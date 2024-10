dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa und AP starten gemeinsamen Arabischen Dienst und bauen Kooperation aus

Die beiden internationalen unabhängigen Nachrichtenagenturen dpa und AP vertiefen ihre langjährige Kooperation und gehen gemeinsam mit einem neuen arabischsprachigen Dienst an den Markt. Damit bieten beide Partner einen umfassenden Weltnachrichtendienst an, kombiniert mit einer starken Berichterstattung aus der Region. Ab Mitte Oktober wird der gemeinsame Dienst unter dem Namen "Global Arabic News Service" an die Kunden der dpa und der Associated Press ausgeliefert.

"Dass wir mit dem neuen Dienst unsere langjährige gute Zusammenarbeit mit AP ausbauen und vertiefen, ist ein wichtiges Signal für den arabischen Markt", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Hier tun sich zwei führende unabhängige Agenturen zusammen und stellen ein neues Angebot bereit, das die Stärken beider Partner unterstreicht: Die fundierte europäische Perspektive der dpa und die bewährte weltweite Berichterstattung der AP."

"AP und dpa verbindet eine langjährige und tiefe Beziehung, die auf dem gemeinsamen Engagement für faktenbasierten Journalismus beruht", sagt AP-Präsidentin und CEO Daisy Veerasingham. "Dieser innovative Dienst ist ein großer Schritt, um diese zunehmend bedeutende und dynamische Region mit unabhängiger, präziser und unparteiischer Berichterstattung in noch größerem Umfang zu versorgen."

"Mit ihrer starken Verankerung in der Region und ihrem weitreichenden Korrespondentennetz ist die dpa eine anerkannte unabhängige Stimme in der arabischen Welt", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Zusammen mit AP wollen wir diese Position weiter stärken und publizistisch ausbauen."

Für den neuen Dienst werden die bisherigen Angebote in arabischer Sprache von dpa und AP zusammengeführt. Deutschlands größte Nachrichtenagentur verfügt über zahlreiche Büros in der Region, die von Kairo aus unter Leitung von Mokhtar Gmati organisiert werden. Zum dpa-Netz gehören neben Ägypten auch Standorte in Israel, Libanon, den palästinensischen Autonomiegebieten, Iran, Irak, Syrien, Saudi-Arabien, Afghanistan und Jemen. Die Teams von dpa und AP arbeiten unter einem Dach und bilden einen gemeinsamen Hub in den bisherigen Redaktionsräumen der Deutschen Presse-Agentur in Kairo.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Über AP:

Associated Press ist eine unabhängige, weltweit tätige Nachrichtenorganisation, die sich der sachlichen Berichterstattung verschrieben hat. Gegründet im Jahr 1846, ist AP auch heute noch die vertrauenswürdigste Quelle für schnelle, genaue und unvoreingenommene Nachrichten in allen Formaten und der wichtigste Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, die für das Nachrichtengeschäft unerlässlich sind. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nimmt täglich AP-Journalismus wahr. Online: www.ap.org

