Mittwoch, 29. November 2023, 18.00 Uhr

SOKO Wismar

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 29. November 2023, 18.00 Uhr SOKO Wismar Game over Videospiele sind sehr beliebt, doch unter Rentnern? Reinhold Graf hatte großen Spaß daran. Aber nun liegt er erschlagen in seiner Wohnung. Was ist passiert? Nach dem Tod seiner Frau erlebte der Rentner einen zweiten Frühling. Die Besitzerin des Cafés um die Ecke ließ ihn noch einmal aufblühen. Davon sollte allerdings niemand etwas erfahren – im Gegensatz zu seiner zweiten neuen Leidenschaft: dem Computerspielen. "Gamer-Opa" wurde er genannt, und er war im Internet eine echte Berühmtheit. Der Student Emre Yilmaz gab ihm Nachhilfe in einem Spiel namens "Dragon Slash". Und die beiden hatten noch größere Pläne: Sie wollten gemeinsam Spiele für Alt und Jung auf den Markt bringen. Doch das Startkapital verwendete der junge Mann zur Tilgung seiner Schulden. Hat er Reinhold Graf nur ausgenutzt? Aber auch andere kommen als Tatpersonen infrage: Grafs Nachbarn Sina und Jan Petersen litten unter dem Lärm, den Reinhold Graf beim Zocken verursachte. Ihre Bitten und Beschwerden stießen allerdings auf taube Ohren. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Und was ist eigentlich mit Brigitte Heller, der heimlichen neuen Freundin? War es womöglich unlängst zur Trennung gekommen? Die virtuelle Welt von heute stellt unsere Beziehungen auf die Probe. Und dieser Fall das ganze Können der "SOKO Wismar". Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

