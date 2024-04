Webagentur klickbeben by Diwosch GmbH

Ines Diwosch: Wie sie mit W3Becca körpernahen Dienstleistern zu preiswerten Marketinglösungen verhilft

Eine veraltete Website, mündliche Empfehlungen und selbstgemachte Flyer - viele Masseure und körpernahe Dienstleister verlassen sich noch immer auf diese altbewährten Marketing-Methoden. Doch Ines Diwosch weiß, dass solche Ansätze oft nicht ausreichen, um kontinuierlich neue Kunden zu gewinnen. Als Gründerin von W3Becca, einer Agenturmarke der Diwosch GmbH, hat sie sich darauf spezialisiert, diesen Dienstleistern bei ihrer Vermarktung zu helfen. Ihr Ziel ist es, hochprofessionelle Marketingstrategien zur nachhaltigen Kundengewinnung zu entwickeln - und das zu erschwinglichen Preisen. Wie Ines Diwosch und ihr Team ihre Kunden genau dabei unterstützen, erfahren Sie hier.

Täglich setzen sich Masseure dafür ein, ihren Kunden Momente der Entspannung zu schenken oder ihre Verspannungen zu mildern. Doch allzu oft bleibt ihr eigenes Wohlergehen dabei auf der Strecke. Vielen Heil- und gewerblichen Masseuren gelingt es nicht, trotz ihrer Bemühungen und verschiedener Werbemaßnahmen wie Flyer, Empfehlungen und persönlicher Netzwerke ihre Umsätze zu steigern oder planbar zu skalieren. Problematisch wird es, wenn sie sich in dem Glauben verlieren, dass es normal sei, von unvorhersehbaren Empfehlungen abhängig zu sein und nur die üblichen Preise wie ihre Kollegen verlangen zu können. "Trotz ihrer täglichen Bemühungen, sei es durch neue Trendprodukte oder zusätzliche Ausbildungen, kämpfen viele Masseure darum, ihr Geschäft anzukurbeln", erklärt Ines Diwosch, Gründerin von W3Becca. "Dennoch bleibt der erhoffte Erfolg aus, während Zeit und Geld verloren gehen."

"Oft fehlt es Gesundheitsexperten an Marketingkenntnissen, was sie unsicher in ihren Vorgehensweisen macht - unser Ziel ist es, das zu fairen Preisen zu ändern", betont die Marketing-Expertin. W3Becca ist eine Agenturmarke der Diwosch GmbH, gegründet von Manuel Diwosch, die bereits mehr als 250 Firmen im Online-Marketing betreut hat. Bei W3Becca hat sich das Team von Marketingprofis auf die Vermarktung von körpernahen Dienstleistungen spezialisiert. Hierbei unterstützen sie insbesondere kleinere Dienstleister, indem sie hochprofessionelle Strategien zur nachhaltigen Kundengewinnung zu einem erschwinglichen Preis anbieten, die zuvor nur für größere Unternehmen zugänglich waren.

W3Becca: Ihre Strategien zur Kundengewinnung und Umsatzsteigerung

"In vielen Fällen lassen Masseure ihre Websites oder Flyer von Freunden gestalten, weil ihnen selbst das nötige Know-how fehlt. Das Ergebnis mag zwar akzeptabel aussehen, es wird jedoch keine neuen Kunden anziehen", erklärt Ines Diwosch. "Denn eines steht unweigerlich fest: Ohne Spezialisierung und gezieltes Online-Marketing werden keine zahlungskräftigen Kunden gewonnen. Die Lösung, die W3Becca bietet, ist klar: Eine lukrative Spezialisierung, ein professioneller Auftritt und zielgerichtete Werbemaßnahmen. Durch die regionale Anpassung der Spezialisierung können Kunden von W3Becca ihre eigenen Vorlieben und Stärken optimal nutzen. Dies verleiht dem Masseur einen Expertenstatus, der ihn von seinen Mitbewerbern abhebt. Somit ist eine Preiserhöhung möglich, die von Kunden, die genau diese spezialisierten Dienstleistungen benötigen, ohne Bedenken akzeptiert wird.

Mit den gezielten Marketing-Methoden von W3Becca lassen sich so Wunschkunden ansprechen und planbar Neukunden gewinnen. Zusammen mit ihrem Team sorgt Ines Diwosch dafür, dass vom Logo über die Webseite bis hin zu digitalen Werbemitteln ein professionelles Branding aufgebaut wird. Die Branding-Strategien von W3Becca sind dabei maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der jeweiligen Berufsgruppe zugeschnitten, wodurch unnötige Kosten vermieden werden. Bei Bedarf unterstützt das Team seine Kunden auch bei der Entwicklung vom Selbstständigen zum Unternehmer und beim Aufbau von Fachkompetenzen, um die Skalierbarkeit weiter zu verbessern. "Unser übergeordnetes Ziel ist es, jedem unserer Kunden einen gesteigerten Jahresumsatz von mindestens 100.000 Euro zu ermöglichen. Mit einer effektiven Marketingstrategie ist dies durchaus möglich", sagt Ines Diwosch.

Marketing für körpernahe Dienstleister: Die Mission hinter W3Becca

W3Becca entstand aus einer Vision von Ines Diwosch: "Unser Ziel war es, Selbstständigen und kleinen Unternehmen im Bereich körpernaher Dienstleistungen ähnlich herausragende Ergebnisse zu bieten wie mit unserer High-End-Schwestermarke klickbeben®, aber zu einem erschwinglichen Preis. Daher haben wir Prozesse entwickelt, die es ermöglichen, ein professionelles Erscheinungsbild zu wahren, ohne den enormen Arbeitsaufwand", erklärt die Unternehmerin.

Dass ihre Methoden funktionieren, beweisen zahlreichen Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden: Mit W3Becca positionieren sich Masseure bei der Google-Suche auf die erste Seite, bekommen regelmäßig neue Kundenanfragen und können sich während der Zusammenarbeit ganz auf das Team verlassen. "Die richtige Gesundheitsleistung zur richtigen Zeit ist enorm wichtig. Daher betrachten wir es als unsere Mission, allen Dienstleistern in körpernahen Berufen die Möglichkeit zu geben, kontinuierlich und planbar neue Kunden zu gewinnen", fasst Ines Diwosch zusammen.

Sie sind Heil- oder gewerblicher Masseur und wollen Ihr Online-Marketing auf die nächste Stufe heben und sich dabei von erfahrenen Experten begleiten lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Ines Diwosch von W3Becca und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

