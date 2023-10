China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd.

Chinesische Literatur auf der Frankfurter Buchmesse

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire)

Eröffnungs- und Buchrechtsunterzeichnungszeremonie der „Chinese Literature World Tour" erfolgreich durchgeführt

Chinesische Autoren bilden die beeindruckenden Highlights der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Mehr als zehn chinesische Autoren nahmen als Teil der Delegation des Chinesischen Schriftstellerverbands und der Chinesischen Vereinigung für Literatur- und Kunstschaffende teil. Auf der Eröffnungszeremonie von „Promotion of Works in Literature Summit Plan for A New Era - Chinese Literature World Tour" betraten chinesische Autoren die Bühne und erzählten von ihren kreativen Schaffensprozessen.

Claudia Kaiser, Vizepräsidentin der Frankfurter Buchmesse, äußerte ihre Freude über die Teilnahme zahlreicher Freunde aus der chinesischen Verlagsbranche und die Kreativität ihrer Werke.

Li Jingze, der stellvertretende Vorsitzende des Chinesischen Schriftstellerverbands, kommentierte, die Welt sei derzeit von ständigen Wandeln und Krisen geprägt, die Förderung des interkulturellen Verständnisses sei zu einer herausfordernden Aufgabe geworden. In dieser Situation repräsentieren Schriftsteller in gewissem Maße die Seele ihrer Nationen. Es sei deshalb wichtig, das gegenseitige Verständnis durch persönliches Treffen zu fördern. Li betonte auch, der kulturelle Austausch sei ein schrittweiser Prozess und erfordere gegenseitige Geduld und gemeinsame Anstrengungen. Er ermutigte chinesische Schriftsteller*innen, aktiv ins Ausland zu gehen, Freundschaften mit ausländischen Kollegen zu schließen.

Lin Liying, die Geschäftsführerin der China National Publications Import & Export (Group) Corporation, erklärte: die Rückkehr zur Frankfurter Buchmesse macht uns wieder einmal bewusst, wie wichtig die internationalen Buchmessen als Plattform für den kulturellen und zivilisatorischen Austausch sind. Hier kommen Verlagen und Schriftsteller*innen zusammen, um kulturelle Werke auszutauschen und jeweilige kulturelle Konnotation zu präsentieren. Solche persönlichen Begegnungen könnten uns helfen, einander besser zu verstehen. Wir haben auch den literarischen Salon „Nacht der chinesischen Literatur" organisiert. Diese Veranstaltung vertiefe das Verständnis der internationalen Verlage und Übersetzer*innen für chinesische Schriftsteller*innen und Werke und fördert gleichzeitig den Aufstieg chinesischer Schriftsteller*innen und Werke auf der internationalen Bühne.

Helwig Schmidt-Glintzer, bekannt als einer der „drei großen europäischen Sinologen", hielt eine Rede zum Thema „Vertiefung des zivilisatorischen Austauschs durch Bücher und Literatur", in der er unterstrich, dass „die chinesische Literatur ein Bestandteil der Weltliteratur ist". Er meinte, nur durch die gemeinsamen und unermüdlichen Bemühungen von Übersetzer*innen, Leser*innen, Verlagen und Schriftsteller*innen könne die zeitgenössische chinesische Literatur auf der internationalen Bühne eine hochwertige Entwicklung nehmen.

Martin Woesler, Geschäftsführer des Europäischen Universitätsverlags und einer der Übersetzer von „Der Traum der Roten Kammer", zeigte auf, die traditionelle chinesische Kultur sei geprägt von Toleranz und Offenheit, Frieden und Freundschaft, Beharrlichkeit und Geduld sowie Respekt vor Vielfalt. Diese Eigenschaften sind nicht nur in China von großem Wert, sondern stellen auch ein Modell für die globale Kultur dar. Er meinte, die chinesische Literatur solle auf der internationalen Bühne stärker anerkannt und gefördert werden, um ihren einzigartigen Ruhm zu unterstreichen.

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie fand eine Zeremonie zur Unterzeichnung der Urheberrechtsverträge statt. Die Autoren der deutschen Ausgabe von „The Shot", der arabischen Ausgabe von „Northern Love", der polnischen Ausgabe von „All Corners of The Country", der italienischen Ausgabe von „Bao Shui", der türkischen Ausgabe von „Holy Marriage" und der englischen Ausgabe von „Never Get Old" einigten sich mit Vertretern von in- und ausländischen Verlagsunternehmen auf neue Urheberrechtskooperationen.

Diese Veranstaltung wurde gemeinsam vom Chinesischen Schriftstellerverband und China National Publications Import & Export (Group) Corporation organisiert und von Na Yang, dem stellvertretenden Leiter der Abteilung für kreative Forschung des Chinesischen Schriftstellerverbands, geleitet.

