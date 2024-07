DREAME stellt neue Stabstaubsauger vor / Die Neuen in der Z-Serie machen Schluss mit schmutzig!

DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame Technology, Pionier in Sachen Haushaltsgeräten, stellt heute seinen neuen High-End Stabstaubsauger vor. Der Dreame Z30 kommt mit jeder Menge neuer Features und brachialer Leistung am 3. Juli auf den Markt. Gleichzeitig wird mit dem neuen Z20 die Lücke im Portfolio zum bestehenden Z10 Station geschlossen.

Saugkraft, die keine Wünsche offenlässt

Den Haushalt auf Vordermann zu bringen, ist nicht immer einfach. Doch mit dem Z30 schaut das anders aus! Entwickelt, um den Boden optimal zu säubern, stellt Dreame seinen neuen kabellosen Akku-Staubsauger vor, der mit einer beeindruckenden Saugkraft von 310-AW selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel entfernt. Mit einer Filterleistung von 99,9% werden auch Bakterien, Viren und Pollen beseitigt, was vor allem im Sommer eine große Hilfe ist.

Zusätzlich ist der Z30 mit einer intelligenten Partikelmessung ausgestattet: Das heißt, dass Partikel von einer Größe von bis zu 10 Mikrometer selbständig erkannt und die Saugkraft automatisch angepasst wird. Dank der zwei Hauptbürsten mit Beleuchtungstechnologie lässt sich der Schmutz noch einfacher erkennen. Das blau-grüne-LED-Licht leuchtet dunkle Bereiche aus und macht schwer erkennbaren Staub sichtbar. Das Ergebnis: Eine effektive und gründliche Reinigung.

Im Haarumdrehen sauber!

Haustiere sind eine haarige Angelegenheit! Doch auch dafür ist der Z30 mit seinem seinem Fell-Aufsatz gewappnet: Der Saugtunnel der speziellen Tierhaarbürste befindet sich nicht nur in der Mitte des Aufsatzes, sondern auch an allen Vier Ecken - damit wird das lose Fell abgesaugt und das Tier glänzt wieder.

Umfassende Reinigung

Hartböden und Teppiche werden optimal gereinigt, dank der austauschbaren Bürsten. Die Multi-Surface-Bürste im Anti-Tangle-Design erfüllt sowohl die Anforderungen der Teppich- als auch der Hartbodenreinigung. Die Soft-Roller-Bürste ist ideal für die Reinigung von Hartböden, da der Abstand zur Wand auf 7mm verringert wird, wodurch die Kantenreinigungsfähigkeit verbessert wird.

Und für eine noch bessere Reinigung des gesamten Hauses kann ein flexibler Adapter an den Z30 angebracht werden: Durch das faltbare Tool wird die Reinigung der unteren Ecken leichter zugänglich gemacht. Das trägt dazu bei, dass der Biegeaufwand verringert wird.

Einfache Handhabung

Mit einem Gewicht von gerade einmal 2.2kg ist der Z30 einfach zu handhaben. Anstatt einer herkömmlichen Wandhalterung kommt er mit einer Ladestation, die man ganz einfach auf den Boden stellen kann.

Weitreichende Verbesserung

Dank seiner verbesserten Akku-Kapazität kommt der Z30 auf eine Laufzeit von satten 90 Minuten. Somit ist er also perfekt für die Reinigung von großen Flächen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dreame Z30 startet am 10. Juli im Dreame Onlineshop, sowie bei Amazon, Media Markt und Saturn in Deutschland und am 16. Juli in der Schweiz. Der Z30 wird zum UVP von 599EUR erhältlich sein. Der UVP des Z20 wird 499EUR betragen.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

