Donnerstag, 30. November 2023, 20.15 Uhr

Die Bergretter

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Donnerstag, 30. November 2023, 20.15 Uhr Die Bergretter Aus Angst Nach drei Jahren Funkstille taucht Robert Wenninger unvermittelt wieder im Leben seiner Frau Susanne und seines Teenagersohnes Jonas auf. Ein Wiedersehen mit fatalen Folgen. Vor einem Investor-Treffen versucht Peter Herbrechter ein letztes Mal, Markus um Unterstützung für sein Enzian-Projekt zu bitten – vergeblich. Um eine Blamage zu verhindern, bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Sein Sohn Tobias muss ihm helfen. Robert Eichner war Jahre zuvor angeblich einfach so verschwunden. Doch sein Sohn Jonas kennt den wahren Grund und will daher unbedingt verhindern, dass Robert wieder ein Teil der Familie wird. Auf einem Bergparkplatz will er seinen Vater zur Rede stellen und ihm klarmachen, dass er sich von seiner Mutter und ihm fernhalten soll. Doch das Gespräch läuft nicht so, wie Jonas es sich vorgestellt hatte, und es kommt zu einem unglücklichen Unfall: Robert stürzt einen Abhang hinunter. Aus Angst vor Konsequenzen versucht Jonas, die Tat zu vertuschen, da er denkt, sein Vater sei bei dem Sturz ums Leben gekommen. Doch seiner Mutter kann er nichts vormachen. Mutter und Sohn beschließen, Robert zu bergen, bevor die Polizei oder die Bergretter ihn finden. Eine fatale Entscheidung. Alex muss zu einem wichtigen Gerichtstermin nach Salzburg und braucht dringend einen Babysitter für ihren Sohn Ben. Schnell hat sie einen rettenden Engel gefunden.

