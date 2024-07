samplistick GmbH

Nachhaltigkeit trifft Innovation: samplistick gewinnt Naturkosmetik-Marktführer Weleda und weitere Partner:innen

Düsseldorf (ots)

Kurz nach Bekanntgabe der erfolgreichen Pre-Seed-Finanzierungsrunde wartet samplistick-Gründerin Daniela Mündler mit weiteren guten Nachrichten auf: Gleich mehrere namhafte Kunden sind eine Kooperation mit dem grünen Beauty-Start-up eingegangen.

samplistick begeistert mit Weleda einen Pionier der Naturkosmetik und die Einkaufsgenossenschaft beauty alliance für sich

Die getätigten Investitionen im Vertrieb zeigen markante Erfolge: samplistick ist als Vertragslieferant der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG gelistet und schließt eine dreijährige Jahresvereinbarung mit Deutschlands größter und führender Parfümerie-Kooperation ab. Auch Distribuent rocket.beauty und der Naturkosmetikriese Weleda kooperieren jetzt mit dem Start-up.

Gründerin Daniela Mündler zur Listung bei dem Verbund, der seine Leistungen für über 160 Parfümerie-Unternehmer erbringt:

"Die beauty alliance unterstützt ihre Mitglieder, mit ihrer jeweiligen Einzigartigkeit erfolgreich zu sein. Eine Dienstleistung wie samplistick, die die Individualität der Beratung zeitgemäß in den Vordergrund stellt, passt zu diesem Ziel."

Weleda überzeugt von Pröbchen-Alternative

Mit Weleda setzt nun auch ein Weltmarktführer der Naturkosmetik auf die grüne Neuerfindung des alten Pröbchens. Seit dem 1. Juli können Kundinnen und Kunden Weleda-Produkte im Weleda City Spa in Stuttgart sowie im Flagship-Store der Marke in Schwäbisch Gmünd in aller Ausführlichkeit testen.

"Die Marke Weleda steht wie keine andere für Innovation und Pioniergeist im Naturkosmetik-Markt. Wir haben lange nach Lösungen gesucht, die die Qualität unserer Produkte auf nachhaltige Art und Weise in einen modernen Proben-Service übersetzen und sind nun sehr froh, mit samplistick eine tolle Lösung gefunden zu haben", unterstreicht Weleda-CEO Tina Müller, selbst eine Pionierin in der Kosmetik-Branche.

Exklusive Düfte: rocket.beauty setzt auf samplistick

Kooperiert wird seit Mai auch mit rocket.beauty, dem "Niche Brand Accelerator" der NOBILIS GROUP GmbH. rocket.beauty entwickelt innovative Nischen-Marken, um sie zu großen Brands der Beauty-Branche zu machen. Der 2024 neu gegründete Distribuent konnte sich bereits in den ersten Wochen den Vertrieb internationaler Parfum-Nischenmarken in Deutschland sichern. Darunter sind stark wachsende, international gehypte Brands wie Anomalia, Borntostandout oder Fugazzi. Das Team um Managing Director Mattias Mußler investiert nun in die Kooperation mit samplistick.

"Unsere Marken entwickeln besondere Düfte für besondere Menschen. Sie kreieren exzeptionelle Varianten, die wir in ihrer ganzen Exzellenz für unsere Kunden erlebbar machen wollen. Mit samplistick ist dies auf innovative und nachhaltige Weise möglich", betont Mattias Mußler.

Dem Missionsziel näherkommen

Dass samplistick in so kurzer Zeit nach der Einführung des ersten Produktes seine Sinnhaftigkeit für die Beauty-Branche beweisen und namhafte Kunden gewinnen konnte, freut Gründerin Daniela Mündler ganz besonders:

"Wir haben von Anfang an auch darauf geachtet, samplistick nicht nur als grüne Alternative zur herkömmlichen Probe zu konzipieren, sondern vor allem mit vielfältigem Mehrwert für alle Beteiligten."

Das Interesse aus dem Markt und der erfolgreiche Abschluss von Partnerschaften mit vielen unterschiedlichen Stakeholdern des Beauty-Ökosystems belegt den Erfolg dieser selbst gesteckten Mission eindrucksvoll.

Über samplistick

samplistick - das ist die Gründungsidee von Daniela Mündler. Während ihrer langjährigen Tätigkeit als Führungskraft in der Beauty-Branche erkannte sie, dass das Potenzial der sogenannten "Pröbchen" nicht ausgeschöpft wird. Das System der an der Kasse ausgegebenen Wegwerfproben verschwendet Ressourcen und verärgert Kund:innen. Mündler entwickelte einen eigenen Ansatz und wagte schließlich den Schritt in die Unternehmensgründung. Im Frühjahr 2024 schloss sie die Pre-Seed-Runde erfolgreich mit 700.000 Euro Kapital ab und nutzt diese Summe, um samplistick zu einer nachhaltigen, innovativen und personalisierten Lösung für Kosmetikproben zu entwickeln.

Good for all - das ist die Vision hinter samplistick. Kund:innen können sich ihre individuellen Wunschprodukte in einen aus 100 Prozent Altplastik hergestellten und nach Gebrauch vollständig recycelbarem Stick abfüllen lassen und zum Ausprobieren mit nach Hause nehmen. Jeder samplistick-Stick ist digital angebunden; die notwendige Kennzeichnung der Produkte und weitere relevante Informationen zu Marken und Inhaltsstoffen erhalten Kund:innen in der samplistick Consumer-App. samplistick ist zum Patent angemeldet.

