Jendrik Dedow: Mit Dedow & Kollegen stark durch die Krise

Im Praxisalltag ist der anhaltende Personalmangel eine ständige Herausforderung für Ärzte und Praxisinhaber. Jendrik Dedow, Gründer und Geschäftsführer der Dedow & Kollegen GmbH, hat sich dieser Problematik angenommen: Gemeinsam mit seinem Team verhilft der Experte, der selbst Arzt ist, Unternehmen im Gesundheitswesen auf moderne Art und Weise zu qualifizierten Mitarbeitern. Hier erfahren Sie, wie Arztpraxen mit der Hilfe von Dedow & Kollegen auch Krisenzeiten unbeschadet überstehen.

Das Dilemma im Praxisalltag ist allgegenwärtig: Der anhaltende Personalmangel, der das gesamte Gesundheitswesen betrifft, kann zu einem wahren Albtraum werden. Plötzliche Ausfälle durch Krankheit oder Berufsverbote setzen die ohnehin knappen Fachkräfte unter Druck. Vollzeitkräfte sind Mangelware, wodurch die Flexibilität leidet. Das Resultat ist ein überarbeitetes Team, das an der Belastungsgrenze agiert. Umso wichtiger ist es für die Praxen, nun aktiv in die Rekrutierung ihrer Mitarbeiter zu investieren. "Wer in Zeiten des Fachkräftemangels allerdings an alten Strategien festhält und auf die üblichen Methoden wie Stellenportale oder Mundpropaganda setzt, wird schon bald das Nachsehen haben. So bleiben nämlich nicht nur offene Stellen unbesetzt, im schlimmsten Fall verlässt überlastetes Personal den Betrieb", erklärt Jendrik Dedow, Gründer und Geschäftsführer der Dedow & Kollegen GmbH.

"Wer heute noch Mitarbeiter für sich gewinnen will, muss seinen Recruiting-Prozess neu denken", erklärt der Experte weiter. "Dabei gilt es sowohl den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes als auch den Bedürfnissen der eigenen Zielgruppe gerecht zu werden." Der Arzt Jendrik Dedow unterstützt Praxen und Unternehmen im Gesundheitswesen genau dabei: Gemeinsam mit seinem Team verhilft er ihnen auf moderne Art und Weise zu qualifizierten Mitarbeitern. Für die Praxen entsteht dabei kein erwähnenswerter Mehraufwand, denn der Experte übernimmt alle Punkte, von der Positionierung bis hin zur Suche nach geeigneten Kandidaten. So können Arztpraxen ihr Team innerhalb von nur vier Wochen effektiv aufstocken. Ein zentraler Aspekt ist dabei die spezielle Expertise von Dedow & Kollegen, die durch die eigenen Erfahrungen als Arbeitnehmer im medizinischen Bereich gewonnen wurde - viele Mitglieder des Teams verfügen selbst über einen medizinischen Hintergrund. Durch die Spezialisierung auf den Gesundheitsbereich können Dedow & Kollegen so gezielt auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden eingehen.

Unsichere Zeiten erfordern ein starkes Team

Fest steht: Ein Unternehmen ist nur so stark wie seine Mitarbeiter - eine Tatsache, die in unsicheren Zeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Arztpraxen sehen sich momentan zunehmend mit einer Vielzahl von Belastungen konfrontiert - darunter aufwendige bürokratische Pflichten, die Ärzte und Praxisinhaber davon abhalten, sich um ihre Patienten und ihr Team zu kümmern. Ein aktuelles Beispiel ist das verpflichtende E-Rezept ab Januar 2024. "Als Arzt weiß ich sehr genau, dass Bürokratieauflagen und steigende Kosten bei gleichbleibender Vergütung es schwierig machen, sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren und wirtschaftlich zu bleiben", erklärt Jendrik Dedow. "Nur ein starkes Team kann diesen Umständen trotzen, Leistung erbringen und die Krise überwinden."

Die einzigartige Methode von Dedow & Kollegen

Um Ärzten und Praxisinhabern dabei zu helfen, ihr Team um mehrere qualifizierte Mitarbeiter aufzustocken, haben die Experten von Dedow & Kollegen eine spezielle Methode entwickelt, um passende Fachkräfte effektiv anzusprechen. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem kostenlosen telefonischen Erstgespräch, in dem grundlegende Informationen geklärt werden. Ist die Praxis qualifiziert für eine Zusammenarbeit, definieren Jendrik Dedow und sein Team anschließend die Praxisidentität, ehe sie die Anforderungen für offene Stellen analysieren. Basierend darauf entwickeln sie eine individuelle Strategie: Der Fokus liegt dabei vor allem auf den Bedürfnissen heutiger Fachkräfte. Schließlich hat sich der Arbeitgebermarkt längst in einen Arbeitnehmermarkt verwandelt - wer heute noch qualifizierte Fachkräfte für sich gewinnen möchte, muss daher neue Wege gehen. Nur wer die Bedürfnisse der medizinischen Fachkräfte kennt und ihre Sprache spricht, wird diese am Ende für sich gewinnen.

Zu diesem Zweck identifiziert das Team von Dedow & Kollegen in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Arztpraxen, deren Vorteile und kommuniziert sie zielgerichtet nach außen. "Mit unserem System erreichen wir so weitaus mehr medizinisches Fachpersonal, als es über andere Methoden möglich wäre", erklärt Jendrik Dedow. Mit einer Erfolgsquote von aktuell 97 Prozent erfolgt die Einstellung eines geeigneten Kandidaten in der Regel innerhalb von drei bis vier Wochen, wodurch sich der Praxisalltag stabilisiert und Ruhe im Team einkehrt.

Bewährte Strategien für die Mitarbeitergewinnung aus eigener Erfahrung

Dedow & Kollegen verstehen die Probleme von Praxisinhabern ebenso gut wie die Wünsche medizinischer Fachkräfte. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Praxisinhabern und seine persönliche Erfahrung als Arzt und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich kann Jendrik Dedow die spezifischen Herausforderungen in Arztpraxen und Krankenhäusern genau nachvollziehen. Dadurch ist er in der Lage, auf Augenhöhe mit seinen Kunden zu kommunizieren und die passenden Bewerber effektiv anzusprechen.

"In meiner beruflichen Laufbahn, während der ich viele verschiedene Perspektiven der Gesundheitsversorgung kennenlernen durfte, konnte ich immer wieder beobachten, welch großes Problem der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist", sagt Jendrik Dedow. "Wenn das Team unterbesetzt ist, leiden nicht nur die Mitarbeiter, sondern schlussendlich auch die Patienten. Daher habe ich mich mit Experten aus den Bereichen Recruiting, Psychologie und Digitalmarketing zusammengetan, um eine spezialisierte Lösung zu entwickeln. Das Ergebnis ist unser System, das es den Kollegen aus unseren Partnerpraxen ermöglicht, endlich wieder passende medizinische Fachkräfte zu gewinnen."

Sie benötigen Hilfe bei der Mitarbeitergewinnung im Gesundheitsbereich? Melden Sie sich jetzt bei Jendrik Dedow und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch! Besuchen Sie hierzu die Webseite des Unternehmens oder melden Sie sich telefonisch unter: 030 223 995 0069!

