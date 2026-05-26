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StarGames bleibt Partner der Professional Darts Corporation

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Wien (ots)

Der deutsche Gaming-Anbieter ist offizieller Co-Sponsor der Machineseeker European Championship 2026.

Ein Match made in Heaven – StarGames, Darts und Dortmund – wird bei der PDC-Darts-EM 2026 in der Westfalenhalle fortgesetzt. Die zur Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek sichert sich für das komplette Turnier (22. bis 25. Oktober) aufmerksamkeitsstarke Branding-Rechte wie eine Logoplatzierung auf dem Wurfärmel aller teilnehmenden Spieler. Zusätzlich ist die StarGames-Brand prominent auf der Mainstage-Rückwand platziert und wird pro Session viermal auf den Screens eingeblendet.

Weitere Highlights der Partnerschaft sind eine exklusive und prominente Logopräsenz im Bereich des Bühnengrabens sowie der „Fan-Walk-on presented by StarGames“, der vor jeder Session stattfindet. Auch auf den Social-Media-Kanälen von PDC Europe wird StarGames im Rahmen der EM präsent sein.

Ticket-Gewinnspiele, Erlebnisse und Max Hopp vor Ort

Für Fans bietet StarGames auch in diesem Jahr einzigartige Aktionen: Es stehen sowohl VIP- als auch reguläre Karten sowie vier signierte Tour-Jerseys für Gewinnspiele zur Verfügung. Weitere Details dazu werden demnächst über die StarGames-Kanäle bekannt gegeben. Außerdem: Der von StarGames gesponserte Dartprofi Max Hopp wird wie schon voriges Jahr vor Ort sein und das Event begleiten.

Offizielle Statements

László Pados, Brand Manager von StarGames: „Nach einer unvergesslichen European Championship 2025 und Gian van Veens bemerkenswertem Sieg fiel uns die Entscheidung, unser Sponsoring mit der PDC zu verlängern, leicht. Unsere langjährigen Verbindungen zu Max Hopp und Borussia Dortmund machen Dortmund zum perfekten Ort für unser weiteres Engagement im Darts. Wir danken der PDC für die erfolgreiche Partnerschaft und freuen uns auf ein weiteres herausragendes Wochenende im Jahr 2026.“

Adam Perfect, Head of Commercial bei der PDC: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit StarGames nach einem erfolgreichen ersten Jahr bei der Europameisterschaft 2025 zu verlängern! Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, das Erlebnis für die Fans vor Ort in Dortmund aufzuwerten – und 2026 wollen wir gemeinsam mit dem StarGames-Team daran anknüpfen und es auf das nächste Level bringen.“

Über StarGames:

StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem NOVOLINE™-Portfolio wie Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady's Charm™ deluxe oder Sizzling Hot™ deluxe können Spieler:innen auf der StarGames-Website auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

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