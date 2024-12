ARD Audiothek

"Teurer Fahren": neuer Storytelling-Podcast über die Deutsche Bahn von radioeins vom rbb, SWR und detektor.fm

30 Jahre nach Gründung der Deutschen Bahn AG gibt es keine Jubiläumsfeiern. Die Bahn hat Probleme: Mit ihrem Image, mit zu vielen Störungen und Verspätungen. Mit einem Netz, das Verkehrsminister Volker Wissing "marode" nennt. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat das Geld für das Bahnnetz nie gereicht, während Großprojekte der Bahn Milliarden gekostet haben? Wer trägt dafür die Verantwortung und wer hat den großen Plan, um die Bahn zu retten?

Nach dem mehrfach ausgezeichneten Podcast "Teurer Wohnen" über den Wohnungsmarkt in Deutschland legen Host Charlotte Thielmann und ihr Rechercheteam jetzt mit einer packenden Geschichte zur Krise der Deutschen Bahn nach. "Teurer Fahren" ist eine Produktion von radioeins vom rbb, SWR und detektor.fm. Die ersten beiden Folgen des sechsteiligen Storytelling-Podcasts sind ab Donnerstag, den 12. Dezember, in der ARD Audiothek verfügbar.

Riedbahn, Sprinter und ein verschwundenes Gleis

Fast alle wichtigen Bahnstrecken der Deutschen Bahn müssen saniert werden. Insgesamt 41 Korridore. So der aktuelle Stand. Das Podcast-Team von "Teurer Fahren" macht sich auf die Suche nach den Weichen, die falsch gestellt wurden. Charlotte Thielmann und Reporterin Joana Voss wollen verstehen, warum es in Deutschland viele teure Tunnel gibt, aber das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes nicht reicht. Dafür nehmen sie die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die aktuell größte Baustelle der Bahn, unter die Lupe und sind im Sprinter auf der Schnellfahrstrecke München-Berlin unterwegs. Sie treffen Lokführer und Stellwerksleiter, Verkehrsplaner und Tunnelbauer, Minister und Bahnchefs. Sie fahren den teuersten Umweg Deutschlands, suchen im Gebüsch nach einem verschwundenen Gleis und finden einen Koffer voller Ideen. Und am Ende reisen sie Richtung Zukunft.

Wie schon beim Podcast "Teurer Wohnen" (Grimme Online Award, Deutscher Radiopreis, Deutscher Podcast Preis) hat der Hollywood-Komponist und Oscar-Preisträger Volker Bertelmann auch für "Teurer Fahren" die Originalmusik geschrieben.

Ab 12. Dezember in der ARD Audiothek

"Teurer Fahren" ist eine investigative, sechsteilige Story von radioeins vom rbb, vom SWR und dem Podcast-Radio detektor.fm. Die ersten beiden Folgen sind ab dem 12. Dezember 2024 in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Die weiteren Folgen erscheinen donnerstags im Wochenrhythmus. Der Trailer zum Podcast ist bereits online.

Inhaltsangaben zu allen Episoden und weitere Infos finden Sie im rbb-Presseportal. Bei Interesse können wir Ihnen Folge 1 vorab zum Anhören zur Verfügung stellen. Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.

Die ersten Podcast-Episoden in der Übersicht

Folge 1, online am 12. Dezember 2024

Riedbahn: Auf der Suche nach dem verlorenen Gleis

Sommer 2024: Die Riedbahn - die "Aorta des Schienennetzes" zwischen Frankfurt und Mannheim - wird saniert. Und dafür monatelang gesperrt. Wie konnte das Netz überhaupt so kaputt gehen, dass eine der wichtigsten Bahnstrecken nur durch diese Operation zu retten ist? Und wird jetzt alles gut? Host Charlotte und Reporterin Joana treffen zwei, die die Riedbahn in- und auswendig kennen. Michael hat lange Zeit Weichen gestellt, Thomas führt Buch über alle Störungen im Netz. Sie schicken Charlotte und Joana in den südhessischen Dschungel. Hier in Zwingenberg soll es ein stillgelegtes Gleis geben, das für vieles steht, was in den letzten Jahrzehnten mit dem Netz schiefgelaufen ist.

Folge 2, online am 12. Dezember 2024

Die Erfurt-Beule: Verkehrsprojekt Deutsche Einheit

1994. Das vereinte Deutschland bekommt eine neue Bahn. Ost und West wachsen zusammen, aus zwei Behörden soll ein Unternehmen werden. Matthias Wissmann ist damals Verkehrsminister und erinnert sich an das große Versprechen. Nächste Station: Zukunft! Das wichtigste Projekt: VDE 8, die Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München. Doch an der bahntechnischen Wiedervereinigung gibt es Kritik - falsche Route, zu teuer, zu viele Tunnel, schlecht für die Einheit. Charlotte und Joana besuchen einen Verkehrsplaner mit einem Koffer voller Ideen und einen Ex-Bahnmanager, der nicht einverstanden ist mit dem Kurs seines ehemaligen Unternehmens.

