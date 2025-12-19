samplistick GmbH

Neue EU-Verpackungsverordnung treibt Nachfrage nach nachhaltigem Sampling-System

samplistick profitiert von der Regulierung und expandiert in den Apothekenmarkt - L'Occitane plant ein Pilotprojekt.

Düsseldorf

Die am 11. Februar 2025 in allen EU-Mitgliedsstaaten in Kraft getretene Verpackungsverordnung PPWR VO (EU) 2025/40 stellt die Kosmetikbranche vor neue Herausforderungen. Zu den Verpackungstypen, für die ab dem 12. August 2026 verbindliche Pflichten gelten, gehören auch kosmetische Proben. Die neue EU-Verordnung löst die alte Richtlinie ab, um Verpackungsmüll zu reduzieren, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und einheitliche Regeln für Verpackungen in der EU zu schaffen. Das Beauty-Startup samplistick ist durch seine Konzeption ideal auf die strengeren Vorgaben vorbereitet und verzeichnet eine gestiegene Nachfrage aus dem Markt:

"Die neue Verordnung ist für die gesamte Branche eine Herausforderung - für uns aber auch eine Chance. samplistick bietet eine zukunftssichere Lösung, mit der Händler und Marken nahtlos weiter einen Probenservice anbieten können, ohne gegen die EU-Vorgaben zu verstoßen. Das gestiegene Interesse aus dem Markt zeigt, dass viele Unternehmen jetzt nach Alternativen suchen", betont Daniela Mündler, Gründerin und CEO von samplistick.

Kund:innen können sich ihre individuellen Wunschprodukte in einen aus 100 Prozent Altplastik hergestellten und nach Gebrauch vollständig recycelbaren sowie kreislauffähigen Stick abfüllen lassen. Jeder samplistick-Stick ist digital angebunden; die notwendige Kennzeichnung der Produkte und weitere relevante Informationen zu Marken und Inhaltsstoffen erhalten Kund:innen in der samplistick Consumer-App.

Expansion in den Apothekenmarkt

Nach dem erfolgreichen Markteintritt in der Parfümerie überzeugt samplistick nun auch Hersteller und Retailer in der Apotheke. Ab Januar 2026 ist das innovative Sampling-System erhältlich in den vier Apotheken der "Apotheken mit Herz" in Berlin sowie im brandneuen Conceptstore der "Apotheke der Zukunft" von Apothekerin Vildane Idrizi-Sinani in Düsseldorf.

"Wir möchten Menschen gezielt und persönlich beraten. Dazu haben wir eine moderne, digitale Vor-Ort-Apotheke geschaffen. Dass Menschen unsere ausgewählten Kosmetikprodukte mit samplistick ganz individuell kennenlernen können, passt perfekt zu unserer Philosophie", erklärt Vildane Idrizi-Sinani,Apothekerin und Inhaberin der Apotheke Deiker Höfe in Düsseldorf

Im Apothekenmarkt arbeitet samplistick auch mit Herstellern wie der Naturkosmetikmarke KLAER zusammen. KLAER entwickelt naturnahe Wirkkosmetik speziell für die Bedürfnisse der Apotheken-Kundschaft und wurde 2023 von der Apothekerin Isabelle Gierl gegründet, sie betont:

"Mit samplistick haben wir eine dreifache Win-Situation gefunden. Kundinnen und Kunden können Produkte sicher und gezielt testen, Apotheken können ihre Beratungskompetenz in den Fokus stellen, Proben gezielt abgeben und sie zur Kundenbindung nutzen, und wir als Unternehmen können ein nachhaltiges System anbieten, abseits der üblichen Massen-Einwegproben."

Internationale Aufmerksamkeit: L'Occitane plant Pilotprojekt

Die gestiegene Nachfrage zeigt sich auch international. Die für hochwertige Haut- und Körperpflegeprodukte mit Inhaltsstoffen aus der Provence bekannte Marke L'Occitane ist interessiert am Mehrwert, den samplistick bieten kann.

"Unser Unternehmen legt Wert auf natürliche Inhaltsstoffe, stilvolles Packaging und nachhaltige Beschaffung. Eine Lösung wie samplistick erlaubt uns, diese Aspekte auch in unserer Teststrategie umzusetzen. Nach einem erfolgreichen Einsatztag in unserem Store in Düsseldorf sondieren wir die Möglichkeiten für einen Piloten", erklärt Catharina Christe, Geschäftsführerin DACH von L'Occitane.

Hohe Relevanz bei Verbraucher:innen

Neben dem gestiegenen Interesse auf der Business-Seite bleibt die Relevanz für Endkund:innen ungebrochen hoch. Eine aktuelle Umfrage* unter über 300 Beauty-Kundinnen zeigt: Für 88% der Befragten ist das Testen kosmetischer Produkte vor dem Kauf sehr interessant. Überwältigende 91% bestätigen, dass ein individueller Probenservice wie samplistick ihnen hilft, Unsicherheit bei Auswahl und Kauf von Beauty-Produkten zu reduzieren.

"Meine Erfahrung in der Branche und das Wissen um die Kundenwünsche haben mich zur Gründung von samplistick geführt. Ich empfinde es als unglaublich motivierend, dass das Bedürfnis, Produkte vor dem Kauf ausprobieren zu können, bei den Kundinnen und Kunden weiterhin so hohe und ungebrochene Relevanz hat", so Mündler.

*Umfrage mit 303 Beauty-Kundinnen der Parfümerie Douglas, September 2025

Über samplistick

samplistick - das ist die Gründungsidee von Daniela Mündler. Während ihrer langjährigen Tätigkeit als Führungskraft in der Beauty-Branche erkannte sie, dass das Potenzial der so genannten "Pröbchen" nicht ausgeschöpft wird. Das System der an der Kasse ausgegebenen Wegwerfproben verschwendet Ressourcen und verärgert Kund:innen. Daniela entwickelte einen eigenen Ansatz und wagte schließlich den Schritt in die Unternehmensgründung. Sie schloss eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich mit über 800.000 Euro Kapital ab und nutzt diese Summe, um samplistick zu einer nachhaltigen, innovativen und personalisierten Lösung für Kosmetikproben zu entwickeln.

Good for all - das ist die Vision hinter samplistick. Kund:innen können sich ihre individuellen Wunschprodukte in einen aus 100 Prozent Altplastik hergestellten und nach Gebrauch vollständig recycelbarem sowie kreislauffähigem Stick abfüllen lassen und zum Ausprobieren mit nach Hause nehmen. Jeder samplistick-Stick ist digital angebunden; die notwendige Kennzeichnung der Produkte und weitere relevante Informationen zu Marken und Inhaltsstoffen erhalten Kund:innen in der samplistick Consumer-App. samplistick hat das europäische Patent erhalten.Formularbeginn

