SolaX Power auf der EES/INTERSOLAR Europe 2025 - Die Zukunft der Solarenergie gestalten

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

SolaX Power, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, freut sich, seine Teilnahme an der EES/INTERSOLAR Europe 2025 anzukündigen, die vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München stattfindet. Auf dieser führenden Veranstaltung wird SolaX am Stand B1.250 innovative Neuerungen in der Solartechnologie vorstellen. Wir laden Branchenexperten und -enthusiasten ein, an einer Reihe eindrucksvoller Sitzungen und Live-Demonstrationen teilzunehmen.

Wichtige Highlights am SolaX-Stand B1.250

Produkteinführung der ORI-Serie

SolaX wird seine mit Spannung erwartete ORI-Produktlinie vorstellen, die für große Versorgungsanwendungen konzipiert ist. Diese neue Produktreihe setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit und trägt der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen Rechnung.

EUPDs TOP Brand Awards – Sieben Jahre in Folge ausgezeichnet

Daniel Fuchs, Leiter der Kundenbetreuung bei EUPD Research, wird die TOP Brand Awards überreichen. Die Auszeichnung von SolaX in sieben aufeinanderfolgenden Jahren unterstreicht unser konsequentes Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit im Energiespeichersektor.

Globale Markteinblicke – Die Zukunft der Solarenergie

Lara Hayim, Leiterin der Solarforschung bei BloombergNEF, wird wertvolle Einblicke in globale Markttrends geben. Im Mittelpunkt ihres Vortrags stehen die sich entwickelnde Marktdynamik, die Bedürfnisse der Kunden und die technologischen Innovationen, die die Zukunft der Solarenergie bestimmen.

Fußball trifft auf Solar: Ein Gespräch über ESG

SolaX freut sich, einen besonderen Gast ankündigen zu können: eine BVB-Legende, die mit uns eine spannende Diskussion über die Rolle der Solarenergie bei den ESG-Bemühungen (Environmental, Social, and Governance) von Unternehmen führen wird. Als leidenschaftlicher Verfechter der Nachhaltigkeit wird diese Fußballlegende einen einzigartigen Einblick in die Überschneidungen von Sport, unternehmerischer Verantwortung und sauberer Energie geben. Seien Sie gespannt auf die große Enthüllung des Gastes!

Cybersicherheit und EU-Verordnungen: Schutz der Solarenergie

SolaX wird auch sein Cybersecurity White Paper vorstellen, das sich auf die neuesten EU-Cybersecurity-Vorschriften konzentriert. In dieser Sitzung werden die Herausforderungen der digitalen Sicherheit im Bereich der erneuerbaren Energien im Einklang mit der NIS2-Richtlinie behandelt, die die Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen, einschließlich Solarenergiesysteme, stärkt.

Exklusive Aktionen und Werbegeschenke Besucher unseres Standes können sich auf exklusive Werbegeschenke und die Möglichkeit freuen, mit SolaX-Experten ins Gespräch zu kommen. Unser Team wird zur Verfügung stehen, um innovative Solarlösungen und die neuesten Branchentrends zu diskutieren und wertvolle Einblicke in die Zukunft der Solarenergie zu geben.

Besuchen Sie uns an Stand B1.250 Wir laden Sie ein, Stand B1.250 auf der EES/INTERSOLAR Europe 2025 zu besuchen, um die Spitzentechnologien von SolaX zu entdecken. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich mit Branchenführern zu vernetzen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und an der Revolution der erneuerbaren Energien teilzuhaben.

Für weitere Informationen oder um einen Termin zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte unter info@solaxpower.com oder folgen Sie unseren offiziellen Social-Media-Kanälen von SOLAXPOWER. Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns in München gemeinsam die Zukunft der Solartechnik gestalten!

