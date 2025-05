DFSI Ratings GmbH

Der GKV-Guide: Die perfekte Krankenkasse für jeden Versicherten

Bereits zum 17. Mal veröffentlicht das Deutsche Finanz-Service Institut seinen GKV-Guide. Dafür wurden die Leistungskataloge von 69 Kassen akribisch untersucht. Das Ziel: Herauszufinden, welche Kassen welchen Kundentypen optimale Leistungen bieten - über die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen hinaus. Für besonders viele Kundentypen zu empfehlen: TK -Techniker Krankenkasse, HEK - Hanseatische Krankenkasse und AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

"Neun Zehntel unseres Glücks beruhen allein auf Gesundheit," schrieb der im Jahre 1860 gestorbene Philosoph Arthur Schopenhauer. Und sein Satz hat bis heute Gültigkeit. Klar, man kann nicht jede Krankheit verhindern. Aber man kann für den Fall des Falles vorsorgen. Dafür setzen rund 90 Prozent der Bundesbürger auf die Gesetzlichen Krankenkassen: Knapp 75 Millionen Menschen sind bei ihnen versichert. Doch bieten die Krankenkassen beileibe keine Einheitsversorgung zum Einheitspreis. Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), weiß: "Zwischen den Kassen gibt es enorme Unterschiede. So erbringen einige Kassen lediglich die Leistungen, die das Gesetz zwingend vorschreibt, andere leisten weit mehr als sie müssen." Auch beim Service sind einige Kassen laut Lemke deutlich besser als andere.

Lemke rät daher Gesetzlich Versicherten: "Auch in Zeiten galoppierender Beitragssätze sollte die Entscheidung für oder gegen eine Krankenkasse nicht vom Beitragssatz allein abhängig gemacht werden. "Der finanzielle Vorteil vieler optionaler Leistungsangebote übersteige oft den Nachteil etwas höherer Beiträge um ein Vielfaches. So bieten einige Krankenkassen ihren Mitgliedern Gesundheitsbudgets von bis zu 1.200 Euro im Jahr, die sich etwa für Präventionskurse oder Krankenzusatzversicherungen nutzen lassen. Lemke: "Schnell kann hier ein übereilter und fehlgeleiteter Wechsel in eine andere Kasse zum finanziellen Bumerang werden."

Um unter den derzeit 72 allgemein geöffneten Kassen in Deutschland die eine zu finden, die perfekt zu den eigenen Bedürfnissen passt, erstellt das DFSI unter der Marke "DFSI Ratings" seit 2008 einmal jährlich einen Krankenkassen-Guide. Dafür haben die Versicherungsexperten zehn Kundenprofile mit unterschiedlichsten Bedürfnissen entwickelt - von Familien, jungen Berufseinsteigern, Selbstständigen über Sportler, aktive Senioren und Fans alternativer Heilmethoden bis hin zu anspruchsvollen Versicherten, preisbewussten Kunden, Preis-Leistungs-Orientierten und internet-affinen Smart Usern. Diese Profile wurden mit den aktuellen Daten des unabhängigen Internetportals gesetzlichekrankenkassen.de daraufhin abgeglichen, welche Kasse für welches Profil die optimalen Leistungen bereithält. Insgesamt berücksichtigt die Studie 69 Krankenkassen, zu denen aussagekräftige Daten vorlagen(Datenstand: 24.04.2025).

So wurden etwa für das Kundenprofil "Familie" Zusatzleistungen der Kassen darauf hin untersucht, ob sie für Familien mit Kindern besonders wichtig sind. Hier lag der Fokus auf einer besonderen Versorgung bei Kinder- und Frauenerkrankungen sowie auf erweiterten Leistungen für Haushaltshilfen, bei künstlicher Befruchtung, bei Brustkrebs und bei Schutzimpfungen, auf einer Hebammen-Rufbereitschaftspauschale, Rooming-in bei Kindern im Krankenhaus, zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen/Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie einer zusätzlichen persönlichen Hebammenberatung und vielem mehr. Auch erweiterte Jugenduntersuchungen und individuelle Gesundheitsförderung durch Zuschüsse für Kurse zur Reduzierung von Bewegungsmangel und zur Vermeidung oder Verringerung von Übergewicht, Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung wurden erfasst und bewertet.

Exzellente Kassen wie die Mobil Krankenkasse (siehe auch Übersicht unten) übernehmen hier sogar zweimal die Kosten für das Einfrieren von Ei- oder Samenzellen, wenn diese zur Erhaltung der Fruchtbarkeit vor keimzellschädigenden Therapien (etwa Chemotherapie bei Krebspatienten) durchgeführt wird. Auch bei künstlicher Befruchtung zahlt diese Krankenkasse über die Regelversorgung hinaus. Die DAK Gesundheit zahlt im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge sowohl für Toxoplasmose-, Zytomegalie-, und B-Streptokokken-Tests als auch für Antikörpertests auf Ringelröteln und Windpocken - und das nicht innerhalb eines limitierten Schwangerschaftsbudgets, sondern als nicht budgetierte Einzelleistung. Und die AOK Bayern bietet als eine von lediglich zwei Kassen eine Aufwandsentschädigung für selbstorganisierte Haushaltshilfen auf dem Mindestlohn-Niveau von aktuell 12,82 Euro. Andere Kassen schießen hier weniger als die Hälfte zu.

Exzellente Krankenkassen für Familien

- AOK Baden-Württemberg (regional)

- AOK Bayern (regional)

- AOK PLUS (regional)

- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional)

- BERGISCHE KRANKENKASSE (regional)

- DAK-Gesundheit (bundesweit)

- HEK - Hanseatische Krankenkasse (bundesweit)

- Mobil Krankenkasse (bundesweit)

- TK - Techniker Krankenkasse (bundesweit)

Für das Profil "Junge Berufseinsteiger" wurde hingegen ebenso Wert gelegt auf eine besondere Versorgung bei Ernährungs- und Suchtkrankheiten, auf onlinegestützte Behandlung wie auch Boni für Präventionsmaßnahmen, Gewicht im Normbereich, Challenges mit Fitnesstracker, Nichtraucher-Nachweis bzw. Rauchentwöhnung sowie Mitgliedschaft in Sportverein oder Fitness-Studio. Zudem stehen hier Maßnahmen zur Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung, der gesundheitsgerechte Umgang mit Alkohol und die Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung im Fokus. Ebenfalls wichtig: Die Kasse zahlt für Hautkrebsvorsorge inklusive Auflicht-Mikroskopie schon vor dem 35. Lebensjahr.

So geben Kassen wie die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland oder die Bergische Krankenkasse hohe Zuschüsse auch für teure Präventionskurse, wie das "MBSR-Achtsamkeitstraining". Dieses kostet meist um die 400 Euro - besonders für stressgeplagte Berufseinsteiger und Studierende interessant. Versicherte der Mobil Krankenkasse können sich solche Kurse im Rahmen eines 1.200 Euro schweren Gesundheitsbudgets sogar komplett erstatten lassen. Und DAK Gesundheit sowie die HEK - Hanseatische Krankenkasse bieten ein für junge Leute sehr attraktives Bonusprogramm. Dabei sind durchschnittliche Boni je absolvierter Maßnahme von über 50 Euro drin. Diese können als zweckgebundene Bonusprämie für Gesundheitsleistungen aber auch für Sportartikel oder Krankenzusatzpolicen ausgegeben werden.

Exzellente Krankenkassen für Junge Berufseinsteiger

- AOK PLUS (regional)

- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional)

- BERGISCHE KRANKENKASSE (regional)

- BARMER (bundesweit)

- DAK-Gesundheit (bundesweit)

- HEK - Hanseatische Krankenkasse (bundesweit)

- IKK classic (bundesweit)

- Mobil Krankenkasse (bundesweit)

- R+V Betriebskrankenkasse (bundesweit)

- SECURVITA Krankenkasse (regional)

- TK - Techniker Krankenkasse (bundesweit)

"Nicht alle Gesetzlich Versicherten halten die zwingend vorgeschriebenen Kassenleistungen für ausreichend", weiß DFSI-Chef Lemke. "Doch auch für Versicherte, die Wert auf Zusatzangebote legen, die über die gesetzlichen Standardleistungen hinausgehen, und denen innovative Gesundheitsförderung und attraktive Bonusprogramme wichtig sind, gibt es attraktive Krankenkassen." Für solche "Anspruchsvollen Versicherten" haben die DFSI-Spezialisten die Kassenleistungen daraufhin gescannt,ob sie ein breites Zusatzangebot an erweiterten Vorsorgeleistungen, alternativen Heilmethoden, attraktiven Bonusprogrammen, umfassenden Reiseschutzimpfungen und hochwertige Serviceleistungen bieten.

So finden sich hier von der Kostenübernahme für zusätzliche häusliche Krankenpflege oder alternative Heilmethoden bis hin zur individuellen Gesundheitsförderung durch Stressbewältigungskurse viele unterschiedliche Leistungsangebote. "Die hier prämierten Krankenkassen sind aus unserer Sicht besonders für Personen geeignet, die rundum bestens abgesichert sein und sich alle Möglichkeiten offen lassen wollen," erläutert Lemke. Neben den bekannten und bereits mehrfach prämierten Kassenheben sich hierbei auch Anbieter wie die BAHN BKK, die IKK Südwest oder die VIACTIV Krankenkasse positiv hervor.

Exzellente Krankenkassen für Anspruchsvolle Versicherte

- AOK PLUS (regional)

- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional)

- BAHN-BKK (bundesweit)

- BERGISCHE KRANKENKASSE (regional)

- DAK-Gesundheit (bundesweit)

- HEK - Hanseatische Krankenkasse (bundesweit)

- IKK Südwest (regional)

- R+V Betriebskrankenkasse (bundesweit)

- SECURVITA Krankenkasse (regional)

- TK - Techniker Krankenkasse (bundesweit)

- VIACTIV Krankenkasse (bundesweit)

Andererseits gibt es Versicherte, die auf hohe Qualität und umfassende Leistungen ihrer Krankenkasse viel Wert legen, dabei aber zugleich auf den Preis achten. Um die Bedürfnisse dieser "Preis-Leistungs-Orientierten" abzubilden, flossen gleichgewichtet die Wertungen der Kundenprofile "Anspruchvolle Versicherte" und "Preisbewusste Versicherte" ein. Es ist damit also das ausgewogenste Angebot aus beiden Kundenprofilen.

Besonders wichtig für diese Versicherten sind umfangreiche Angebote an Zusatz- und Serviceleistungen, großzügige Erstattungen im Bereich alternativer Medizin und vielfältige, attraktive Bonusmaßnahmen. Darüber hinaus achten sie besonders auf einen niedrigen Beitragssatz, hohe Prämien bei Wahl-und Bonusprogrammen sowie deutliche finanzielle Vorteile bei der professionellen Zahnreinigung und bei hochwertigen Gesundheitskursen. Hier zählen unter anderem HKK Krankenkasse, TK - Techniker Krankenkasse und DAK - Gesundheit zu den insgesamt sechs mit "Exzellent" bewerteten.

Exzellente Krankenkassen für Preis-Leistungs-Orientierte

- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional)

- DAK-Gesundheit (bundesweit)

- HEK - Hanseatische Krankenkasse (bundesweit)

- hkk Krankenkasse (bundesweit)

- SECURVITA Krankenkasse (regional)

- TK - Techniker Krankenkasse (bundesweit)

Eine weitere, ständig wachsende Kundengruppe sind "Smart User". Diese Digital Natives gehen bei Krankheiten nicht einfach nur zum Arzt oder Psychologen, nein sie suchen auch aktiv nach digitalen Helfern, um wieder auf die Beine zu kommen.

Und so sind für Smart User Kassen erste Wahl, die ihnen gratis Apps für Achtsamkeitstrainings und zur Entspannung offerieren. Auch Fitness-Apps und -Tracker sind dieser Versichertengruppe wichtig. Ebenso die Möglichkeit, sich per Video-Chat von Medizinern ihrer Krankenkasse eine erste Diagnose einholen können und das auch zu Zeiten, wo normale Arztpraxen leider geschlossen sind. Dies bieten etwa Barmer und TK - Techniker Krankenkasse. Und bei der AOK Plus gibt es dann dank Fitness-Trackern bei Erreichen bestimmter Fitness-Ziele auch noch höhere Prämien als von anderen Kassen mit vergleichbarem Angebot. Was will der Smart User mehr?! Da digital-affine Versicherte oft flexibel hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes sind und gerne reisen, ist ein umfassender Schutz im Bereich Reiseschutzimpfungen inklusive Kostenübernahme durch die Krankenkasse für diese Zielgruppe besonders wichtig.

Exzellente Krankenkassen für Smart User

- BARMER (bundesweit)

- AOK PLUS (regional)

- BERGISCHE KRANKENKASSE (regional)

- TK - Techniker Krankenkasse (bundesweit)

Neben den fünf hier skizzierten Kundenprofilen hat DFSI Ratings die Angebote der Krankenkassen für weitere fünf Kundengruppen - Selbstständige, Sportler, Aktive Senioren, Fans Alternativer Medizin und Preisbewusste - darauf hin untersucht, wie gut sie deren Bedürfnisse abdecken (diese Kundenprofile finden sich auf der Homepage des DFSI unter https://ots.de/UUXNMZ). Insgesamt konnte in allen zehn Kundenprofilen exakt 69 Mal die Wertung "Exzellent" vergeben werden. Die TK -Techniker Krankenkasse errang in neun von zehn Kundenprofilen die Bewertung "Exzellent". Die HEK - Hanseatische Krankenkasse schaffte das in acht von zehn Profilen und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland in sieben. Mit sechs Spitzenbewertungen wurden AOK Plus, Bergische Krankenkasse und Securvita Krankenkasse ausgezeichnet.

"Die Angebote dieser Krankenkassen sollten sich Gesetzliche Krankenversicherte auf jeden Fall genauer anschauen", rät Kassenexperte Lemke, "passen ihre Leistungen doch zu vielen verschiedenen Kundenprofilen." Und das heißt für die Versicherten: Auch wenn sich im Laufe ihres Lebens die eigenen Ansprüche an die Krankenkasse ändern - etwa vom Jungen Berufseinsteiger über Familie hin zu Sportler und aktiven Senioren - ist die Wahrscheinlichkeit hoch, deswegen nicht gleich die Kasse wechseln zu müssen, sondern es reicht bei diesen Kassen meist schon, bei deren Angebot nachzujustieren.

Alle Details und Ergebnisse zu allen Kundenprofilen der Studie finden Sie unter: https://ots.de/aMJMCS

DFSI Ratings ist eine Marke des Deutschen Finanz-Service Instituts GmbH (DFSI). Diese ist ein unabhängiger Datendienst, der marktrelevante Informationen zu Versicherern, Banken, sonstigen Finanzdienstleistern und Gesetzlichen Krankenkassen sammelt und bewertet. Dabei werden zu Finanzproduktendie Informationen, die für Privatkunden entscheidungsrelevant sind, gebündelt und als Produktratings dargestellt. Hier fließen insbesondere Daten aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), Leistungs- und Servicedaten des Versicherers sowie Preis- und Prämiendaten ein. Das DFSI erstellt seit 2008 branchenweite Leistungstests zu Finanzprodukten. Zudem arbeitet das DFSI als unabhängige Agentur für Qualitätsratings im Versicherungssektor. Sie bietet seit 2011 Qualitätsratings an, die aus Sicht von Privatkunden die Unternehmensqualität von Versicherern und Gesetzlichen Krankenkassen darstellen. Dabei werden keine Bonitätsratings für Investoren und/oder Anleger erstellt. DFSI Ratingshat bei Versicherern und Gesetzlichen Krankenkassen mit über 110 Ratings die höchste Abdeckung veröffentlichter Qualitätsratings im deutschen Markt.

