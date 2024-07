HOFMANN METALL GMBH

Robert Eckhold: Mit regionalem Engagement in Sport und Kultur einen Beitrag für die Gesellschaft leisten

Zwickau (ots)

Durch die Förderung des regionalen Sports hat sich die Hofmann Metall GmbH bereits einen Namen gemacht - nun unterstützt das Zwickauer Unternehmen auch ambitionierte Musiker: Mit dem vielseitigen Sponsoring von Sport und Kultur möchte Robert Eckhold einen Beitrag für die Gesellschaft und seine Region leisten. Warum das soziale Engagement für ihn so wichtig ist, worum es sich in seinem jüngsten Projekt handelt und welche Mission er verfolgt, verrät der Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH in diesem Artikel.

Das Thema der sozialen Verantwortung wird für Unternehmen immer relevanter. Neben ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit steht auch das gesellschaftliche Wohl für immer mehr Betriebe im Fokus. Und das soziale Engagement zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus: Unternehmen, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, profitieren nicht nur von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, sondern werden als attraktiver Arbeitgeber auch für potenzielle Bewerber interessant. Darüber hinaus erhöhen sie ihre regionale Bekanntheit und werten ihr Image auf. "In erster Linie geht es aber darum, etwas zurückzugeben", erklärt Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH. "Weil wir bisher gute Erfahrungen damit gemacht haben und Talenten aus der Region durch unsere Förderung einen entscheidenden Vorteil verschaffen konnten, wollen wir unser soziales Engagement weiter ausbauen."

"Es liegt an jedem selbst, etwas zur Gesellschaft beizutragen und soziale Verantwortung zu übernehmen", fährt der Unternehmer fort "Mit der Hofmann Metall GmbH möchten wir daher neben Sportvereinen jetzt auch lokale Künstler unterstützen, um die kulturelle Vielfalt in unserer Region zu fördern". Treibende Kraft hinter der Hofmann Metall GmbH ist Robert Eckhold. Mit der Annahme und Entsorgung von Metallabfällen hat es sich das Familienunternehmen aus Zwickau zur Aufgabe gemacht, Altmetalle aufzubereiten und für eine nachhaltige Weiterverarbeitung der Rohstoffe zu sorgen. Als moderner Schrotthändler arbeitet das Team um Robert Eckhold nicht nur digital, automatisiert und effizient, sondern verfügt auch über innovative Maschinen und Technologien, um auch Spezialabfälle oder große Anlagen ohne Probleme entsorgen zu können. Neben ihrer Expertise in der Rückgewinnung von Ressourcen ist die Hofmann Metall GmbH auch für ihre fortschrittliche Arbeitskultur bekannt und gilt als regionaler Branchenführer.

Hofmann Metall GmbH: Regionale Förderung von Sport und Kultur

Um nicht nur als attraktiver Arbeitgeber in der Region zu fungieren, sponsert die Hofmann Metall GmbH verschiedene Sportvereine in ganz Sachsen. "Als Unternehmer ist man immer bestrebt, Umsätze zu steigern, Arbeitsbedingungen zu verbessern und für seine Kunden sowie Partner bessere Optionen zu bieten. Ich glaube aber, dass wir auch der Gesellschaft etwas zurückgeben sollten. Sportvereine benötigen Unterstützung - warum also nicht dort ansetzen?", erklärt Robert Eckhold, dem der regionale Zusammenhalt ein großes Anliegen ist.

Mit vielseitigem Sponsoring im Sport und seit Kurzem auch in der Kultur verfolgt die Hofmann Metall GmbH das Ziel, die Talente in der Region zu fördern und einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ihr jüngstes Projekt, die Zusammenarbeit mit der Chemnitzer Dark-Rock-Band "CNVX", zeigt, in welchem Maße auch kulturelle Projekte durch die richtige Förderung auf ein neues Level gehoben werden können: In diesem Fall nutzte die Band die industrielle Kulisse des Betriebsgeländes für ihren Musikvideodreh. "Durch die Bereitstellung unserer Ressourcen und Infrastruktur bieten wir Künstlern wie 'CNVX' die Möglichkeit, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen und ihre Reichweite zu erhöhen", verrät Robert Eckhold.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf dem Gelände des Familienbetriebs ist eine einmalige Verbindung von moderner Videokunst und rauchigen, industriellen Bildern entstanden. Sowohl die Bandmitglieder als auch die Mitarbeiter der Hofmann Metall GmbH haben die Zusammenarbeit in diesem Projekt als inspirierend und bereichernd empfunden - ein Gewinn für alle Beteiligten.

Robert Eckhold will eine deutsche Unternehmenseiche errichten

Für die Zukunft plant Robert Eckhold, diese Art der Förderung weiter auszubauen und mit der Hofmann Metall GmbH noch mehr lokale Künstler zu unterstützen. Mit dem Aufbau nachhaltiger Partnerschaften möchte der Unternehmer die kulturelle Vielfalt in seiner Region fördern und an die Erfolge anknüpfen, die das Unternehmen durch sein soziales Engagement bereits erzielen konnte. Damit besitzt der Experte für Ressourcen-Rückgewinnung nicht nur einen hohen Stellenwert für die Umwelt, sondern auch für die Gesellschaft und seine Umgebung. "Meine Mission ist es, eine deutsche Unternehmseiche errichten", erklärt Robert Eckhold. "Ich verfolge das Ziel, mit der Hofmann Metall GmbH allen Widrigkeiten zu trotzen. Dafür braucht es zufriedene Mitarbeiter, aber auch glückliche Kunden, die von unseren umfangreichen Leistungen profitieren. Alle können sich darauf verlassen, dass wir immer zur Stelle sind - egal, worum es geht."

