Bessere Welt Info

Überparteilicher Online-Ratgeber für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026

Wien (ots)

Bessere Welt Info bietet Wählern viel mehr Informationen als der Wahl-O-Mat

Am 6. September sind Landtagswahlen und viele Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?

Bessere Welt Info bietet einen unabhängigen Ratgeber für unentschlossene Wähler. Dieses nützliche Online-Tool liefert den Bürgern eine umfassende, neutrale Orientierungshilfe.

Egal, ob Du Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl-Tools, Wahl-Themen, Kandidaten-Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl sucht:

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