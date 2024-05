Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Neuer wissenschaftlicher Beirat des Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) berufen

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Am 24. Mai 2024 wurden für den neuen wissenschaftlichen Beirat des ZMSBw 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ein Admiral außer Dienst berufen. Die Berufungsurkunden überreichte Generalleutnant Kai Rohrschneider, Abteilungsleiter Einsatzbereitschaft und Unterstützung Streitkräfte im BMVg.

Das ZMSBw wird von einem wissenschaftlichen Beirat in Fragen der Ressortforschung und des Museumswesens der Bundeswehr beraten und unterstützt. Neben einem Admiral außer Dienst (a.D.) gehören dem aktuellen Beirat sieben Historikerinnen und Historiker, vier Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sowie vier Museumswissenschaftlerinnen und Museumswissenschaftler an. Die Berufung erfolgt für vier Jahre. Dem jetzt sechzehnköpfigen Gremium gehören an:

Konteradmiral a.D. Jean Martens

Prof. Dr. Eckart Conze, Philipps-Universität Marburg

Prof. Dr. Friedrich Kießling, Universität Bonn

Prof. Dr. Monika Fenn

Prof. Dr. Sönke Neitzel, Universität Potsdam

Prof. Dr. Kerstin von Lingen, Universität Wien

Prof. Dr. Johannes Hürter, IFZ München und Universität Mainz

Prof. Dr. Tanja Bührer, Paris Lodron Universität Salzburg

Dr. Tibor Szvircsev Tresch, Militärakademie an der ETH Zürich

Prof. Dr. Anna Geis, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

PD Dr. Ines-Jacqueline Werkner, Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) Heidelberg und Goethe-Universität Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Aurel Croissant, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Gregor Isenbort, DASA Arbeitswelt Ausstellung

Ulrike Kretzschmar, Deutsches Historisches Museum

Prof. Dr. Harald Biermann, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

Denise Tonella, Schweizerisches Nationalmuseum

Die neuen Mitglieder des Beirats: Historiker

Konteradmiral a.D. Jean Martens war zuletzt Stellvertreter des Abteilungsleiters Führung Streitkräfte im BMVg. Professor Eckart Conze lehrt Neueste Geschichte in Marburg und gehörte dem Beirat bereits bis 2023 als Mitglied an, wie auch der Bonner Universitätslehrer Prof. Friedrich Kießling. Auch Professorin Monika Fenn wurde ebenfalls erneut berufen. Prof. von Lingen von der Universität Wien ist bereits seit 2018 Mitglied des Beirats. Neu im Gremium sind Professor Sönke Neitzel, der Inhaber des einzigen Lehrstuhls zur Militärgeschichte in Deutschland an der Universität Potsdam, Professor Johannes Hürter vom IFZ München und der Universität Mainz sowie Professorin Tanja Bührer von der Universität Salzburg.

Mitglieder des Beirats: Sozial- und Museumswissenschaftler

Dr. Tibor Tresch ist Leiter Militärsoziologie der Militärakademie an der ETH Zürich und bereits seit 2016 im Beirat. Von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg wurde Professorin Anna Geis berufen. Neu im Beirat ist zudem die Privatdozentin Ines-Jacqueline Werkner von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg und der Goethe-Universität Frankfurt a.M. sowie Professor Aurel Croissant von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Herr Gregor Isenbort bringt seine Expertise als Leiter der DASA Arbeitswelt Ausstellung erneut in den wissenschaftlichen Beirat ein. Vom Deutschen Historischen Museum konnte Frau Ulrike Kretzschmar erneut für die Mitarbeit im Gremium gewonnen werden. Neu im Beirat sind dagegen der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Harald Biermann, und die Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums, Frau Denise Tonella.

Aufgaben des wissenschaftlichen Beirats

Der wissenschaftliche Beirat berät das BMVg fachlich in allen Angelegenheiten des ZMSBw durch Stellungnahmen und Vorschläge, z.B. bei der Festlegung von militärgeschichtlichen und sozialwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten sowie der Konzeption für das Museumswesen der Bundeswehr. Außerdem unterstützt er das ZMSBw in Bezug auf die Konzeption und Planung der Arbeit im fachlichen Aufgabenbereich. Dazu ist er über alle geplanten und laufenden Vorhaben regelmäßig zu unterrichten. Ebenso berät der Beirat das ZMSBw hinsichtlich der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Dabei hat er das Recht, alle zur Veröffentlichung bestimmten Arbeiten einzusehen und Stellung zu nehmen. Auch die Beratung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr als der zentralen Einrichtung für die Sammlung, Bewahrung, wissenschaftliche Erschließung und Präsentation von Sachzeugen der deutschen Militär- und Kriegsgeschichte ist Teil der Aufgaben des wissenschaftlichen Beirats. Er berät das ZMSBw bei dessen museumsfachlichen Aufgaben und wird dazu frühzeitig über neue (Sonder-)Ausstellungen unterrichtet.

Original-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell