als strategischer Hebel

Michael Pieper, General Manager von XPLM, teilt seine Erfahrungen: "Wir beobachten bei unseren Kunden, dass gerade der Integrationsgrad entscheidend dafür ist, wie effizient, innovationsfähig und resilient ein Unternehmen agiert. Wer den Digital Thread ignoriert, riskiert doppelte Datenhaltung, manuelle Fehler und Know-how-Verlust."

XPLM begleitet seine Kunden nicht nur technisch, sondern ganzheitlich: von der Analyse über die Prozessberatung bis hin zur Implementierung und dem langfristigen Support. Dabei setzt das Unternehmen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und praxisbewährte Frameworks.

Ohne nahtlose Integration kein Fortschritt. Mit XPLM die Zukunft aktiv gestalten

In der vernetzten Wirtschaft von morgen entscheidet nicht nur, wer bessere Produkte baut - sondern wer intelligenter integriert. XPLM macht den Digital Thread möglich und schafft damit die Grundlage für digitale Exzellenz in der Economy 4.0.

