Cumdente GmbH

Body Upgrade: Besser essen. Smarter ergänzen. Täglich besser fühlen.

Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn zeigt, wie Ernährung wirklich wirkt

Bild-Infos

Download

Tübingen (ots)

Die DentalSchool Tübingen veröffentlicht mit Body Upgrade ein wegweisendes Buch, das weit über klassische Ernährungstipps hinausgeht. Autor und Präventionsmediziner Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin, Mikrobiomforschung und Ernährungsmedizin mit klaren, praxisnahen Empfehlungen - verständlich, wirksam und sofort umsetzbar.

Das Programm basiert auf einer strukturierten 5-Phasen-Strategie. Es zeigt, wie jeder mit smarter Ernährung, gezielter Mikronährstoffergänzung, integrierter Bewegung und einem hormonell ausbalancierten Alltag zu mehr Energie, besserem Schlaf, höherer Leistungsfähigkeit und einem gesünderen Körpergefühl findet - ganz ohne Diätstress oder Verzicht.

Highlights aus dem Buch:

Ernährung im Einklang mit deinem Biorhythmus

Intelligente Supplementierung statt "Blindpillen"

Powerstoffe wie Nitrat, Omega-3 und Polyphenole - wissenschaftlich erklärt, praktisch anwendbar

Mikrobiom, Hormone und Myokine: Die neuen Schlüssel zur Vitalität

Konkrete Wochenpläne, Lebensmittel-Listen und Diagnostikempfehlungen

Abnehmen - aber ganz anders: nachhaltig, hormonell gesteuert, ohne Jo-Jo-Effekt

Body Upgrade richtet sich an alle, die mehr vom Leben wollen: Berufstätige, Sportler, Menschen in Stress- oder hormonellen Umbruchphasen oder gesundheitsbewusste Einsteiger - aber auch an alle, die bereits Beschwerden haben oder Medikamente einnehmen müssen.

An alle Menschen unabhängig vom Alter, die nicht nur "gesünder leben" wollen, sondern konkret wissen wollen wie.

Das Werk verbindet medizinische Präzision mit einem alltagstauglichen Stil - ein echtes Upgrade für Körper und Kopf.

Titel: Body Upgrade - Power Nutrition

Autor: Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn

Verlag: DentalSchool Verlag, Tübingen

ISBN: 978-3-00-082075-5

Umfang: 250 Seiten, farbig illustriert

Bezugsquelle: www.dentalschool.de, Amazon oder im Buchhandel

Original-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuell