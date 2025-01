Otter Consult GmbH

Betriebsübernahmen im Babyboomer-Zeitalter – Michael Polit verrät, wie Sie ein profitables Unternehmen übernehmen und optimieren

Schwarzach (ots)

Nach erfolgreichen Jahren der Unternehmensführung stehen immer mehr Geschäftsführer der Babyboomer-Generation vor der Aufgabe, ihren Betrieb in fähige Hände weiterzugeben. Für jüngere Unternehmer bietet sich dadurch die einmalige Gelegenheit, ein bereits etabliertes Unternehmen zu übernehmen. Michael Polit und Fabian Zamzau bieten in dieser kritischen Phase fundierte Beratung und unterstützen ihre Kunden mit der Otter Consult GmbH bei einer gewinnbringenden Umsetzung. Wie man ein profitables Unternehmen übernehmen und optimieren kann, erfahren Sie hier.

Der Generationenwechsel in der Wirtschaft zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Etwa ein Drittel der Unternehmer in Deutschland ist heute über 55 beziehungsweise 60 Jahre alt – eine Altersgruppe, die zunehmend an den Ruhestand denkt. Diese sogenannten Babyboomer beeinflussen nicht nur den Arbeitsmarkt und die Rentenkassen – vielmehr prägen sie die gesamte Unternehmenslandschaft in Deutschland. „Innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wird voraussichtlich rund ein Drittel der Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger benötigen“, betont Michael Polit, der gemeinsam mit Fabian Zamzau die Otter Consult GmbH gegründet hat. „Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland etwa dreieinhalb Millionen Unternehmen gibt, ist das eine beträchtliche Zahl.“

„Für Gesellschaft und Volkswirtschaft stellt dieser Umstand eine erhebliche Herausforderung dar, denn ohne Nachfolger können diese Unternehmen nicht bestehen bleiben“, fährt der Experte fort. „In der Folge suchen viele Geschäftsführer der Babyboomer-Generation heute nach neuen Inhabern, die bereit sind, die Zukunft ihres Unternehmens zu gestalten – ein idealer Startpunkt für jüngere Unternehmer, die nicht bei null beginnen möchten.“ Die Otter Consult GmbH unterstützt Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger zu finden und ihr Unternehmen gewinnbringend zu verkaufen. Michael Polit und Fabian Zamzau begleiten ihre Kunden dabei nicht nur durch den gesamten Übergabeprozess, sondern unterstützen sie auch bei organisatorischen Angelegenheiten und wichtigen Entscheidungen. Dabei arbeiten sie eng mit Anwälten und Steuerberatern zusammen, um eine umfassende Betreuung zu gewährleisten.

So gelingt die Betriebsübernahme

„Für jüngere Unternehmer, etwa zwischen Mitte 20 und Ende 40, hat die Übernahme eines Unternehmens gegenüber der Gründung viele Vorteile“, sagt Michael Polit. „Sie starten nicht bei null, sondern profitieren sofort von einem erfahrenen Team, vorhandenen Umsätzen und einem bestehenden Kundenstamm.“ In Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein entscheidender Vorteil, denn die Übernahme eines kompletten Teams erleichtert den Einstieg erheblich. Dadurch, dass das Geschäft bereits etabliert ist, erzielen neue Inhaber sofort Gewinne – und können ihren Weg zum unternehmerischen Erfolg dadurch deutlich abkürzen.

Die Vorgehensweise bei einer Unternehmensübernahme beginnt mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Anschließend gilt es, eine passende Firma zu finden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa die Suche über Online-Plattformen. Noch erfolgversprechender sind allerdings sogenannte Off-Market-Deals, bei denen persönliche Kontakte und gezieltes Netzwerken eine wichtige Rolle spielen. Wer frühzeitig von Unternehmern in der Region erfährt, die nach einem Nachfolger suchen oder ihr Unternehmen übergeben möchten, kann solche Chancen gezielt nutzen.

Flexible Finanzierungsmodelle für den Unternehmenskauf

Nachdem ein geeignetes Unternehmen gefunden wurde, besteht der nächste Schritt darin, mit dem Unternehmer ins Gespräch zu kommen und eine Lösung für den Kauf zu finden. Im Gegensatz zum klassischen Immobilienkauf ist beim Unternehmenskauf der gesamte Kaufpreis meist nicht sofort fällig. Stattdessen wird insbesondere bei kleineren Unternehmen häufig eine gestaffelte Zahlung vereinbart oder auf alternative Finanzierungsmodelle zurückgegriffen. Ein solches Modell ist das Vendor Financing, bei dem der Verkäufer dem Käufer ein Darlehen gewährt. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Earn-Out-Modelle, bei denen ein Teil des Kaufpreises über mehrere Jahre aus den laufenden Gewinnen des Unternehmens gezahlt wird. Auch Förderdarlehen, etwa von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), können eine attraktive Option sein. In solchen Fällen reicht häufig ein Eigenkapitalanteil von zehn bis 15 Prozent aus, während der Rest zu günstigen Konditionen finanziert werden kann.

Optimierungspotenziale in älteren Unternehmen

Trotz aller Vorteile sollten sich jüngere Unternehmer, die über die Übernahme und Optimierung eines bestehenden Unternehmens nachdenken, auch darüber im Klaren sein, dass viele Unternehmen, die von Babyboomern geführt werden, technisch nicht auf dem neuesten Stand sind. In vielen Fällen wird nach wie vor eine erhebliche Menge an Papierarbeit erledigt. Hinzu kommt, dass es oft kaum dokumentiertes Wissen gibt, das die Unternehmenskontinuität sichert. Auch Marketingstrategien wie Online-Marketing oder Content-Marketing, die heute als essenziell für den Unternehmenserfolg gelten, fehlen oft völlig.

Als neuer Inhaber kann man hier mit relativ einfachen Mitteln große Verbesserungen erzielen. Durch die Einführung moderner Technologien und effizienter Prozesse lässt sich ein Unternehmen langfristig stärken und zukunftsfähig machen. „Diese Veränderungen schaffen nicht nur unmittelbare Verbesserungen, sondern legen auch den Grundstein für nachhaltiges Wachstum“, sagt Michael Polit abschließend. „So kann das Unternehmen auf ein neues Level gehoben werden, das den Anforderungen der modernen Wirtschaft gerecht wird.“

