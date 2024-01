Sören Murmann

Sören Murmann von Murmann Media: So übernehmen Videos die Kundengewinnung für Coaches und Berater

Dreieich (ots)

Nutzer lieben Videos, also tun es die Algorithmen vieler Social-Media-Plattformen auch - was aber müssen Dienstleister beachten, wenn sie ihre Umsätze mit bewegten Bildern steigern möchten? Sören Murmann ist Experte für Video-Marketing und Geschäftsführer der Murmann Media, die Videos für Coaches, Berater und Agenturen produziert, die der Kundengewinnung und dem Vertrauensaufbau dienen. Wir haben uns bei ihm nach den Chancen eines professionellen Video-Marketings erkundigt.

Facebook verzeichnet bei Videos nach eigenen Angaben täglich mehr als acht Milliarden Aufrufe, womit sie deutlich häufiger genutzt werden als alle anderen Inhalte. Kein Wunder also, dass Coaches, Berater und Agenturen zunehmend Videos zur Kundengewinnung einsetzen - meist mit überschaubarem Erfolg, unterlaufen ihnen doch immer wieder schwerwiegende Fehler: So sorgen etwa überlange Intros dafür, dass ein großer Teil der Nutzer bereits wieder weg ist, wenn es mit dem eigentlichen Inhalt losgeht. Ebenso störend empfinden es viele Zuschauer, wenn sie regelrecht mit Informationen überhäuft werden. "Auf diese Weise lässt sich kein Interessent von einer Dienstleistung überzeugen und es kann überdies sehr schnell zu einem bleibenden Imageschaden kommen", betont Sören Murmann, Geschäftsführer von Murmann Media.

"Video-Marketing beschäftigt sich mit der zielgerichteten Verbreitung von Online-Videos und setzt dabei vor allem auf Verkaufspsychologie", fährt der Experte für Video-Marketing fort. "Im Mittelpunkt stehen somit nicht die schönen Bilder, sondern die Steigerung der Umsätze." Sören Murmann hat Marketing und Kommunikation studiert und sich im Besonderen dem Video-Marketing verschrieben. Mit Murmann Media produziert er Content-Videos, Testimonials und Aftermovies für Coaches, Berater und Agenturen. Das Team um Sören Murmann übernimmt den Dreh vor Ort und sorgt für die Nachbearbeitung durch Schnitt und musikalische Unterlegung. Dabei vergehen bis zur Fertigstellung nicht mehr als ein bis zwei Wochen. Die Videos sind darauf ausgerichtet, Verkaufsprozesse zu unterstützen und Sichtbarkeit zu erzeugen. Bekannte Unternehmer wie Gerald Hörhan, Alessandro Principe, Ricardo Biron und Ecom House greifen auf Sören Murmanns Expertise zurück.

Murmann Media produziert verschiedene Arten von Videos

"Es ist für Dienstleister wichtig, regelmäßig Content für soziale Medien wie YouTube, Instagram und TikTok zu erstellen", erzählt Sören Murmann. "Sie beauftragen uns zum einen, weil ihnen schlicht die Zeit dafür fehlt, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Zum anderen haben wir es im Bereich der Coaches und Berater inzwischen mit einem harten Konkurrenzkampf zu tun, der eine professionellere Außendarstellung erfordert." Ihre Videos erklären das Angebot der Dienstleister präzise und nachvollziehbar, was den großen Vorteil hat, dass die Kundengespräche deutlich kürzer werden: Dabei übernimmt das Video den Verkauf - der Dienstleister lehnt sich entspannt zurück. Neben Erklär-Videos produzieren die Experten bei Murmann Media auch Ratgebervideos, die den Expertenstatus verbessern und Reichweite erzeugen. Diese Videos dürfen auf YouTube laut Sören Murmann ruhig ein bisschen länger sein, weil die Nutzer dort Mehrwert erwarten.

"Das Gleiche gilt bedingt auch für Testimonials, die auf keinen Fall fehlen sollten, weil sie die Qualität und Seriosität eines Angebots bezeugen", führt Sören Murmann weiter aus. "Zufriedene Kunden sprechen übrigens gern über ihre Erfahrung - wir machen daraus ein Video, mit dem wir Vertrauen in die Dienstleistung unserer Auftraggeber aufbauen." Bei ihren Aftermovies geht es dagegen eher darum, potenzielle Kunden auf eine verpasste Gelegenheit hinzuweisen: Murmann Media begleitet dabei ein Event, um es im Nachhinein erlebbar zu machen. Es dreht sich darum, die Atmosphäre einzufangen und Teilnehmer zu Wort kommen zu lassen, sodass sich der Interessent sagt: "Beim nächsten Mal werde ich bestimmt dabei sein."

Erstklassiges Video-Marketing als Gamechanger: Warum professionelle Unterstützung bei der Erstellung meist unverzichtbar ist

"Vertrauen ist das A und O in unserer Branche - in einem Markt, mit stetig komplexeren Angeboten und immer anspruchsvolleren Kunden", betont Sören Murmann. Ohne professionelle Unterstützung bei der Erstellung von Video-Content und Testimonials sehen sich Coaches, Berater und Agenturen nicht selten mit langwierigen Verkaufszyklen konfrontiert. Denn: Interessenten zögern, sich für ein Angebot zu entscheiden, da ihnen das Vertrauen in die Dienstleistung, den Anbieter und teilweise auch in ihre eigene Entscheidungsfähigkeit fehlt.

Videoinhalte und Testimonials sind in dieser Hinsicht unverzichtbar: Sie wirken wie eine Empfehlung, die Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit signalisiert. Vergleichbar mit einer 5-Sterne-Bewertung, jedoch mit stärkerer, persönlicher Note, können sie das Zünglein an der Waage sein. "Ein gut umgesetztes Testimonial überzeugt potenzielle Kunden, da es nicht nur die Qualität des Angebots, sondern auch die Erfahrungen anderer Kunden hervorhebt - ich kann daher nur dringend empfehlen, all das möglichst professionell anzugehen", fasst Sören Murmann zusammen.

