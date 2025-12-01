Bessere Welt Info

Plattform und Ratgeber zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht am 5. Dezember

Ein weiterer Medieninhalt

Salzburg (ots)

Eine Orientierungshilfe für Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte

Worum geht es?

Am 5. Dezember stimmt der Deutsche Bundestag über das neue Wehrdienstgesetz mit verpflichtender Musterung ab. Dagegen regt sich starker Widerstand unter den betroffenen Jugendlichen ab Jahrgang 2008. Deshalb sind diese Woche bundesweit vielfältige Aktionen und ein Schulstreik geplant.

Bessere Welt Info hat aus diesem Anlass einen umfangreichen Ratgeber für den Aktionstag gegen die drohende Wehrpflicht am 5. Dezember entwickelt:

-> https://betterl.ink/schulstreik

Wir bieten eine unabhängige, täglich aktualisierte Plattform für den Schulstreik und Schülerproteste gegen die Wehrpflicht – mit vielen Berichten und Hintergrundinformationen auch zum Wehrdienst und der Kritik daran.

Was ist Bessere Welt Info?

Bessere Welt Info ist eine zentrale, gemeinnützige und kollaborative Plattform sowie Informationsquelle für die Zivilgesellschaft.

Eine Online-Enzyklopädie für eine bessere Welt mit hilfreichen Texten und sorgfältig ausgewählten Links zu Frieden, Umwelt, Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit sowie Politik und Bildung.

Weitere Infos unter „Über uns“ auf der Startseite -> https://besserewelt.info

Original-Content von: Bessere Welt Info, übermittelt durch news aktuell