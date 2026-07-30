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Lebenswerk verkaufen statt verramschen: Warum eine gute Vorbereitung Millionen wert sein kann

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Schwarzach (ots)

Für viele Unternehmer ist der Verkauf der eigenen Firma die wichtigste finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Trotzdem beginnen viele erst mit den Vorbereitungen, wenn bereits ein konkreter Käufer gefunden ist. Das Problem: Wer unter Zeitdruck verkauft, erzielt häufig einen deutlich geringeren Preis und verschenkt wertvolles Verhandlungspotenzial.

Käufer zahlen nicht nur für gute Umsätze, sondern für ein Unternehmen, das auch ohne den bisherigen Inhaber funktioniert. Dafür braucht es dokumentierte Prozesse, verlässliche Kennzahlen, stabile Kundenbeziehungen und eine Führungsebene, die Verantwortung übernimmt. Nachfolgend lesen Sie, warum eine frühzeitige Vorbereitung den Unternehmenswert erheblich steigern kann, welche Fehler Unternehmer vor einem Verkauf vermeiden sollten – und welche Maßnahmen sich für Käufer am stärksten auszahlen.

Konsolidierung vor Kontakt mit Käufern

Ein Unternehmensverkauf sollte nicht erst dann vorbereitet werden, wenn bereits ein Käufer am Tisch sitzt. Ohne Vorarbeit bleibt das Unternehmen häufig in einem Zustand, der seinen tatsächlichen Wert nicht widerspiegelt: Kennzahlen sind nicht optimiert, unternehmerinduzierte Kosten bestehen seit Jahren fort, gewachsene Strukturen wurden nie konsequent überprüft. Genau deshalb ist die Konsolidierung der erste entscheidende Schritt.

Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten gehören dabei ebenso auf den Prüfstand wie die internen Abläufe. Entscheidend ist die Frage, welche Bereiche tragfähig, wirtschaftlich sinnvoll und für einen Käufer nachvollziehbar sind. Denn häufig existieren über Jahre gewachsene Verbindungen, die aus Loyalität erhalten wurden, wirtschaftlich aber kaum noch sinnvoll sind. Eine frühzeitige Bereinigung schafft die Grundlage für bessere Ergebnisse – und stärkt zugleich die Verhandlungsposition im späteren Verkaufsprozess.

Wissen sichern, Abhängigkeiten reduzieren

Ein hoher Unternehmenswert setzt dabei voraus, dass der Betrieb nicht vollständig am Inhaber hängt. Zentrales Fachwissen, das ausschließlich im Kopf des Unternehmers steckt, ist für Käufer ein erhebliches Risiko: Zieht sich der Inhaber nach dem Verkauf zurück, verliert das Unternehmen an Stabilität – und damit an Wert. Deshalb ist Wissenskonservierung ein zentraler Hebel beim Unternehmenskauf.

Prozesse sollten so dokumentiert werden, dass sie replizierbar und für Dritte verständlich sind, etwa in schriftlicher Form, als Video oder in anderer nachvollziehbarer Weise. Ebenso wichtig ist der Aufbau einer zweiten Führungsebene. Ein Unternehmen wird für Käufer deutlich attraktiver, wenn Verantwortung bereits im Betrieb verteilt ist und die operative Steuerung nicht allein an einer Person hängt. Kurz gesagt: Wer sein Unternehmen unabhängig von sich selbst macht, verbessert die Ausgangslage in jeder Verhandlung.

Kunden und Mitarbeiter strategisch prüfen

Zur Vorbereitung auf einen Verkauf gehört ferner eine nüchterne Bewertung der bestehenden Kunden- und Mitarbeiterstruktur. Nicht jeder umsatzstarke Kunde ist automatisch wertvoll. Wenn gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Kosten entstehen oder unverhältnismäßig viele Kapazitäten gebunden werden, lohnt sich eine Konsolidierung. Der Gedanke dahinter ist kein Kahlschlag, sondern eine Konzentration auf tragfähige Beziehungen und rentable Leistungen.

Ähnlich wichtig ist der Blick auf das Team. Für Käufer zählt nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter, sondern deren Leistungsfähigkeit und die Altersstruktur. Ein Unternehmen wirkt weniger attraktiv, wenn Leistungsprobleme über Jahre hingenommen wurden oder große Teile der Belegschaft kurz vor dem Ruhestand stehen. Ein leistungsfähiges, vom Alter her ausgewogen aufgestelltes Team signalisiert dagegen Stabilität und erhöht die Attraktivität des Betriebs für potenzielle Käufer spürbar.

Lieferanten, Kosten und Verpflichtungen bereinigen

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Überprüfung der Lieferanten und aller kostenrelevanten Strukturen. Ein Lieferantenaudit zeigt hierbei, ob Konditionen noch marktgerecht sind oder ob bessere Preise bei gleicher Qualität erreichbar wären. Viele Betriebe arbeiten jahrelang mit unveränderten Großhandelspreisen, obwohl Neuverhandlungen oder alternative Anbieter die Wirtschaftlichkeit verbessern könnten.

Gleichzeitig sollten unternehmerinduzierte Kosten konsequent identifiziert und eliminiert werden – etwa Anstellungen von Familienangehörigen ohne betriebliche Relevanz für einen Käufer oder überhöhte Fahrzeug- und Privatausgaben, die über das Unternehmen laufen. Zusätzlich müssen bestehende Verpflichtungen frühzeitig geprüft werden: Betriebsrenten, entsprechende Vereinbarungen oder Versorgungswerke können den Verkauf erschweren, den Kaufpreis mindern oder Interessenten ganz abschrecken.

All diese Punkte sollten unbedingt im Vorfeld eines Unternehmensverkaufs geprüft und bereinigt werden – und nicht erst dann, wenn bereits ein Käufer am Tisch sitzt. Denn je früher man sich kümmert, desto überzeugender präsentiert sich das Unternehmen im Verkaufsprozess.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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