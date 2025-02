FIL Bros. Family Office

FIL Bros. Charity: Neue gemeinnützige Organisation unterstützt internationale Projekte

Kitzbühel

Wahre Veränderung beginnt dort, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen und Chancen schaffen, unabhängig von Herkunft oder Umständen. Mit der Gründung der Non-Profit-Organisation FIL Bros. Charity gGmbH setzt das FIL Bros. Family Office ein klares Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Verantwortung.

Die neue Initiative rund um den Unternehmensgründer und Investor Tom Schröder wurde ins Leben gerufen, um auf der ganzen Welt gezielt soziale Projekte für Kinder zu fördern. Dabei steht die Unterstützung von Menschen mit Down-Syndrom und anderen Behinderungen im Fokus. "Es ist uns ein großes Anliegen, langfristige, positive Impulse zu setzen und gezielt dort zu helfen, wo es am dringendsten benötigt wird", betont Michael Marx, der die Geschäftsführung der gemeinnützigen Gesellschaft übernommen hat. Als Zielsetzung soll jährlich ein gut sechsstelliger Betrag in die Projekte fließen. Dabei kann es sich um Einmalprojekte oder eine kontinuierliche Unterstützung handeln.

Während der kürzlich gestarteten siebenjährigen Weltreise will die Familie Schröder nachhaltige und wirkungsvolle Hilfsmaßnahmen entlang der Reiseroute realisieren. Die FIL Bros. Charity setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen. Engagierte Teams bestehend aus Mitarbeitenden des Family Offices und Mitgliedern der Familie Schröder planen und steuern die Maßnahmen. Bereits zu Beginn der Initiative wurden mehrere Projekte unterstützt.

Bildung für gehörlose Kinder und Jugendliche in Tansania

Eines der bedeutenden Projekte widmet sich der Mramba Primary School in Tansania, die gehörlosen Kindern Zukunftsaussichten gibt. Zwar konnte das Gebiet aufgrund der politischen Gegebenheiten nicht besucht werden, das FIL-Bros-Team wird eine persönliche Besichtigung der Projektfortschritte aber im August 2025 nachholen. In der Zwischenzeit wurden bereits entscheidende Umsetzungen auf den Weg gebracht. Federführend war Arne Brueren von FIL Bros. dafür verantwortlich. Zu den konkreten Maßnahmen gehören:

Die Sanierung und Renovierung des Mädchenschlafsaals zur Verbesserung der Wohnbedingungen.

Der Bau einer neuen Bibliothek mit moderner Ausstattung.

Die Errichtung einer Werkstatt zur beruflichen Qualifikation der Schülerinnen und Schüler.

In enger Zusammenarbeit mit der Organisation Probono Schulpartnerschaften für eine Welt e.V., die seit über zwei Jahrzehnten Bildungsprojekte in Afrika realisiert, wird das Projekt umgesetzt. Der renovierte Mädchenschlafsaal nebst sanitären Anlagen ist bereits in Nutzung, ausgestattet mit neuen Möbeln, Solarpanelen, Matratzen und Betten. Die Bibliothek befindet sich derzeit in der Bauphase und der Bau der Werkstatt ist in Planung.

FIL Bros Charity unterstützt die Ägyptische Down-Syndrom-Vereinigung

Die Egyptian Down Syndrome Association in Kairo setzt sich mit großer Hingabe für Kinder mit Down-Syndrom, ihre Familien und Betreuenden ein. "Ihr Ziel ist es, nicht nur Ressourcen bereitzustellen, sondern auch eine inklusive Gesellschaft zu fördern. Menschen mit Down-Syndrom sollen in der Lage sein, ihre Rechte einzufordern und durch gesellschaftliche Verantwortung gestärkt werden", erklärt Tom Schröder.

Für Familie Schröder war der Besuch der Einrichtung während ihrer Weltreise im Dezember 2024 eine bewegende Erfahrung. Zudem war der Besuch quasi die erste Aktivität der gesamten Weltreise, nachdem diese mit einem Explorerboot am 12. Dezember in Ancona gestartet wurde. "Das persönliche Kennenlernen des Teams und der betreuten Kinder hat uns beeindruckt und bestärkt uns in dem Wunsch, die Organisation mit einer jährlichen Spende zu unterstützen", betont Jeannine Schröder. Sohn Fil, der ebenfalls mit einem Extra-Chromosom geboren wurde, inspiriert die Familie täglich dazu, eine Welt mitzugestalten, in der das Anderssein als Bereicherung verstanden wird.

Die langfristige Unterstützung der Egyptian Down Syndrome Association durch FIL Bros Charity ist ein essenzieller Bestandteil des sozialen Engagements. Für 2025 liegt bereits ein Konzept vor, das mögliche Maßnahmen wie die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte, die Erweiterung und Renovierung der Einrichtung sowie den Aufbau einer digitalen Plattform zur Wissensvermittlung vorsieht.

Ein nachhaltiges Engagement

Tom Schröder betont, dass die Weltreise nicht nur ein persönliches Abenteuer ist, sondern vor allem der Verwirklichung von gesellschaftlicher Verantwortung dient. "Diese Reise ist ein Manifest unserer Werte: Entdeckung, Länder, Leute und andere Kulturen kennenlernen und das Teilen von Wohlstand."

Mit FIL Bros. Charity etabliert das Family Office ein langfristiges Konzept für soziales Engagement, das lokale Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt und nachhaltige Lösungen fördert. Weitere Projekte sind bereits in Planung.

Über das FIL Bros. Family Office

FIL Bros. ist das Family Office der Familie Tom Schröder. Der Schwerpunkt des FIL-Bros-Teams liegt auf der Sicherung und Weiterentwicklung des Familienvermögens für die folgenden Generationen.

