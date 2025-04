XPLM Solution GmbH

Nur jedes zehnte Industrieunternehmen setzt auf die konsequente Digitalisierung seiner Prozesse

20 Jahre XPLM: Wegbereiter der digitalen Integration in der Industrie

Dresden (ots)

Product Lifecycle Management (PLM) gilt als Schlüsselinstrument für den Aufbau digitaler Strukturen in der Industrie. Ursprünglich als Engineering-Tool zur Datensammlung konzipiert, hat sich PLM in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer zentralen Kooperationsplattform entwickelt, die Bereiche wie Produktdesign, Produktionssteuerung, Supply Chain Management und Recycling nahtlos vernetzt. Mit der agilen Zusammenarbeit verschiedener Entwicklungsdomänen wird die Basis für den mechatronischen Digital Thread geschaffen, der ein durchgängiges digitales Abbild eines Produktes oder einer Dienstleistung erzeugt. Marktanalysen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des IT-Lösungsanbieters XPLM zeigen jedoch, dass 90 Prozent der Unternehmen ein solcher "digitaler roter Faden" bisher fehlt.

Product Lifecycle Management (PLM) hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer strategischen Plattform für die digitale Integration entwickelt. Die Experten von XPLM prognostizieren eine stark wachsende Bedeutung von PLM in den kommenden Jahren - insbesondere durch die zunehmende Vernetzung von Maschinen und Produkten über das Internet of Things (IoT) und die intelligente Steuerung durch Künstliche Intelligenz (KI).

Noch allerdings dominieren statische Abläufe und manuelle Prozesse mittels Excel-Tabellen oder E-Mail. "Datenpotenziale bleiben in der Industrie oft ungenutzt, weil vielen Unternehmen die digitalen Tools fehlen, um Produkte und Dienstleistungen durch datengetriebene Analysen zu optimieren", erklärt Michael Pieper, Geschäftsführer des Softwareherstellers XPLM. Gerade mit Blick auf Zukunftstrends wie Künstliche Intelligenz (KI) oder den zunehmenden internationalen Wettbewerb muss die Industrie gezielt in die Integration ihrer Datenlandschaft investieren.

"Durch digitale Abläufe können Industrieunternehmen flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Sie stärken ihre Resilienz und Wettbewerbskraft mit einer schnelleren Time to Market und reduzierten Kosten", so Pieper. Der Digitalisierungsexperte zieht ein ernüchterndes Fazit: "Erst 10 Prozent der Unternehmen haben einen Digital Thread zumindest in Ansätzen realisiert."

Die vernetzte Auswertung von Daten entlang des gesamten Produktlebenszyklus erschließt enorme Effizienzpotenziale. Entscheidend für aussagekräftige Analysen - ob mit oder ohne KI-Unterstützung - ist eine qualitativ hochwertige Datenbasis in einem Tool, das Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherstellt. Pieper: "Basis sind immer die passenden Integrationslösungen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten, und ein PLM-System, um die Daten zusammenzuführen. Unsere Integrationslösungen stellen die Engineering-Daten dem PLM-System so zur Verfügung, dass sie den unternehmensweit verteilten Nutzern und externen Geschäftspartnern bedarfsgerecht aufbereitet zur Verfügung stehen."

XPLM: 20 Jahre Innovation und Wachstum

Die Spezialisten von XPLM haben die Weiterentwicklung und die immer komplexeren Anwendungen von PLM-Systemen in ihrer 20-jährigen Firmengeschichte eng begleitet und in Deutschland maßgeblich geprägt. Pieper: "Unsere Integrationslösungen brechen Datensilos auf. Dafür haben wir marktführende Lösungen geschaffen. Insbesondere unsere Kompetenz in der Anbindung von E-CAD-Schnittstellen macht XPLM zum weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich. Mit unseren Lösungen digitalisieren wir Unternehmen und ermöglichen eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Systemen und Disziplinen und damit effiziente, transparente End-to-End Geschäftsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette."

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 als Spin-off von Agile hat XPLM die Entwicklung von PLM-Systemen maßgeblich mitgestaltet. Heute gehört das Unternehmen mit 127 Mitarbeitenden und mehr als 600 Kunden weltweit zu den führenden Anbietern für Integrationslösungen. Zu den Meilensteinen der Unternehmensentwicklung zählen die Gründung von XPLM Inc. in den USA sowie die Übernahme von CAE Consulting und CCS Dresden im Jahr 2011. Es folgten weitere strategische Akquisitionen und die Expansion nach Japan.

Mit 20 Jahren Erfahrung und Innovationskraft wird XPLM auch künftig eine zentrale Rolle bei der digitalen Transformation der Industrie spielen - als Wegbereiter für die nahtlose Integration von Prozessen und Systemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Über XPLM

XPLM ist ein global agierender Lösungsanbieter, dessen Kernkompetenz darin liegt, die Datensilos von Industrieunternehmen aufzubrechen, um die unternehmensweite Zusammenarbeit zu verbessern. Mit seinem einzigartigen Portfolio ermöglicht XPLM seinen Kunden, alle im Rahmen der interdisziplinären Produktentwicklung entstehenden Informationen über die Grenzen von Systemen und Organisationen hinweg durchgängig zu nutzen. Die Lösungen zur Integration und Föderation technischer Daten stehen für eine schnellere Marktreife bei reduzierten Innovationskosten und einem schnellen ROI.

Original-Content von: XPLM Solution GmbH, übermittelt durch news aktuell