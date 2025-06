Cumdente GmbH

Mit Zahnpasta gegen Volkskrankheiten? - ApaCare setzt neue Maßstäbe für ganzheitliche Gesundheit

Zähneputzen ist Alltag. Aber es könnte weit mehr sein: der Einstieg in eine neue Gesundheitskultur.

Tübingen (ots)

Millionen Menschen putzen sich täglich die Zähne. Was bislang als rein kosmetische oder kariesprophylaktische Maßnahme galt, wird jetzt zum Schlüssel für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge: ApaCare verbindet als erste Marke der Dentalbranche flüssigen Zahnschmelz, Mikrobiom-Therapie und funktionelle Ernährung zu einem wissenschaftlich fundierten Präventionskonzept - und schlägt damit die Brücke zwischen Mundgesundheit und Allgemeinmedizin.

Ein tägliches Ritual - mit ungeahntem Potenzial

Zähneputzen gehört zu den wenigen Gesundheitsroutinen, die wirklich jeder Mensch praktiziert. ApaCare macht daraus mehr als Hygiene - nämlich einen konkreten Beitrag zur systemischen Gesundheit. Was bisher getrennt war - Zahnpflege, Ernährung und Immunstärkung - wird jetzt intelligent verbunden: einfach im Alltag, tief wirksam im Körper.

ApaCare: Zahnschmelz neu gedacht

Seit über einem Jahrzehnt steht ApaCare für eine einzigartige Technologie auf Basis von Medical Hydroxylapatit - auch bekannt als flüssiger Zahnschmelz. Der Wirkstoff lagert sich schützend auf die Zahnoberfläche, versiegelt Mikroschäden, schützt vor Karies und sorgt ganz nebenbei für natürlich weiße Zähne - ohne aggressive Inhaltsstoffe. Heute ist diese Technologie das Herzstück eines erweiterten Ansatzes: Zahnpflege mit Systemwirkung.

OraLactin: Das Mikrobiom als Gesundheitsmotor

Mit OraLactin wird das ApaCare-Konzept um gezielte Mikrobiom-Unterstützung ergänzt. Pro-, Prä- und Postbiotika fördern das bakterielle Gleichgewicht im Mund - ein Bereich, der laut Forschung in enger Wechselwirkung mit Bluthochdruck, Diabetes und Entzündungsprozessen im gesamten Körper steht.

OraLactin begünstigt insbesondere nitratreduzierende Bakterien, die über die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) die Gefäßfunktion positiv beeinflussen können - ein bisher kaum genutzter Weg in der präventiven Medizin. Gleichzeitig stärkt OraLactin die orale Immunabwehr und reduziert entzündliche Belastungen - täglich anwendbar, wissenschaftlich begründet.

PowerPulse: Funktionelle Ernährung trifft Prävention

Den inneren Teil dieses Gesundheitskonzepts übernimmt OraLactin PowerPulse - ein funktioneller Protein-Drink zur Unterstützung von Stoffwechsel, Mikrozirkulation und Leistungsfähigkeit. Seine Wirkstoffbasis: hochwertiges Molkenproteinisolat, Rote-Bete-Extrakt (als natürliche Nitratquelle) sowie ein Komplex aus Flavonoiden und Polyphenolen, gewonnen aus sekundären Pflanzenstoffen wie Beeren.

Diese Kombination unterstützt zentrale Regulationsprozesse im Körper, wirkt entzündungsmodulierend und ergänzt den oralen Ansatz durch gezielte systemische Wirkung - von der Zellgesundheit bis zur allgemeinen Vitalität.

Fazit: Prävention neu gedacht - und für jeden erreichbar

ApaCare, OraLactin und PowerPulse machen aus einem alltäglichen Pflegeritual einen medizinisch sinnvollen Beitrag zur langfristigen Gesundheitsvorsorge. Einfach in der Anwendung, wirksam in der Tiefe und fundiert in der Wissenschaft.

Was bisher getrennt war, wird verbunden - und was selbstverständlich war, wird zur Chance: Prävention beginnt heute im Bad. Und sie betrifft jeden.

