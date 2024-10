AvenCell

AvenCell erhält 112 Millionen US-Dollar in der Serie B; die Finanzierung wird von Novo Holdings angeführt

Watertown, Massachusetts

Finanzierung zur Beschleunigung der klinischen Validierung der firmeneigenen Universal Switchable CAR-T Zelltherapie-Plattform von AvenCell für die Behandlung eines breiten Spektrums von hämatologischen Malignomen und Autoimmunkrankheiten

Neue Investoren F-Prime Capital, Eight Roads Ventures Japan, Piper Heartland Healthcare Capital und NYBC Ventures schließen sich Novo Holdings neben dem Gründungsinvestor Blackstone Life Sciences an

Michael Bauer von Novo Holdings und Nihal Sinha von F-Prime Capital werden Mitglieder des Verwaltungsrats von AvenCell

AvenCell Therapeutics, Inc. („AvenCell"), ein führendes Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, das sich auf die Weiterentwicklung sowohl autologer als auch allogener umschaltbarer CAR-T-Zelltherapien konzentriert, gab heute bekannt, dass es 112 Millionen US-Dollar in der Serie-B-Finanzierung aufgebracht hat. Die Finanzierung wurde von dem globalen Life-Science-Investor Novo Holdings geleitet. Neben dem Gründungsinvestor Blackstone Life Sciences beteiligten sich auch die neuen Investoren F-Prime Capital, Eight Roads Ventures Japan, Piper Heartland Healthcare Capital und NYBC Ventures an der Runde. Im Rahmen dieser Finanzierung werden Dr. Michael Bauer, Partner, Risikokapitalinvestitionen, Novo Holdings, und Nihal Sinha, MB BChir, Partner, F-Prime Capital, dem Vorstand von AvenCell beitreten.

Diese jüngste Finanzierung wird die laufende klinische Validierung der proprietären, umschaltbaren universellen CAR-T-Zelltherapieplattform von AvenCell unterstützen, die CAR-T-Zellen erzeugt, die sich auch nach der Verabreichung an einen Patienten schnell „aus- und einschalten" lassen. Die universelle Plattform wurde entwickelt, um im Vergleich zu herkömmlichen Zelltherapien ein breites Spektrum von hämatologischen Malignomen sicherer und wirksamer zu behandeln. Zu den aktuellen klinischen Produkten, die die universelle Plattform von AvenCell nutzen, gehören AVC-101, ein hochdifferenzierter autologer CAR-T Zellkandidat, und AVC-201, ein CRISPR-entwickelter allogener CAR-T Zellkandidat. Beide Produkte zielen auf das Antigen CD123 ab, das auf den meisten Zellen der akuten myeloischen Leukämie (AML) zu finden ist. In den laufenden Studien werden beide Produkte für die Behandlung von rezidivierter/refraktärer AML untersucht, für die es einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für Patienten gibt. Darüber hinaus hat AvenCell mehrere Kandidaten in der Pipeline, die in den nächsten zwei Jahren in die Klinik kommen.

„Wir sind begeistert von den Fortschritten unserer Pipeline und glauben, dass unsere Immuntherapien der nächsten Generation das Potenzial haben, bedeutende ungedeckte Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen", sagte Andrew Schiermeier, Ph.D., Geschäftsführer von AvenCell Therapeutics. „AvenCell arbeitet daran, den Standard der Versorgung durch umschaltbare, anpassungsfähige und leicht verfügbare zelltherapeutische Behandlungen zu verändern, die eine Vielzahl schwer zu behandelnder Krebs- und Autoimmunerkrankungen besser behandeln können. Die Unterstützung von Novo Holdings und dieser führenden Gruppe neuer Investoren wird wesentlich dazu beitragen, dass wir diese Therapien voranbringen und den Patienten zur Verfügung stellen können."

„Die universelle, umschaltbare Technologie von AvenCell und die CRISPR-basierten allogenen Plattformen sind einzigartig und stellen einen Quantensprung auf dem Gebiet der Zelltherapie dar. Sowohl AVC-101 als auch AVC-201 haben in frühen klinischen Studien bereits ermutigende Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse bei einer sehr schwer zu behandelnden Krankheit wie AML gezeigt. Unsere Investition spiegelt unser Vertrauen in diese Assets und die Zukunft der Zelltherapie wider, ebenso wie unsere seit langem verfolgte Strategie, Unternehmen zu unterstützen, die Versorgungslösungen transformieren, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern", sagte Michael Bauer, Partner, Risikokapitalinvestitionen, Novo Holdings.

„Die umschaltbare CAR-T-Plattform von AvenCell stellt einen Paradigmenwechsel in der Zelltherapie dar und bietet eine beispiellose Kontrolle über die Behandlungsdynamik", sagte Nihal Sinha, MB BChir, Partner bei F-Prime Capital. „Die Fähigkeit, die Aktivität von CAR-T-Zellen nach der Infusion zu modulieren, könnte kritische Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme bei aktuellen Therapien lösen. Wir freuen uns darauf, AvenCell dabei zu unterstützen, diese vielversprechenden Zelltherapien durch die klinische Entwicklung zu bringen, die das Potenzial haben, einen erheblichen ungedeckten Bedarf in der Behandlungslandschaft zu decken."

Informationen zu AvenCell Therapeutics

AvenCell leitet seinen Namen vom französischen Wort „avenir" ab, um das Ziel widerzuspiegeln, die ZUKUNFT der Zelltherapie zu sein. AvenCell baut ein wahrhaft transformatives Zelltherapieunternehmen auf, das auf schwer zu behandelnde Krebsarten abzielt. Die führenden Programme konzentrieren sich auf akute myeloische Leukämie (AML) und weitere Programme auf andere hämatologische Malignome. AvenCell wurde mit dem Ziel gegründet, wirklich allogene Zellen zu schaffen, die genauso lange oder länger anhalten als autologe Therapien, und ein universelles und umschaltbares Konstrukt zu entwickeln, das eine vollständige Kontrolle und gezielte Umleitung von T-Zellen ermöglicht, nachdem sie an einen Patienten verabreicht wurden. Durch die Kombination dieser beiden Plattformen kann die Herstellung der Zellen vollständig vom Patienten und dem Krebstarget getrennt werden, was ein erhebliches Skalierungspotenzial bietet und wesentlich effizienter ist als aktuelle Ansätze.

AvenCell Therapeutics, Inc. wurde im Jahr 2021 von Blackstone Life Sciences, Cellex Cell Professionals und Intellia Therapeutics gegründet. Der Hauptsitz von AvenCell befindet sich in Watertown, Massachusetts. Weitere Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten befinden sich in Dresden (Deutschland).

Weitere Informationen finden Sie unter www.avencell.com.

