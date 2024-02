RetailSonar Deutschland GmbH

RetailSonar: Europäischer Marktführer im Bereich GeoMarketing Plattform eröffnet 4. Standort in Deutschland

Die RetailSonar Gruppe mit erstem Büro in Deutschland:

Die Deutsche Niederlassung ist die 4. Gesellschaft des Europäischen Marktführers, der im Bereich Geomarketing und KI mit seiner intelligenten Einzelhandels-Geomarketing Plattform basierend auf KI und Geodaten weiter Europa erobert. Mit seinem Sitz am Gänsemarkt im Herzen Hamburgs ist RetailSonar damit auch in der größten Vorlkswirtschaft Europas vertreten und bestätigt seine ambitionierten Wachstumspläne. RetailSonar hat bereits Büros am Hauptsitz in Gent, in Paris und in Utrecht.

Mehr als 150 Großkunden im Einzelhandel

Der Erfolg von RetailSonar bestätigt sich durch mehr als 150 Enterprise-Kunden aus diversen Branchen im Einzelhandel und Dienstleistungssektor, wie C&A, MediaMarktSaturn, Action, Decathlon, McDonald's, Aldi, Lidl, AVIA, Würth und ING.

Europäischer Marktführerschaft

"Die Eröffnung unseres 4. europäischen Büros in Deutschland ist ein wichtiger neuer Schritt in unserer Strategie, unseren Wachstumskurs als Europäischer Marktführer fortzusetzen.", erklärt CEO Dieter Debels. "Deutschland ist die größte Marktwirtschaft in Europa mit vielen starken internationalen Unternehmen wie Aldi, Lidl, Edeka, REWE, Tchibo, Rossmann, DM, EWE, ENBW, Telekom und Deutsche Bank. In den letzten 2 Jahren haben wir unsere deutsche Plattform bereits aktiviert für über 10 internationale Kunden wie C&A, Sonova, Total Energies, Würth, Goldwechselhaus und Intratuin. Das hat uns gezeigt, dass es in Deutschland einen großen Bedarf an datengestützten Investitionsentscheidungen im Filialnetz gibt."

Joint Venture und strategische Partnerschaft mit Bergmann & Partners

RetailSonar Deutschland ist eine strategische Partnerschaft zwischen RetailSonar und Bergmann & Partners. Bergmann & Partners ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das viele große Einzelhändler wie eyes and more, Smyths Toys, Rusta und Swiss Sense in ihrem Expansions- und Mietmanagement unterstützt. Thomas Bergmann, Partner B&P: "Wir kennen die Bedürfnisse der Einzelhändler in Deutschland und wissen, welchen signifikanten Mehrwert die Geomarketing-Plattform von RetailSonar ihnen bieten kann. So können wir die Umsetzung der Ziele von RetailSonar Deutschland auf dem deutschen Markt effizient unterstützen. Zudem besteht ein hohes Potential an Synergien, denn unsere Geschäftsaktivitäten ergänzen sich perfekt und zusammen mit unserer eigenen Mietvertragsverwaltungssoftware cimplify und unseren strategischen Dienstleistungen können wir dem Markt ein sehr komplettes Angebot machen."

Jascha Metin als Commercial Director Deutschland

Jascha Metin ist seit September 2023 im Unternehmen als Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft tätig. Er ist ein Entrepreneur, mit Erfahrung im Einzelhandel, in der Geschäftsentwicklung, im Geomarketing, SaaS und KI Bereich.

Jascha Metin sieht einen großen Unterschied zwischen klassischen Geomarketing (GIS)-Lösungen und der RetailSonar-Plattform. "Die Angebote bestehender Geomarketing-Unternehmen beschränken sich meist auf die Darstellung von geografischen Daten auf einer Karte und überlassen die Interpretation und Ableitung von Handlungsempfehlungen den Nutzern. Zudem sind GIS-Lösungen für Profis gemacht, aber nicht für die Zielgruppe der traditionellen Expansionisten, Marketer oder Vertriebler."

90 % präzise Umsatzprognosen mit Daten und KI sind einzigartig

Die KI-Fähigkeit, 90 % präzise Umsatzprognosen für zukünftige Standortentscheidungen zu treffen, ist revolutionär. Alle Kunden erhalten eine maßgeschneiderte Plattform, die auf ihr individuelles Kerngeschäft abgestimmt ist. Auch die Kundenzufriedenheit bestätigt dies: mit einem durchschnittlichen NPS-Wert von 9,2.

Über RetailSonar

RetailSonar hilft Einzelhandelsmanagern, strategische Standortentscheidungen auf intelligente, schnelle und effiziente Weise zu treffen. RetailSonar hat die Komplexität von KI, Big Data und Kannibalisierungs- und Gravitationsmodellen in eine sehr benutzerfreundliche Cloud-Plattform übersetzt. Damit erhalten Einzelhändler und Dienstleister - wie Sonova, Decathlon, Action, McDonald's, Total Energies und Intratuin - mit wenigen Mausklicks Antworten auf strategische Fragen rund um Standortplanung, Standortperformance und lokales Marketing.

