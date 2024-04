Muslimisches Forum Österreich

Österreichische Islamkonferenz (ÖIK): Tagung zum Thema "Die Frau und das Weibliche im Islam"

Wien (ots)

Weiblichkeit als Quelle angstbesetzter Veränderung? Frauenrolle, Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit unter deutschsprachigen Muslimen.

Am 20. April 2024, 9:00-15:30, findet in Wien die II. Tagung der Österreichischen Islamkonferenz statt, die sich dem Thema "Die Frau und das Weibliche im Islam" widmen wird. Bezugspunkte der Diskussion werden unter anderem sein:

die empirisch belegten vielfältigen Verständnisse der Frauenrolle, der Frauenrechte sowie die Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit unter deutschsprachigen Musliminnen und Muslimen

die religiösen Grundlagen und theologischen Deutungstraditionen des Geschlechterverhältnisses

der auf Frauen, aber auch auf Männer ausgeübte Leidensdruck durch das Verbot bestimmter Formen von Lust

die Gründe und Folgen der kulturellen Imagination von Weiblichkeit als Quelle angstbesetzter Veränderung und verbotenen Begehrens

praktische Antworten in der innermuslimischen Debatte, in der Politik der Integration, in der Pädagogik und in der Sozialarbeit

Auf der Tagung werden referieren: Fethi Benslama (Psychoanalytiker und Professor für Psychoanalyse an der Diderot Universität in Paris), Aysun Yaşar (Professorin am Institut für Islamisch-Theologische Studien an der Universität Wien), Mirela Memic (Leiterin des Bereiches "Werte und Orientierung" beim Österreichischen Integrationsfonds) und Abdulkerim Şenel (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster).

Interessierte sind herzlich zur Teilnahme und zur gemeinsamen Diskussion eingeladen. Genauere Informationen zur Konzeption, zum Programm und zu den Referenten können dem Ankündigungstext entnommen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 18. April unter office@mfoe.info erforderlich. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Bestätigung seitens des Veranstalters.

http://www.oesterreichische-islamkonferenz.at/

https://twitter.com/islamkonferenz_

https://www.facebook.com/islamkonferenz.at/

Original-Content von: Muslimisches Forum Österreich, übermittelt durch news aktuell