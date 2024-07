FM Growth GmbH

Maximilian Karpf: Wie Sie mit der richtigen Tone-of-Voice mehr Leads generieren

Trotz moderner Technologien, umfassender Analyse-Möglichkeiten und größter Anstrengungen bleibt die Lead-Generierung für kleine und mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung - dabei könnten sie ihren Erfolg bereits mit kleinen Anpassungen deutlich erhöhen: mit dem richtigen Tone-of-Voice. Was aber hat es damit auf sich und wie erzielt man dabei zuverlässig den maximalen Effekt?

Die Digitalisierung hat den Vertrieb tiefgreifend verändert und ihm neue Möglichkeiten eröffnet, doch gerade kleine und mittelständische Unternehmen stehen weiterhin vor großen Schwierigkeiten in der Lead-Generierung. So sind sie zwar einerseits stets darum bemüht, ihre Vertriebsstrategien zu optimieren und mehr hochwertige Leads zu gewinnen. Andererseits fehlen ihnen oft die nötigen Ressourcen und das Know-how, um potenzielle Kunden effektiv zu erreichen und sie von sich zu überzeugen. "Wenn sie ihre Lead-Generierung nicht erheblich verbessern, riskieren viele Unternehmen, wertvolle Geschäftsmöglichkeiten zu verpassen und hinter der Konkurrenz zurückzubleiben", mahnt Maximilian Karpf von FM Sales. "Dies könnte nicht nur den Verlust potenzieller Leads bedeuten, sondern auch das mittel- und langfristige Wachstum des Unternehmens gefährden."

"Die gute Nachricht ist: Grundsätzlich ist es nicht notwendig, gesamte Vertriebs- oder Marketingprozesse neu aufzustellen", fügt er hinzu. "Vielmehr reicht es meist völlig aus, seinen Tone-of-Voice mithilfe von gezielten Tipps und Tricks zu verbessern." Demnach ließe sich der Verkaufserfolg mit der richtigen Tonlage und Form der Kommunikation während eines Verkaufsgesprächs zuverlässig und schnell erhöhen. Maximilian Karpf verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Start-ups sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. So hat er bereits zahlreichen Unternehmen geholfen, ihre Herausforderungen durch gezielte Marketing-, Vertriebs- und Personalprozesse zu meistern. Welche Rolle die verschiedenen Techniken und Tonlagen während eines Verkaufsgesprächs dabei gespielt haben und wie man sie ohne größeren Aufwand meistert, verrät er hier.

Einfache Tipps und Tricks, um den eigenen Tone-of-Voice zu verbessern

"Der Schlüssel zur Entwicklung des richtigen Tone-of-Voice liegt in größtmöglicher Originalität und maximaler Anpassungsfähigkeit", erklärt Maximilian Karpf. Um den passenden Tonfall während eines Verkaufsgesprächs zu finden, sollten Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zunächst genau verstehen und darauf eingehen - allerdings ohne aufdringlich zu wirken. Zudem schafft eine authentische Ausdrucksweise, welche die Werte des Unternehmens widerspiegelt, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Dabei kann das Experimentieren mit verschiedenen Tonlagen, Betonungen und Pausen helfen, die Botschaft klar und wirkungsvoll zu vermitteln. Regelmäßiges Training und Feedback sind damit entscheidend, um den Tone-of-Voice stetig zu verbessern und optimal einzusetzen.

Zudem sollte die Tonalität immer flexibel an die jeweilige Gesprächssituation angepasst werden, um das maximale Potenzial aus jedem Kontakt herauszuholen. Wichtig dabei: All das muss geschehen, ohne zu künstlich oder aufgesetzt zu wirken - größtmögliche Authentizität ist entscheidend. "Letztendlich bestimmen die Stimme und der Tonfall über Erfolg oder Misserfolg in der Akquise. Durch die richtige Tonalität können Unternehmen somit das Interesse potenzieller Kunden wecken und sie für ihre Marke gewinnen", erläutert Maximilian Karpf hierzu.

Fazit: Der richtige Tone-of-Voice als entscheidendes Erfolgskriterium

Ein kraftvoller und authentischer Tone-of-Voice vermittelt nicht nur Kompetenz, sondern auch Überzeugungskraft und Vertrauen. Er reflektiert die Werte und den Charakter des Unternehmens, wodurch sich Kunden verstanden und wertgeschätzt fühlen. Besonders im Bereich der Kaltakquise kann die passende Tonalität den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Abschluss und einem verlorenen Lead ausmachen. Gleichzeitig ermöglicht sie es, Beziehungen aufzubauen und langfristige Bindungen zu schaffen. "Damit ist eine überzeugende und gezielt eingesetzte Stimme eines der besten und wirkungsvollsten Werkzeuge, um Leads zu generieren und den Unternehmenserfolg zu sichern", fasst Maximilian Karpf zusammen.

