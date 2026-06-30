Cumdente GmbH

Cumdente aus Tübingen erhält TOP 100 Innovation Award

Wissenschaftliche Gesundheitsplattform verbindet Mundgesundheit, Mikrobiom und Prävention

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Tübingen/Heidelberg (ots)

Die Cumdente GmbH gehört zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Beim Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg wurde das Tübinger Unternehmen mit dem renommierten TOP 100 Award ausgezeichnet - überreicht durch Bundespräsident a. D. Christian Wulff, Mentor des Innovationswettbewerbs.

Die Auszeichnung würdigt zugleich die besondere Innovationskraft von Cumdente. Grundlage dafür ist die enge Zusammenarbeit mit Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und einem internationalen Netzwerk aus Forschungspartnern. "Innovation in der Zahnmedizin ist ohne starke wissenschaftliche Partnerschaften nicht denkbar", sagt Geschäftsführer Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn. "Unser Anspruch ist es, neue wissenschaftliche Erkenntnisse schnell und konsequent in Produkte und Behandlungskonzepte zu übersetzen, die Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern einen echten gesundheitlichen Mehrwert bieten."

Mit den Marken ApaCare®, OraLactin® und Power Pulse® bringt Cumdente wissenschaftliche Innovationen erfolgreich in die Praxis - und schafft Lösungen, die den aktuellen Stand der Forschung für den Alltag nutzbar machen.

Die Zukunft der Gesundheit beginnt im Mund

Cumdente gestaltet den Wandel von der klassischen Zahnpflege zur wissenschaftlich fundierten Gesundheitsplattform. Neue Erkenntnisse belegen den engen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit, Mundmikrobiom und Allgemeingesundheit - mit Auswirkungen auf Blutdruck, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Gesundheit und gesundes Altern. Mit innovativen Produkten und wissenschaftlich fundierten Präventionskonzepten setzt Cumdente neue Maßstäbe und treibt unter dem Leitmotiv "Science behind Oral Health" seine internationale Expansion konsequent voran. Das Ziel: Gesundheit für Millionen Menschen einfacher, wirksamer und zugänglicher machen.

Über Cumdente

Die Cumdente GmbH mit Sitz in Tübingen zählt seit fast 30 Jahren zu den innovativen Unternehmen der Zahnmedizin. Mit den Marken ApaCare®, OraLactin® und Power Pulse® entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen heute wissenschaftlich fundierte Präventions- und Gesundheitslösungen an der Schnittstelle von Mundgesundheit, Mundmikrobiom und Allgemeingesundheit und baut sein Geschäftsmodell konsequent zu einer Consumer-Health-Plattform aus.

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