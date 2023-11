MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Die Wagenknecht-Partei und der Osten“

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Erst kürzlich hat Sahra Wagenknecht die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Seitdem wird viel diskutiert und spekuliert: Wofür stehen Wagenknecht und ihr Bündnis und wie beeinflusst eine Wagenknecht-Partei unsere politische Landschaft? Über dieses Thema diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden am Montagabend, 13.11.2023, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.

Die wohl populärste Linken-Politikerin geht ihren eigenen Weg: Sahra Wagenknecht hat mit ihrer Ankündigung, eine neue Partei zu gründen und der Linken den Rücken zu kehren, für Aufruhr bei den politischen Konkurrenten gesorgt und Hoffnungen bei zahlreichen Wählerinnen und Wählern hierzulande geweckt. So zeigt der ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap: Etwa jeder dritte Wahlberechtigte sieht die Gründung der Partei positiv. 39 Prozent der Befragten im Osten gaben außerdem an, dass die Wahl einer solchen Partei für sie grundsätzlich infrage käme.

Aber wofür steht das Bündnis? Laut Gründungsmanifest gelten "Vernunft und Gerechtigkeit" als Leitlinien. Doch würden das nicht alle Parteien in Deutschland von sich behaupten? Und wie will die künftige Wagenknecht-Partei diese Ziele erreichen? Wie stehen die Chancen bei den Wahlen im kommenden Jahr? Könnte das Bündnis die politische Landschaft im Osten nachhaltig beeinflussen? Und wie will Wagenknecht binnen weniger Monate eine Partei mit den notwendigen Strukturen aufbauen?

Darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit Bürgerinnen und Bürgern und u.a. mit folgenden Gästen:

* Amira Mohamed Ali; Gründungsmitglied "Bündnis Sahra Wagenknecht" und frühere Fraktionschefin der Bundestagsfraktion Die Linke

* Frauke Petry; ehemalige AfD-Chefin, die 2017 die Partei „Blaue Partei“ gründete

* Prof. Dr. Torsten Oppelland, Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

