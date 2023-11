VAN DEN BOOM Coaching GmbH

Daniel van den Boom: Schlank durch die Weihnachtszeit mit diesen 5 Tipps

Bochum (ots)

Viele Menschen sehnen sich danach, endlich ihre Wunschfigur zu erreichen - doch in der Weihnachtszeit diesem Wunsch nachzukommen, ist umso schwerer, oder? Nein, sagt Daniel van den Boom, er ist der Gründer von VAN DEN BOOM Coaching und hilft seinen Klienten dabei, dauerhaft den Bauch zu verlieren und fit zu werden. Ziel seines Konzepts ist dabei nicht die einfache Reduzierung des Körpergewichts. Das persönliche Coaching führt dazu, dass sich seine Klienten endlich rundum wohl in ihrem Körper fühlen. Warum dieses Ergebnis nicht mit Diäten und aufwendigen Trainingseinheiten erreicht werden kann und wie es gelingt, auch in der Weihnachtszeit nicht an Gewicht zuzunehmen, erfahren Sie hier.

Kaum steht die Weihnachtszeit vor der Tür, laden viele Süßigkeiten und herzhafte Snacks zum unkontrollierten Schlemmen ein. Doch viele Menschen sorgen sich vor einer allzu großen Gewichtszunahme über die Feiertage und scheuen den Gang zur Waage. Es ist ein altbekanntes Ritual, nach den Feiertagen den Vorsatz zu fassen, sofort im neuen Jahr mit einer Diät zu beginnen. Doch nicht immer ist die Disziplin so ausgeprägt wie der Wunsch nach weniger Pfunden. Für etliche Menschen bedeutet dies: Das Gewicht kehrt schnell zurück und die nächste Diät wird sich als noch schwieriger erweisen. "Die meisten, die sich an uns wenden, haben im Vorfeld schon viele Diäten und andere Versuche unternommen, aber konnten nie dauerhaft dranbleiben. Das Gewicht ging zwar zunächst etwas runter, doch spätestens wenn der Stress mehr wurde oder besondere Anlässe dazwischen kamen, sind sie wieder in alte Gewohnheiten gerutscht", erklärt Daniel van den Boom, Gründer von VAN DEN BOOM Coaching.

"Das eigentliche Ziel besteht darin, nicht mehr abnehmen zu müssen", erklärt der Ernährungsexperte weiter. "Um das Thema Abnehmen grundsätzlich abzuhaken, ist es wichtig, eine andere Einstellung zur eigenen Ernährung und dem daraus resultierenden Körpergefühl zu entwickeln." Weihnachten ist eine schöne Zeit, die auch dementsprechend genossen werden sollte. Daniel van den Boom weiß, wovon er spricht, denn der studierte Sportwissenschaftler hat selbst durch eine Sportverletzung erfahren, wie der plötzliche Bewegungsmangel zu einer starken Gewichtszunahme führte. Um wieder zu einem gesunden Lebensstil zurückzukehren, erarbeitete der Abnehmcoach einen Ansatz, der bewusst ohne radikale Einschränkungen auskommt. Dieser erfordert in erster Linie ein ehrliches Commitment und vor allem eine langfristige Perspektive. Wie das Weihnachtsfest völlig ohne schlechtes Gewissen genossen werden kann, hat Daniel van den Boom im Folgenden zusammengefasst.

Tipp 1: Hungergefühl vermeiden

Wer an Weihnachten dazu neigt, viel Zucker oder fettiges Essen zu konsumieren, kann trotzdem bereits kurz nach den Mahlzeiten wieder ein Hungergefühl verspüren. Schließlich wurden dem Körper zwar viele Kalorien zugeführt, jedoch fehlt es an der grundlegenden Versorgung mit den notwendigen Nährstoffen. Die Folge kann dann sogar ein verstärktes Hungergefühl sein. Um das zu vermeiden, ist es essenziell, auf ausgewogene Gerichte zu achten, die neben dem Genuss auch die wichtigen Nährstoffe mitbringen.

Tipp 2: Keine Kalorien sparen

Es sollte vermieden werden, tagsüber absichtlich weniger zu essen, um abends bei einem gemütlichen Raclette oder Gänsebraten mehr essen zu können. Dies führt letztlich jedoch dazu, dass abends weit mehr Kalorien aufgenommen werden, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Der Grund liegt ganz einfach darin, dass der Körper während des Tages nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wurde. Wer stattdessen auf ein ausreichendes Mittagessen achtet, braucht abends nicht über die Stränge zu schlagen.

Tipp 3: Ausgeglichene Eiweißzufuhr berücksichtigen

Speziell in der Weihnachtszeit ist es außerdem ratsam, auf eine regelmäßige Zufuhr von Eiweiß zu achten. Selbst wenn nachmittags Weihnachtsgebäck gereicht und abends ein Raclette serviert wurde, sollte die Eiweiß-Bilanz stimmen, um ein wohltuendes und langanhaltendes Sättigungsgefühl zu erzielen. Süßigkeiten allein können dies nicht bewerkstelligen.

Tipp 4: Häufige Zwischenmahlzeiten vermeiden

Snacks sind sinnvoll, um ohne Hungergefühl durch den Tag zu kommen. Doch ist es nicht zu empfehlen, jederzeit einen Snack griffbereit zu haben. Kekse und anderes Gebäck dürfen natürlich konsumiert werden. Nur sollte dies bewusst erfolgen und nicht zwischen Tür und Angel. Um den Überblick über den Genuss zu behalten, kann dieser an ein bestimmtes Ritual geknüpft werden - beispielsweise an das Lesen eines Buches oder das Schauen eines Films.

Tipp 5: Bewegung einplanen

Viele glauben, dass sie viel Sport machen müssen, um abzunehmen. Das ist allerdings falsch, da es grundsätzlich gar keinen Sport braucht, um das hartnäckige Bauchfett zu verlieren. Bewegung sollte also nicht zum Abnehmen dienen. In der Weihnachtszeit kann Bewegung aber sehr gut in den Tagesablauf integriert werden, um die zusätzliche Energie, die aufgenommen wurde, abzubauen. Wenn die Einheiten gut geplant sind, helfen sie, um mit möglichst wenig Zeitaufwand Muskeln aufzubauen und das Gewebe zu straffen. Kurze, aber wirksame Bewegungseinheiten lassen sich auch in den eigenen vier Wänden absolvieren. Dafür ist der Gang ins Fitnessstudio überhaupt nicht notwendig.

Original-Content von: VAN DEN BOOM Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell