Gemeinsam Mehrwert für Kunden schaffen

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Globale Partnerkonferenz und Ausstellung neuer Produkte der Shandong Heavy Industry Group in Dubai

Am 25. November (Ortszeit) fand in der Jebel Ali Free Zone in Dubai, VAE, die weltweite Partnerkonferenz und Ausstellung neuer PProdukte der Shandong Heavy Industry Group statt. 570 Händler und wichtige Kunden aus mehr als 70 Ländern im Nahen Osten, Europa, Afrika, Südasien und anderen Regionen nahmen daran teil.

Dubai hat einzigartige geografische Vorteile. Es ist die erste Wahl für die Shandong Heavy Industry Group, um ihre Kräfte zu bündeln und die Entwicklung des Marktes im Nahen Osten und Afrika zu vertiefen, und es ist auch diezweite Station der Shandong Heavy Industry Global Partner Conference. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsam mit den Partnern neue Wege der internationalen Zusammenarbeit zu erkunden, eine neue Plattform für eine regionale Win-Win-Kooperation zu schaffen und einen neuen Raum für die zukünftige Entwicklung zu eröffnen.

Die Shandong Heavy Industry Group mit Hauptsitz in Jinan, China, ist ein weltweit tätiger Industrieausrüstungskonzern mit einem Jahresumsatz von 72 Milliarden US-Dollar. Zu ihm gehören Weichai Power, Sinotruk, Shacman, Lovol Intelligent Agriculture, Shantui Construction Machinery, Zhongtong Bus, Ferretti, KION, Linde Hydraulics, Dematic, PSI, Baudouin und andere bekannte Marken und verfügt über 14 Aktien von 12 börsennotierten Unternehmen. Das Hauptgeschäft umfasstAntriebsstrangsysteme, Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Baumaschinen, intelligente Logistik und maritime Mobilität. Das Unternehmen hat in mehr als 10 Ländern der Welt wissenschaftliche und technologische Innovationszentren eingerichtet, um Produkte und Servicelösungen für mehr als 150 Länder und Regionen anzubieten. Schwerlastmotoren, Schwerlastgetriebe, Schwerlastkraftwagen, Industriegabelstapler, Luxusjachten und andere Produkte sind weltweit führend in Bezug auf Technologie und Vertrieb.

In den letzten Jahren hat die Shandong Heavy Industry Group ihre Investitionen auf dem Markt des Nahen Ostens weiter erhöht und in Dubai ein Middle East Operation Center eingerichtet, das die Bereiche Produktpräsentation, Lagerhaltung und Logistik, Kundendienst, Prüfung von Gen-Sets und Schulungsunterstützung umfasst. Derzeit plant Shandong Heavy Industry die Einrichtung regionaler Betriebszentren in Afrika, Zentralasien, Südostasien, Südamerika und anderen Regionen, die Vernetzung mit weltweit führenden Vertriebspartnern und den Aufbau einer einheitlichen Serviceplattform für die gesamte Gruppe sowie die Synchronisierung der lokalen Produktionsplanung und finanziellen Unterstützung, um ein komplettes System zur Unterstützung des globalen Marktes aufzubauen.

Während der Veranstaltung fand gleichzeitig die Ausstellung für neue Produkte der Shandong Heavy Industry Group statt, und mehr als 10 Unternehmen der Shandong Heavy Industry Group stellten ihre beliebten Produkte und die neuesten Technologien vor. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die Förderung der beliebten Produkte in den Bereichen Schwerlastkraftwagen, Busse, Stromaggregate, neue Energieversorgung und andere Bereiche innerhalb der Gruppe sowie auf die gemeinsame Forschungs- und Entwicklungstechnologie mit einzigartigen internationalen Wettbewerbsvorteilen. Die Unternehmen sind in der Lage, ein umfassendes Angebot an integrierten Produktportfolio-Lösungen für globale Kunden in verschiedenen Szenarien und für individuelle Bedürfnisse zu entwickeln, um einen maximalen Wert für die Kunden zu schaffen.

Es ein arabisches Sprichwort gibt: „Worte sind das Blatt, und Taten sind die Frucht." Shandong Heavy Industry Group wird mit globalen Partnern zusammenarbeiten und Seite an Seite vorankommen, in lokalen Betrieben Fuß fassen, Märkte entwickeln, die Markenwirkung ausweiten und gemeinsam ein neues Modell der internationalen Win-win-Situation schaffen. Durch die praktische Zusammenarbeit werden auf der ganzen Welt weitere schöne Früchte wachsen, und wir werden gemeinsam in eine bessere Zukunft segeln!

