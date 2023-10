ZDF

"Blauer Panther – TV & Streaming Award": großer Erfolg für das ZDF

Dunja Hayali erhält den Ehrenpreis für einen klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung

Beim "Blauer Panther – TV & Streaming Award" (ehemals Bayerischer Fernsehpreis), der am Mittwochabend, 25. Oktober 2023, im Rahmen der Medientage in München vergeben wurde, gingen sechs von insgesamt vierzehn Auszeichnungen an die ZDF-Familie: Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhielt die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, ausgezeichnet wurden außerdem die "Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen", "I don't work here", "Safe", "Gestern waren wir noch Kinder" und "FETT UND FETT".

Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali erhielt den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder würdigte damit ihre prägenden Leistungen im deutschen Fernsehen. Dunja Hayali stehe für einen klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung von Minderheiten. Mit Fakten, Klugheit und Humor setze sie sich für Toleranz, Integration und eine demokratische Diskussionskultur ein. Gegner eines weltoffenen Deutschlands stelle Dunja Hayali immer wieder mutig zur Rede. So sei sie Vorbild für viele Menschen und wirke weit über die Grenzen des Fernsehens hinaus in unsere Gesellschaft. Dunja Hayali zeige damit "ein journalistisches und gesellschaftliches Engagement, das wir in Zeiten von Fake News, Demokratiefeindlichkeit und Krisen mehr denn je brauchen." Dabei verfüge die ZDF-Moderatorin und Journalistin über eine beeindruckende journalistische Spannweite, vom "Morgenmagazin" über "das aktuelle sportstudio" bis zum "heute journal". Mit großer Professionalität vermittele Dunja Hayali auch komplexe Sachverhalte verständlich, ohne oberflächlich zu werden. Dabei zeige sie stets Empathie für die Menschen, um die es in ihren Berichten und Reportagen gehe.

In der Kategorie "Information/Journalismus" wurden Lisa-Marie Schnell, Tabea Mirbach, Volker Wasmuth und Patrick Zellhofer für ihre Leistungen (Buch und Regie) der ZDFinfo-Doku-Reihe "Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen" ausgezeichnet. Die vierteilige Reihe beschäftigt sich mit dem "Fall Lüdge", der sich in das öffentliche Bewusstsein gebrannt hat: Es geht um sexuelle Verbrechen an mindestens 32 Kindern auf einem Campingplatz. Die Doku fragt, inwieweit die Gesellschaft ihren Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Missbrauch jahrzehntelang möglich war. Die Reihe wurde im Auftrag von ZDFinfo von Spiegel TV produziert. Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Christian Liffers.

Den Blauen Panther als bester Schauspieler in der Kategorie "Fiktion" erhielt Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der ZDFneoriginal-Serie "I don't work here" In der Comedyserie stellt er sich dem turbulenten Familienwahnsinn. Dabei werden Generationenkonflikte, Rollenbilder in Beziehung und Familie sowie unbewusster Alltagsrassismus mit Humor und familiärer Wärme verhandelt. Die Serie wurde im Auftrag von ZDFneo von der NeueSuper GmbH (Produzenten: Florian Kamhuber, Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente) hergestellt. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Petra Tilger und Julia Sattler, die Koordination bei ZDFneo hat Carina Bernd.

Für die beste Regie wurde Oscar-Preisträgerin Caroline Link mit dem Blauen Panther in der Kategorie "Fiktion" für die ZDFneoriginal-Dramaserie "Safe" ausgezeichnet. Die erste Fernseharbeit der Regisseurin, die auch das Drehbuch verfasste, stellt die Berliner Kinderpsychologen Katinka und Tom und deren Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie in den Fokus der Handlung. Sie zeigt, wie sich das Leben und der Seelenzustand der Kinder und Erwachsenen über den Verlauf von mehreren Monaten verändern und weiterentwickeln. Die achtteilige Serie wurde von der Claussen + Putz Filmproduktion GmbH (Produzenten: Uli Putz, Jakob Claussen) für ZDFneo produziert. Die Redaktion im ZDF hat Berit Teschner, die ZDFneo-Koordination ist Christiane Meyer zur Capellen.

In der Kategorie "Fiktion" konnte die ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" punkten und gewann den Publikumspreis für die beliebteste Serie. Die Serie von Autorin Natalie Scharf handelt von einer scheinbaren Bilderbuchfamilie, deren Welt zusammenbricht, als der Vater plötzlich seine Frau tötet. Hergestellt wurde die Serie von der Seven Dogs Filmproduktion im Auftrag des ZDF (Produzentin: Natalie Scharf). Die Redaktion im ZDF liegt bei Corinna Marx und Bastian Wagner.

Der Nachwuchspreis des Blauen Panther ging an Chiara Grabmayr und Jakob Schreier als Co-Creators, Regisseurin und Hauptdarsteller für die zweite Staffel der ZDFneoriginal-Serie "FETT und FETT": In den sechs Folgen der Comedyserie ist die Hauptfigur Jaksch inzwischen Anfang Dreißig. Auf der Suche nach Essen, Trinken, Sex und Geld hat sich nicht viel geändert, außer, dass Jaksch plötzlich einen Job hat und ein ziemlich geregeltes Leben führt ‒ für ihn ein Alptraum. Produziert wurde die Staffel von ZDFneo, Trimafilm GmbH und Network Movie (Produzenten: Trini Götze und David Armati Lechner). Der verantwortliche ZDF-Redakteur ist Jörg Schneider. Carina Bernd zeichnet als ZDFneo-Koordinatorin verantwortlich.

