PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bessere Welt Info mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bessere Welt Info

Plattform und Ratgeber zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht am 5. Dezember

  • Ein weiterer Medieninhalt

Salzburg (ots)

Eine Orientierungshilfe für Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte

Worum geht es?

Am 5. Dezember stimmt der Deutsche Bundestag über das neue Wehrdienstgesetz mit verpflichtender Musterung ab. Dagegen regt sich starker Widerstand unter den betroffenen Jugendlichen ab Jahrgang 2008. Deshalb sind diese Woche bundesweit vielfältige Aktionen und ein Schulstreik geplant.

Bessere Welt Info hat aus diesem Anlass einen umfangreichen Ratgeber für den Aktionstag gegen die drohende Wehrpflicht am 5. Dezember entwickelt:

-> https://betterl.ink/schulstreik

Wir bieten eine unabhängige, täglich aktualisierte Plattform für den Schulstreik und Schülerproteste gegen die Wehrpflicht – mit vielen Berichten und Hintergrundinformationen auch zum Wehrdienst und der Kritik daran.

Was ist Bessere Welt Info?

Bessere Welt Info ist eine zentrale, gemeinnützige und kollaborative Plattform sowie Informationsquelle für die Zivilgesellschaft.

Eine Online-Enzyklopädie für eine bessere Welt mit hilfreichen Texten und sorgfältig ausgewählten Links zu Frieden, Umwelt, Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit sowie Politik und Bildung.

Weitere Infos unter „Über uns“ auf der Startseite -> https://besserewelt.info

Pressekontakt:

Bessere Welt Info
Dr. Norbert Stute
E-Mail: Norbert@besserewelt.info
Website: https://besserewelt.info

Original-Content von: Bessere Welt Info, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bessere Welt Info mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bessere Welt Info
Weitere Storys: Bessere Welt Info
Alle Storys Alle
  • 02.01.2025 – 09:30

    Überparteilicher Online Ratgeber zur Bundestagswahl 2025

    Salzburg (ots) - Bessere Welt Info bietet Wählern mehr Informationen als der Wahl-O-Mat! Am 23. Februar stehen die Bundestagwahlen an. - Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten? Bessere Welt Info bietet eine unabhängige Online-Ressource für unentschlossene Wähler mit vielen aktiv recherchierten, hilfreichen Links zur Bundespolitik und der ...

    mehr
  • 24.07.2024 – 08:00

    Überparteilicher Online Ratgeber zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg 2024

    Salzburg (ots) - Bessere Welt Info bietet Wählern mehr Infos als der Wahl-O-Mat! Am 1. September 2024 wird der Landtag in Sachsen und Thüringen neu gewählt und am 22. September der Landtag in Brandenburg. - Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten? Bessere Welt Info bietet eine unabhängige ...

    mehr
  • 23.05.2024 – 09:46

    Überparteilicher Online Ratgeber zur Europawahl in Deutschland und Österreich 2024

    Salzburg (ots) - Bessere Welt Info bietet Wählern mehr Infos zur EU-Wahl als der Wahl-O-Mat oder WahlSwiper! Am 9. Juni 2024 wird das Europaparlament in Deutschland und in Österreich neu gewählt und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten? Bessere Welt Info bietet eine unabhängige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren