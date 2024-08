Webagentur klickbeben by Diwosch GmbH

Manuel Diwosch von klickbeben: Das sind die zwei häufigsten Fehler in der Kundengewinnung

Innsbruck (ots)

Sichtbarkeit ist entscheidend für Unternehmen: Wenn niemand von ihren Dienstleistungen weiß oder sie bei einer Online-Suche nicht schnell gefunden werden, werden potenzielle Kunden sie nicht in Betracht ziehen. Manuel Diwosch kennt die typischen Fehler im Suchmaschinenmarketing. Sein Unternehmen, die Webagentur klickbeben aus Österreich, hilft Fachhändlern mit Montagetätigkeiten in Deutschland und Österreich, ihre Online-Präsenz zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Welche zwei Fehler Unternehmer bei der Kundengewinnung unbedingt vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

In den letzten 10 bis 15 Jahren haben Fachhändler mit Montageleistungen, wie Küchenstudios und Sonnenschutztechniker, eine beispiellose Situation erlebt: Ob mit oder ohne Marketing - die Anfragen kamen von selbst herein. Das größte Problem war der Mangel an Fachkräften, nicht die Kundengewinnung. Doch die Zeiten haben sich geändert und heute stehen viele dieser Fachhändler vor einer neuen Herausforderung: Erstmals müssen sie aktiv um Kunden werben. Allerdings haben sich Fachhändler der Hausbau-Branche zuvor nie Gedanken über Marketing machen müssen - und begehen deshalb grundlegende Fehler dabei, die sie Kunden und Umsatz kosten. Mit gravierenden Folgen: "Wer kein effektives Marketing betreibt, wird zunächst Rückgänge erleben und letztlich ganz verschwinden", warnt Manuel Diwosch, Gründer und Geschäftsführer von klickbeben.

"Unternehmen, die in der aktuellen Krise strategisch kluge Werbung schalten, werden gestärkt daraus hervorgehen und sich unerwartete Marktanteile in ihrer Region sichern können. Das bedeutet mehr Aufträge, zusätzliche Mitarbeiter und eine solidere Basis für das Unternehmen", fügt der Online-Marketing-Experte hinzu. Manuel Diwosch und sein Team haben sich auf die Unterstützung von Unternehmen in beratungsintensiven Branchen spezialisiert, darunter Sonnenschutzfachhändler, Küchenstudios sowie Sauna- und Kaminbauer. Ihr Fokus liegt darauf, hochwertige Anbieter zu fördern - Unternehmen, die auf Qualität setzen, nicht auf den niedrigsten Preis. Mit zielgerichteten Werbeanzeigen, die prominent in den Google-Suchergebnissen erscheinen, erreicht klickbeben genau die zahlende Kundschaft, die für das Angebot ihrer Kunden relevant ist. Professionelle und verkaufsstarke Texte auf den Webseiten sorgen dafür, dass diese Interessenten im nächsten Schritt überzeugt werden und lukrative Anfragen stellen. In der Regel gelingt es dem Team, innerhalb von drei bis sechs Monaten spürbare Erfolge zu erzielen - darunter mehrere Anfragen pro Woche, die sich direkt in Kunden verwandeln lassen.

Veraltete Marketingstrategien: Warum Zeitungsanzeigen und Messen heute oft nicht mehr effektiv sind

"Beim Marketing können viele Fehler auftreten, und oft sind diese auf veraltete Sichtweisen zurückzuführen", sagt Manuel Diwosch. Ein häufiges Problem besteht darin, dass Unternehmen auf ineffektive Marketingkanäle setzen. Zeitungsanzeigen sind heutzutage beispielsweise nicht mehr effektiv: Sie sind teuer, haben nur eine kurze Wirkung und ermöglichen keine gezielte Ansprache der Zielgruppe. Auch Messen und Events sind oft nicht rentabel, da sie hohe Kosten für Personal und Standgebühren verursachen, eine begrenzte Reichweite haben und ihre Wirkung sich meist nur auf die Dauer der Veranstaltung und maximal zwei Wochen danach beschränkt.

Etwas besser steht es um Werbung auf Social Media, denn dort ist die Zielgruppe sehr genau ansteuerbar. Allerdings muss hier mit viel laufender Arbeit und Zeit gerechnet werden, was technisches Know-how erfordert. Zudem ist die Wirkung der Anzeigen auf etwa ein bis zwei Monate begrenzt, da sich die Inhalte schnell abnutzen. Eine noch effektivere Alternative stellt die eigene Website in Kombination mit Google-Suchmaschinenoptimierung dar. Diese Methode ermöglicht eine exakte Ansprache der Zielgruppe nach Bedarf und Region, bietet eine große Reichweite und hat eine jahrelange Wirkung. "Google Ads sind jedoch die beste Strategie", sagt Manuel Diwosch. Sie liefern ab dem ersten Tag sofort messbare Ergebnisse, sprechen gezielt kaufbereite Kunden in der Region an und sind flexibel in der Nutzung. Google Ads bieten zudem eine langanhaltende Wirkung und können jederzeit flexibel angepasst oder pausiert werden.

Fehler bei der Zielgruppendefinition: Warum präzise Einstellungen den Unterschied machen

"Es ist zwar ein großer Fortschritt, den richtigen Marketingkanal gewählt zu haben, doch wenn die Zielgruppe nicht genau definiert ist, wird der Erfolg schnell verpuffen", erklärt der Experte. Ein typischer Fehler ist eine zu allgemeine Zielgruppendefinition, wie etwa "Küchenstudio + Ortsname". Daher ist es wichtig, detailliertere Regionseinstellungen vorzunehmen, auch wenn der Ortsname bereits im Keyword enthalten ist. Ein Küchenstudio in Stuttgart kann beispielsweise gezielter Personen ansprechen, die hochpreisige Küchen planen, indem es spezifische Keywords wie "U-Form Küche" oder "Küche mit Kochinsel" verwendet, statt einer allgemeinen Beschreibung wie "Küchenstudio Stuttgart".

Sobald diese Fehler korrigiert sind, werden die Anzeigen ausschließlich an Personen in der Region und an diejenigen ausgeliefert, die bereit sind, mehr zu zahlen. Durch diese gezielten Einstellungen sinkt der Klickpreis für den Fachhändler auf etwa ein Fünftel des ursprünglichen Preises. Das bedeutet, dass der Fachhändler fünf- bis sechsmal so viele Seitenbesucher für denselben Betrag erhält, wobei diese Besucher echtes Interesse an hochwertigen Produkten zeigen. "Fehler im Marketing können Unternehmen teuer zu stehen kommen", fasst Manuel Diwosch zusammen. "Doch Unternehmen, die diese Aspekte richtig umsetzen, können die richtigen Kunden erreichen und grenzen sich von ihrer Konkurrenz ab."

