"Geheim in Russland": "frontal"-Doku-Serie in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

Eine investigative Reise durch ein traumatisiertes Land: Der "frontal"-Doku-Dreiteiler "Geheim in Russland" zeichnet ein Bild von einem Land, in dem Willkür und Rechtlosigkeit um sich greifen – zu sehen ab dem 7. Juni 2023 exklusiv in der ZDFmediathek. Die Journalistinnen Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman konnten dafür Szenen einfangen, Bilder drehen und Interviews führen, wie es Journalisten aus dem Westen nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine faktisch unmöglich ist.

In dieser Folge des Dreiteilers dokumentieren die Autorinnen paramilitärische Trainings von russischen Kindern und Jugendlichen. Es sind Rekruten der 2016 gegründeten sogenannten "Jungen Armee". Sie sind dem Verteidigungsministerium unterstellt und lernen bereits im Grundschulalter das Töten. Appelle und Märsche sowie die Verherrlichung der russischen Flagge gehören zum Schulalltag genauso wie die Propaganda aus dem Moskauer Bildungsministerium. Wer als Lehrer widerspricht, wird aus dem Schuldienst entfernt, wie die Lehrerin Tatjana Tscherwenko in der Doku schildert.

Wie sehr Gewalt die russische Gesellschaft prägt, zeigt sich nirgendwo drastischer als in der Armee: Die Erniedrigung jüngerer Soldaten durch ältere ist grausame Tradition. Diese Folge dokumentiert den Mord an Stanislaw Kosjoma. Der junge Soldat wurde im Wehrdienst durch zwei Offiziere erst schikaniert und dann umgebracht. Stanislaws Mutter trauert und hat dennoch den Mut, vor Gericht gegen die Armeeführung zu kämpfen. Die Autorinnen sprechen zudem mit Ruslan, der von der Front verletzt nach Hause zurückkehrte. Aus seiner 114-köpfigen Einheit haben nur zwei seiner Kameraden überlebt.

"Geheim in Russland – Wo Familien am Krieg zerbrechen"

Im Russland von heute werden Kinder vom Geheimdienst befragt und von der Schule direkt auf die Polizeiwache verbracht. Der Grund kann ein Bild sein über den Wunsch nach Frieden. So hat es die zehnjährige Warija aus Moskau erlebt. Sie und ihre Mutter Jelena schildern in dieser Folge, wie sie zu Staatsfeinden wurden. Ihr Wohnung wurde durchsucht, sie wurden verhört. Die Autorinnen besuchen zudem die 83-jährige Ljudmila Kokorina, für die das russische Fernsehen die einzige Informationsquelle ist. Ihre Tochter Natascha lebt im Exil in London. Beide telefonieren oft und streiten sich regelmäßig. Noch reden Mutter und Tochter miteinander, doch viele Familien sind wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zerbrochen.

Die Journalistinnen Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman haben beide einen russischen Pass und konnten deshalb Ende vergangenen Jahres durch Russland reisen und recherchieren.

Die "frontal"-Dokumentation "Geheim in Russland – Reise durch ein unterdrücktes Land" ist im ZDF am Dienstag, 25. Juli 2023, 21.00 Uhr, zu sehen und wird mit Untertiteln angeboten.

